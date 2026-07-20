O argentino Lisandro Martínez sai mancando da final da Copa do Mundo, o que representa um grande revés para o Manchester United devido à lesão

A imagem de Martinez segurando a perna está se tornando uma preocupação já muito familiar tanto para os torcedores do United quanto para a comissão técnica. No ambiente de alta pressão de uma final de Copa do Mundo em East Rutherford, o tenaz zagueiro foi forçado a admitir a derrota diante de uma lesão física, acabando por segurar a coxa direita antes de ser substituído pouco antes do intervalo.

A sequência de eventos que levou à lesão começou quando Martinez recebeu um cartão amarelo por uma falta tática sobre o espanhol Mikel Oyarzabal, enquanto a seleção europeia tentava partir para o contra-ataque em ritmo acelerado. Embora o contato inicial não parecesse algo que pudesse comprometer o restante da temporada, o jogador de 28 anos claramente sentiu um desconforto significativo nos minutos que se seguiram.