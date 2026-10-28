O sorteio da fase de grupos da Copa das Confederações Africanas resultou em um confronto árabe de peso, que colocará frente a frente o Al Ahly do Egito e o Raja de Marrocos, em um embate que vai além da conta dos três pontos e evoca uma longa história de rivalidade entre duas equipes com destacada presença no futebol africano, impulsionadas por uma grande base de torcedores de cada lado.

A proximidade de nível entre o Al Ahly e o Raja confere a essa esperada decisão um caráter especial, já que os confrontos entre as duas equipes costumam carregar equilíbrio e emoção, seja quando se enfrentam nas fases eliminatórias, seja na disputa pelo pódio continental.

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