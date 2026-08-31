Al Hilal se reinventa com trio da Premier League e ameaça domínio de Al Nassr e Al Ahli

O Al Hilal se prepara para uma nova etapa da temporada com um ataque remodelado. O clube promoveu mudanças importantes no setor ofensivo durante a atual janela de transferências, buscando aumentar a agressividade da equipe após a saída do brasileiro Malcom, a ausência de Karim Benzema nos planos e a lesão de Salem Al-Dawsari.
A reformulação foi além de uma contratação pontual. O Al Hilal montou um novo trio ofensivo com jogadores que chegam diretamente da Premier League: o holandês Crysencio Summerville, o inglês Ollie Watkins e o brasileiro Gabriel Martinelli. Com as novas peças, o técnico Simone Inzaghi passa a contar com um ataque diferente daquele utilizado na temporada anterior.
Mais do que repor as saídas, a estratégia do clube é dar ao setor ofensivo novas características. Velocidade, força e mobilidade são algumas das principais armas do trio, que terá a missão de se adaptar rapidamente às ideias de Inzaghi. Caso consiga encontrar entrosamento, o novo ataque pode aumentar consideravelmente o poder de fogo do Al Hilal e recolocar o clube na disputa pelo protagonismo do futebol saudita.