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O argentino Lisandro Martínez sai mancando da final da Copa do Mundo, o que representa um grande revés para o Manchester United devido à lesão
Estrela argentina sofre mais uma decepção na final
A imagem de Martinez segurando a perna está se tornando uma preocupação já muito familiar tanto para os torcedores do United quanto para a comissão técnica. No ambiente de alta pressão de uma final de Copa do Mundo em East Rutherford, o tenaz zagueiro foi forçado a admitir a derrota diante de uma lesão física, acabando por segurar a coxa direita antes de ser substituído pouco antes do intervalo.
A sequência de eventos que levou à lesão começou quando Martinez recebeu um cartão amarelo por uma falta tática sobre o espanhol Mikel Oyarzabal, enquanto a seleção europeia tentava partir para o contra-ataque em ritmo acelerado. Embora o contato inicial não parecesse algo que pudesse comprometer o restante da temporada, o jogador de 28 anos claramente sentiu um desconforto significativo nos minutos que se seguiram.
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O United está preocupado com a condição física do zagueiro
A notícia será recebida com grande apreensão pela comissão técnica do United, que se prepara para a próxima temporada. Martinez se consolidou como líder da zaga dos Red Devils, e qualquer período de ausência prolongada deixaria um enorme vazio no coração da defesa.
O momento não poderia ser pior para o gigante da Premier League, que busca ganhar impulso e disputar títulos em várias frentes. A passagem de Martinez pelo Old Trafford já foi marcada por vários períodos frustrantes fora dos gramados.
Um golpe tático para a Albiceleste
A final da Copa do Mundo foi anunciada como uma batalha pela supremacia global entre os campeões europeus e os reis sul-americanos. No entanto, o primeiro tempo foi marcado, em grande parte, pelo desgaste físico que a partida impôs aos participantes. A pressão de alta intensidade da Espanha forçou a Argentina a várias entradas desesperadas, uma das quais pode ter contribuído para a saída precoce de Martínez. A Espanha acabou vencendo por 1 a 0 após a prorrogação, com Ferran Torres marcando o gol da vitória.
Por se tratar de uma final, Martínez permaneceu com a equipe para receber sua medalha de vice-campeão e, mais tarde, foi visto saindo do estádio sem o auxílio de muletas ou de uma bota protetora, o que pode oferecer um pequeno vislumbre de esperança para os gigantes da Premier League.
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Há incerteza quanto ao cronograma de recuperação
O foco passará a recair inteiramente nos exames aos quais Martinez deverá ser submetido. A medicina esportiva moderna permite um diagnóstico rápido, mas as primeiras evidências visuais sugerem que não se trata de uma contusão leve. Se a lesão envolver uma ruptura muscular ou dano ligamentar, Martinez poderá ter pela frente meses, e não semanas, de recuperação. O departamento médico do United deve agora coordenar-se com a federação argentina para avaliar a gravidade da lesão na coxa direita do jogador.
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