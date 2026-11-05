Muitas pessoas ligadas ao Leeds têm elogiado a contribuição de Aaronson nos treinos, nos quais ele é frequentemente comparado a “Lionel Messi”. Mas como ele pode repetir essas atuações em jogos oficiais?

Questionado sobre isso, Beckford, ex-atacante do Leeds que falou em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL ao avaliar Aaronson: “Adoro o Brenden. Acho que ele é fantástico. Também é um cara adorável, o que diz um pouco sobre a personalidade dele.

“Dá para perceber isso quando ele está em campo. Dá para ver a energia e o entusiasmo com que joga. Ele nunca será um jogador do tipo David Silva. Ele tem um porte parecido.

“Acho que o que as pessoas questionam é o que ele faz no terço final do campo. Ele se esforça tanto quanto qualquer um, se não mais do que todos. Acho que, na temporada passada, ele teve os melhores números de recuperações de bola no terço final entre todos os jogadores da Premier League. Posso estar enganado quanto a isso, mas ele estava lá no topo dessas estatísticas. É isso que ele oferece à equipe.

“As dúvidas começam a surgir quando ele recupera a bola. E aí? Muita gente diz que ele dá um, dois, três toques a mais do que deveria. Nesse tempo, os defensores já voltaram, fecham o espaço dele, e ele acaba perdendo a bola ou algo assim.

“Acho que ele é ótimo. É compreensível que os companheiros digam que ele é incrível nos treinos, porque é isso que se faz nos treinos. Você se esforça, corre atrás da bola, tenta recuperá-la o mais rápido possível e, depois, tudo gira em torno da mudança de posse.

“Nos treinos, você trabalha para recuperar a bola o mais rápido possível. Depois, quero que ele recupere a bola e toque para os jogadores das pontas, ou dê um passe em profundidade para Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha ou alguém. Acho que é aí que surgem as dúvidas.”