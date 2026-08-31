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Al Hilal se reinventa com trio da Premier League e ameaça domínio de Al Nassr e Al Ahli

Especiais e Opinião
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al-Nassr
Al-Ahli
Campeonato Saudita
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England

O Al Hilal foi ao mercado e buscou três reforços de peso na Premier League para reformular seu setor ofensivo: Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli e Ollie Watkins. Será que a aposta vai dar resultado?

O Al Hilal se prepara para uma nova etapa da temporada com um ataque remodelado. O clube promoveu mudanças importantes no setor ofensivo durante a atual janela de transferências, buscando aumentar a agressividade da equipe após a saída do brasileiro Malcom, a ausência de Karim Benzema nos planos e a lesão de Salem Al-Dawsari.

A reformulação foi além de uma contratação pontual. O Al Hilal montou um novo trio ofensivo com jogadores que chegam diretamente da Premier League: o holandês Crysencio Summerville, o inglês Ollie Watkins e o brasileiro Gabriel Martinelli. Com as novas peças, o técnico Simone Inzaghi passa a contar com um ataque diferente daquele utilizado na temporada anterior.

Mais do que repor as saídas, a estratégia do clube é dar ao setor ofensivo novas características. Velocidade, força e mobilidade são algumas das principais armas do trio, que terá a missão de se adaptar rapidamente às ideias de Inzaghi. Caso consiga encontrar entrosamento, o novo ataque pode aumentar consideravelmente o poder de fogo do Al Hilal e recolocar o clube na disputa pelo protagonismo do futebol saudita.

  • Ataque com ambições diferentes

    Vindo do West Ham, Crysencio Summerville chega como uma peça capaz de oferecer maior versatilidade ao Al Hilal no último terço do campo. O holandês pode atuar em diferentes funções do ataque e alternar entre os lados do campo e zonas mais centrais, ampliando as possibilidades ofensivas da equipe. Ollie Watkins, por sua vez, desembarca após passagem pelo Aston Villa para assumir um papel mais próximo da área. O inglês se destaca pela movimentação constante, pela pressão sobre a saída adversária e pela capacidade de atacar os espaços nas costas da defesa.

    Gabriel Martinelli, que chega do Arsenal, acrescenta uma característica diferente ao setor. O brasileiro tem na velocidade pelo lado do campo uma de suas principais armas e consegue transformar arrancadas em situações de perigo rapidamente. Além de explorar a profundidade, também tem capacidade para entrar na área e criar jogadas por conta própria, dando ao Al Hilal mais uma alternativa para acelerar as ações ofensivas.

    No papel, o trio oferece a Inzaghi diferentes caminhos para chegar ao gol. A equipe pode explorar a velocidade nas transições, pressionar a saída adversária, apostar no jogo direto ou criar superioridade numérica pelos lados do campo. São possibilidades que ampliam consideravelmente o repertório ofensivo do Al Hilal e podem representar uma evolução em relação a momentos da última temporada.

    A qualidade individual, porém, não será suficiente para garantir o sucesso da reformulação. Summerville, Watkins e Martinelli precisarão desenvolver entrosamento entre si e com os demais jogadores do elenco, além de assimilar os movimentos exigidos por Inzaghi. O principal desafio do treinador italiano será transformar o talento de cada peça em um sistema coletivo equilibrado e eficiente, capaz de responder à pressão das competições nacionais e continentais.

    • Publicidade
  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    O Al Hilal declara guerra

    A reformulação ofensiva acontece em um momento decisivo para o Al Hilal. A disputa pelo topo do futebol saudita está cada vez mais equilibrada, e o clube inicia a temporada com a missão de recuperar o protagonismo na Liga Roshn após o título do Al Nassr na última edição. O atual campeão, por sua vez, pretende defender a conquista e ampliar sua força no cenário nacional.

    Nesse contexto, a chegada de um trio formado por jogadores da Premier League transmite uma mensagem clara. O Al Hilal não quer apenas permanecer na briga, mas recuperar o controle da disputa pela liderança. Em confrontos equilibrados entre os principais candidatos ao título, a capacidade de decidir nos detalhes pode fazer a diferença — e é justamente nesse aspecto que o clube aposta em seus novos atacantes.

    O Al Ahli também aparece como uma ameaça importante. O clube ganhou força no cenário continental e chega embalado pelo bicampeonato da Liga dos Campeões da Ásia, aumentando o nível de competitividade entre os principais times sauditas. Dessa forma, a disputa pelo protagonismo não se limita ao campeonato nacional e também envolve as ambições dos clubes no futebol asiático.

    O Al Hilal, portanto, terá dois grandes desafios pela frente: recuperar a hegemonia doméstica diante do Al Nassr e acompanhar a ascensão do Al Ahli no continente. Para isso, o novo poder de fogo será uma das principais armas da equipe.

    As mudanças ganham ainda mais peso diante das saídas e ausências no elenco. A perda de Malcom e a ausência de Benzema dos planos, somadas à lesão de Salem Al-Dawsari, poderiam representar um duro golpe para o setor ofensivo. A diretoria, porém, escolheu uma solução mais ambiciosa: em vez de simplesmente substituir cada peça, decidiu reconstruir o ataque. A estratégia aumenta o potencial da equipe, mas também coloca sobre o novo trio e sobre Inzaghi a responsabilidade de transformar grandes nomes em um ataque eficiente.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Arma letal ou risco calculado?

    O novo Al Hilal passa a contar com jogadores capazes de elevar o nível do setor ofensivo, mas a mudança exige adaptação. Depois de reformular o ataque, o time precisará de tempo para assimilar as ideias de Simone Inzaghi e encontrar o entrosamento necessário. Se o treinador italiano conseguir acelerar esse processo, Summerville, Martinelli e Watkins têm potencial para formar uma das linhas ofensivas mais difíceis de serem marcadas na Roshn Saudi League.

    Por outro lado, uma adaptação mais lenta pode fazer o Al Hilal sentir os efeitos da reformulação. A margem para tropeços é pequena, principalmente diante de um Al Nassr que chega embalado pelo título nacional e de um Al Ahli fortalecido pelos recentes resultados no cenário continental.

    Por isso, o sucesso da reformulação não será medido apenas pelo peso dos nomes contratados. A resposta estará no desempenho coletivo e na maneira como Watkins, Martinelli e Summerville conseguirão atuar juntos, explorando velocidade, mobilidade e qualidade individual dentro do modelo de Inzaghi.

    O Al Hilal decidiu mudar porque a disputa pelo topo do futebol saudita exige respostas imediatas. O trio vindo da Premier League pode ser justamente a peça que faltava para o clube recuperar o protagonismo, mas também representa um desafio para Inzaghi, que terá de transformar grandes talentos em um ataque capaz de funcionar como unidade.

    A próxima temporada, portanto, coloca novamente Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli na briga pela supremacia na Arábia Saudita. E, desta vez, o Hilal chega para a disputa com um ataque completamente renovado.

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