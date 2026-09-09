A superioridade do Al Hilal na posse de bola não foi suficiente para mudar o cenário da partida; a equipe ficou com 63 por cento sem criar perigo real, contra 37 por cento do NEOM, segundo dados do "SofaScore", mas o NEOM foi mais capaz de impor seu ritmo e controlar os detalhes do confronto, conforme relatou o jornalista Haitham Al Zahim em sua reportagem no jornal Asharq Al Awsat.

A derrota nesse confronto tornou-se o centro de questionamentos e críticas por parte da torcida do Al Hilal, não apenas no que diz respeito ao resultado, mas também no aspecto técnico durante os noventa minutos da partida, já que o Al Hilal pareceu confuso desde o apito inicial, em contraste com a presença mental e a concentração marcante dos jogadores do NEOM, que impuseram seu domínio no gramado tanto na defesa quanto no ataque até o fim do jogo.

O NEOM pareceu mais organizado em suas movimentações, tanto ao ter a posse de bola quanto ao recuar para defender, enquanto o Al Hilal teve dificuldade em encontrar espaços e soluções diante da organização defensiva de seu adversário. Por isso, o índice de posse de bola não refletiu a verdadeira imagem do que aconteceu dentro de campo, depois que o NEOM conseguiu controlar a partida mais do que seu adversário.

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