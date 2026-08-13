Falando na zona mista após a partida, Zaire-Emery elogiou o caráter e a união dentro do vestiário do PSG. O jovem meio-campista destacou o quanto o elenco gosta de competir lado a lado.

"Você sabe, finais são sempre difíceis de vencer", afirmou Zaire-Emery. "O que posso dizer? Este time é simplesmente magnífico. Temos que seguir em frente. Há outro troféu para ganharmos. Estamos começando bem a temporada, e isso é o mais importante.

"Temos um grupo excepcional. Temos jogadores jovens e jogadores mais velhos, e todos se dão bem. Gostamos de jogar uns pelos outros em campo."