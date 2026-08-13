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"Nunca satisfeito" - Warren Zaire-Emery manda aviso aos rivais após o PSG afundar o Aston Villa
PSG mantém Supercopa com vitória sobre o Villa
O PSG começou sua temporada em grande estilo na noite de quarta-feira ao conquistar a Supercopa da Uefa pelo segundo ano consecutivo. A equipe de Enrique garantiu uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Aston Villa, da Premier League, para levantar o primeiro troféu da temporada. Zaire-Emery teve uma atuação impressionante no coração do meio-campo para ajudar a conduzir os campeões franceses à glória. A vitória dá um tom positivo ao PSG, que busca construir sobre seus sucessos anteriores.
- Getty Images Sport
Zaïre-Emery exalta espírito de equipe "magnífico"
Falando na zona mista após a partida, Zaire-Emery elogiou o caráter e a união dentro do vestiário do PSG. O jovem meio-campista destacou o quanto o elenco gosta de competir lado a lado.
"Você sabe, finais são sempre difíceis de vencer", afirmou Zaire-Emery. "O que posso dizer? Este time é simplesmente magnífico. Temos que seguir em frente. Há outro troféu para ganharmos. Estamos começando bem a temporada, e isso é o mais importante.
"Temos um grupo excepcional. Temos jogadores jovens e jogadores mais velhos, e todos se dão bem. Gostamos de jogar uns pelos outros em campo."
A fome por títulos continua sob o comando de Enrique
Zaire-Emery insistiu que o Paris Saint-Germain segue totalmente motivado a acrescentar mais títulos à sua coleção. Ele creditou ao técnico Enrique o mérito por incutir uma mentalidade vencedora e implacável em todo o elenco.
"Ganhar títulos traz emoções maravilhosas", admitiu. "Estamos vivendo coisas simplesmente magníficas, então só queremos continuar vivendo esses momentos e aproveitando juntos como equipe. Esse é claramente o objetivo.
"Quando há títulos em disputa, nós estamos lá. Como você disse, nunca estamos satisfeitos. Tentamos transmitir todas essas emoções, e o treinador também, então somos um time realmente muito bom, estamos vivendo grandes coisas. Precisamos continuar nessa direção."
- AFP
Foco muda para o Troféu dos Campeões
Com seu primeiro título da temporada já garantido, o PSG agora volta suas atenções para as questões domésticas com o início da temporada francesa. A equipe de Enrique enfrenta o Lens no Troféu dos Campeões, no Stade Bollaert-Delelis, no domingo, 16 de agosto. A partida oferece uma oportunidade imediata de acrescentar mais um troféu à sua galeria.
Depois desse confronto, o PSG iniciará oficialmente a defesa do título da Ligue 1 de 2026/27. A equipe recebe o Rennes no Parc des Princes em sua estreia na liga, em 23 de agosto.
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