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O Al Ahly e o Raja frente a frente novamente: não há espaço para cálculos fáceis

Al Ahly
Raja Casablanca
CAF Confederations Cup
Egito
Marrocos

A Copa das Confederações renova as batalhas entre Egito e Marrocos

O sorteio da fase de grupos da Copa das Confederações Africanas resultou em um confronto árabe de peso, que colocará frente a frente o Al Ahly do Egito e o Raja de Marrocos, em um embate que vai além da conta dos três pontos e evoca uma longa história de rivalidade entre duas equipes com destacada presença no futebol africano, impulsionadas por uma grande base de torcedores de cada lado.

A proximidade de nível entre o Al Ahly e o Raja confere a essa esperada decisão um caráter especial, já que os confrontos entre as duas equipes costumam carregar equilíbrio e emoção, seja quando se enfrentam nas fases eliminatórias, seja na disputa pelo pódio continental.

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  • Momentos decisivos

    O confronto traz de volta à memória momentos decisivos que reuniram as duas equipes na Liga dos Campeões da África e na Supercopa Africana, depois de se enfrentarem em mais de uma ocasião ao longo dos últimos anos.

    O Al Ahly teve a palavra final nos dois confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões nos anos de 2022 e 2023, após também ter conquistado a Supercopa Africana em 2021 nos pênaltis por 7 a 6, depois do empate por 1 a 1 na partida.

    Antes disso, houve uma emocionante final entre os dois times na Copa Árabe dos Clubes Campeões em 1996, no Cairo, onde o Al Ahly venceu o Raja por 3 a 1.

    Mas esses resultados não eliminam a dificuldade do próximo confronto, que abre uma nova página entre os dois times, diante do desejo de cada um de afirmar sua presença e avançar na competição.

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  • Ligeira superioridade do Ahly

    O confronto carrega um longo histórico entre as duas equipes; de acordo com dados do Transfermarkt, elas se enfrentaram em 11 partidas africanas, com 4 vitórias do Al-Ahly contra duas do Raja, e 5 empates. O Al-Ahly marcou 13 gols contra 11 do Raja.

    O interesse pela partida aumenta diante das contas do grupo, que inclui, além dos dois, o ASKO Kara, do Togo, e o Primeiro de Agosto, de Angola, o que torna cada ponto importante na corrida pela classificação.

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