“Nunca será David Silva”: as dúvidas que ainda cercam Brenden Aaronson e o que o destaque do Leeds e da seleção dos EUA é informado de que precisa acrescentar ao seu jogo
Aaronson ainda não marcou na Premier League nesta temporada
Houve momentos pontuais de boa fase durante sua movimentada passagem por Elland Road, como no início de 2026, quando marcou três gols em partidas consecutivas da Premier League contra Manchester United e Newcastle.
Aaronson não voltou a marcar depois disso na temporada 2025/26 e, nesta temporada, soma apenas um gol na Carabao Cup em 10 jogos por todas as competições. Ele ainda não se firmou como titular nos planos de Daniel Farke.
- Getty
Novo contrato assinado antes da temporada 2026/27
Provar seu valor tornou-se um desafio recorrente para Aaronson, que sofreu o rebaixamento ao fim de sua temporada de estreia na Inglaterra. Ele voltou de um período de empréstimo na Alemanha para ajudar a conquistar o título da Championship e conseguiu calar muitos dos que duvidavam dele.
Um novo contrato foi assinado às vésperas da temporada 2026-27, como justa recompensa pela reviravolta em sua trajetória, mas ainda há dúvidas sobre qual é sua melhor função e como ele se encaixa no panorama geral em Elland Road.
Em que Aaronson pode melhorar seu desempenho e oferecer mais
Muitas pessoas ligadas ao Leeds têm elogiado a contribuição de Aaronson nos treinos, nos quais ele é frequentemente comparado a “Lionel Messi”. Mas como ele pode repetir essas atuações em jogos oficiais?
Questionado sobre isso, Beckford, ex-atacante do Leeds que falou em parceria com a FreeBets, que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL ao avaliar Aaronson: “Adoro o Brenden. Acho que ele é fantástico. Também é um cara adorável, o que diz um pouco sobre a personalidade dele.
“Dá para perceber isso quando ele está em campo. Dá para ver a energia e o entusiasmo com que joga. Ele nunca será um jogador do tipo David Silva. Ele tem um porte parecido.
“Acho que o que as pessoas questionam é o que ele faz no terço final do campo. Ele se esforça tanto quanto qualquer um, se não mais do que todos. Acho que, na temporada passada, ele teve os melhores números de recuperações de bola no terço final entre todos os jogadores da Premier League. Posso estar enganado quanto a isso, mas ele estava lá no topo dessas estatísticas. É isso que ele oferece à equipe.
“As dúvidas começam a surgir quando ele recupera a bola. E aí? Muita gente diz que ele dá um, dois, três toques a mais do que deveria. Nesse tempo, os defensores já voltaram, fecham o espaço dele, e ele acaba perdendo a bola ou algo assim.
“Acho que ele é ótimo. É compreensível que os companheiros digam que ele é incrível nos treinos, porque é isso que se faz nos treinos. Você se esforça, corre atrás da bola, tenta recuperá-la o mais rápido possível e, depois, tudo gira em torno da mudança de posse.
“Nos treinos, você trabalha para recuperar a bola o mais rápido possível. Depois, quero que ele recupere a bola e toque para os jogadores das pontas, ou dê um passe em profundidade para Dom [Calvert-Lewin], Lukas Nmecha ou alguém. Acho que é aí que surgem as dúvidas.”
- Getty
Meia do Leeds fica fora da convocação mais recente da seleção masculina dos Estados Unidos
Aaronson ainda não deu nenhuma assistência nesta temporada, e são esses números dos quais jogadores de criação como ele se orgulham. É sempre possível contar com ele para atrapalhar os adversários e pressionar na linha de frente, mas será que consegue realmente causar problemas a eles com a bola nos pés?
Esse é o desafio que enfrenta há algum tempo, e ele precisa fazer mais para convencer de vez. Mauricio Pochettino não encontrou espaço para o incansável jogador de 26 anos em sua mais recente convocação para a seleção dos Estados Unidos, com Christian Pulisic e companhia se preparando para enfrentar o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.