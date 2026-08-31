Al Hilal se reinventa com trio da Premier League e ameaça domínio de Al Nassr e Al Ahli

A reformulação ofensiva acontece em um momento decisivo para o Al Hilal. A disputa pelo topo do futebol saudita está cada vez mais equilibrada, e o clube inicia a temporada com a missão de recuperar o protagonismo na Liga Roshn após o título do Al Nassr na última edição. O atual campeão, por sua vez, pretende defender a conquista e ampliar sua força no cenário nacional.

Nesse contexto, a chegada de um trio formado por jogadores da Premier League transmite uma mensagem clara. O Al Hilal não quer apenas permanecer na briga, mas recuperar o controle da disputa pela liderança. Em confrontos equilibrados entre os principais candidatos ao título, a capacidade de decidir nos detalhes pode fazer a diferença — e é justamente nesse aspecto que o clube aposta em seus novos atacantes.

O Al Ahli também aparece como uma ameaça importante. O clube ganhou força no cenário continental e chega embalado pelo bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia, aumentando o nível de competitividade entre os principais times sauditas. Dessa forma, a disputa pelo protagonismo não se limita ao campeonato nacional e também envolve as ambições dos clubes no futebol asiático.

O Al Hilal, portanto, terá dois grandes desafios pela frente: recuperar a hegemonia doméstica diante do Al Nassr e acompanhar a ascensão do Al Ahli no continente. Para isso, o novo poder de fogo será uma das principais armas da equipe.

As mudanças ganham ainda mais peso diante das saídas e ausências no elenco. A perda de Malcom e a ausência de Benzema dos planos, somadas à lesão de Salem Al-Dawsari, poderiam representar um duro golpe para o setor ofensivo. A diretoria, porém, escolheu uma solução mais ambiciosa: em vez de simplesmente substituir cada peça, decidiu reconstruir o ataque. A estratégia aumenta o potencial da equipe, mas também coloca sobre o novo trio e sobre Inzaghi a responsabilidade de transformar grandes nomes em um ataque eficiente.