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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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O Al-Hilal diante das perguntas mais importantes da temporada: será que Inzaghi enxerga a solução certa?

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Teste difícil para o técnico italiano

A derrota para o Neom obrigou o Al-Hilal a fazer uma pausa diante do que aconteceu, depois de encerrar uma longa série de partidas sem derrota, e colocou o técnico Simone Inzaghi diante de perguntas que vão além do resultado de uma única partida, atingindo a forma como ele gerencia um time que dispõe desse número de opções e soluções.

O Neom conquistou uma surpresa de peso ao vencer o "Zaeem" por dois a zero, na segunda-feira, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais, obrigando o time azul a colocar os pés no chão cedo, com o primeiro choque da temporada.

O Al-Hilal ainda segue na liderança, com 15 pontos, mas foi alcançado pelo Al-Qadsiah, que igualou sua pontuação após a emocionante vitória de ontem sobre o Al-Ahli por 3 a 2.

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  • O Neom revela a diferença entre a posse de bola e o controle

    A superioridade do Al Hilal na posse de bola não foi suficiente para mudar o cenário da partida; a equipe ficou com 63 por cento sem criar perigo real, contra 37 por cento do NEOM, segundo dados do "SofaScore", mas o NEOM foi mais capaz de impor seu ritmo e controlar os detalhes do confronto, conforme relatou o jornalista Haitham Al Zahim em sua reportagem no jornal Asharq Al Awsat.

    A derrota nesse confronto tornou-se o centro de questionamentos e críticas por parte da torcida do Al Hilal, não apenas no que diz respeito ao resultado, mas também no aspecto técnico durante os noventa minutos da partida, já que o Al Hilal pareceu confuso desde o apito inicial, em contraste com a presença mental e a concentração marcante dos jogadores do NEOM, que impuseram seu domínio no gramado tanto na defesa quanto no ataque até o fim do jogo.

    O NEOM pareceu mais organizado em suas movimentações, tanto ao ter a posse de bola quanto ao recuar para defender, enquanto o Al Hilal teve dificuldade em encontrar espaços e soluções diante da organização defensiva de seu adversário. Por isso, o índice de posse de bola não refletiu a verdadeira imagem do que aconteceu dentro de campo, depois que o NEOM conseguiu controlar a partida mais do que seu adversário.

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  • A pior campanha ofensiva

    Os números revelam outro lado das dificuldades do Al-Hilal: o time criou apenas uma chance clara de gol durante a partida, o menor número em seus seis primeiros jogos pela liga nesta temporada.

    O Al-Hilal havia criado 4 chances claras diante do Al-Faisaly, 7 diante do Al-Khaleej, 11 diante do Al-Fayha, 4 diante do Al-Ahli e 7 diante do Al-Shabab, antes de recuar para apenas uma chance diante do Neom.

    Essa queda ofensiva reforça a imagem que apareceu ao longo da partida, especialmente porque o Al-Hilal não encontrou os espaços necessários para chegar ao gol do adversário, enquanto o Neom manteve sua organização até o fim.

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  • Derrota levanta a pergunta mais importante: Inzaghi vai se ligar?

    E os efeitos da derrota não pararam no Al-Hilal, já que o Neom encerrou a série de Inzaghi que perdurava desde que ele assumiu o comando da equipe, depois que o treinador italiano disputou 54 partidas consecutivas em diferentes competições sem perder, conquistando 42 vitórias e 12 empates desde que assumiu o Al-Hilal na Copa do Mundo de Clubes na temporada passada.

    O Neom também encerrou a série do Al-Hilal na liga, que chegou a 47 jogos consecutivos sem derrota, desde a queda diante do Al-Nassr por 3 a 1 na temporada retrasada.

    A derrota chega em um momento em que o Al-Hilal havia começado a temporada com grandes ambições, especialmente após os reforços que a diretoria da empresa do clube realizou durante o período de transferências do verão, movimentações que deram ao treinador italiano uma grande abundância de opções.

    Mas a derrota para o Neom trouxe de volta a pergunta mais importante: será que Inzaghi consegue transformar essa abundância de nomes em uma equipe que tenha múltiplas soluções e personalidade quando enfrenta um adversário que fecha os espaços com rigor?

    O treinador italiano assumiu a responsabilidade pela derrota, mas a verdadeira resposta aparecerá nos próximos jogos, quando o Al-Hilal se encontrar diante de equipes capazes de repetir o que o Neom fez.

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