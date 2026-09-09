A derrota para o Neom obrigou o Al-Hilal a fazer uma pausa diante do que aconteceu, depois de encerrar uma longa série de partidas sem derrota, e colocou o técnico Simone Inzaghi diante de perguntas que vão além do resultado de uma única partida, atingindo a forma como ele gerencia um time que dispõe desse número de opções e soluções.
O Neom conquistou uma surpresa de peso ao vencer o "Zaeem" por dois a zero, na segunda-feira, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais, obrigando o time azul a colocar os pés no chão cedo, com o primeiro choque da temporada.
O Al-Hilal ainda segue na liderança, com 15 pontos, mas foi alcançado pelo Al-Qadsiah, que igualou sua pontuação após a emocionante vitória de ontem sobre o Al-Ahli por 3 a 2.