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Adhe Makayasa

Traduzido por

“Nunca deixamos de acreditar”: Raul Jimenez é o herói, e o Wolves arranca vitória dramática no fim sobre o Sheffield United

R. Jimenez
Sheffield United x Wolverhampton
Sheffield United
Wolverhampton
Championship

O Wolverhampton voltou a vencer na Championship depois de Raul Jimenez marcar um gol dramático aos 45 minutos do segundo tempo para garantir a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Sheffield United no domingo. O atacante veterano completou de perto para encerrar uma frustrante sequência de dois jogos sem vencer da equipe de Cesar Peixoto e deixar os visitantes a uma curta distância do G6.

  • Reservas se unem para marcar o gol da vitória

    Três reservas acionados no segundo tempo combinaram brilhantemente aos 90 minutos para selar a vitória, quando o cruzamento de Kieran Trippier foi desviado de cabeça por Tommy Doyle para Jimenez finalizar à queima-roupa. O gol dramático foi o primeiro do veterano atacante com a bola rolando desde o retorno ao clube em uma transferência sem custos neste verão. Mais importante, o gol decisivo no fim encerrou uma frustrante sequência de dois jogos sem vencer, após a derrota por 4 a 2 para o West Ham e o empate por 2 a 2 com o Birmingham City.


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  • Sheffield United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Jimenez exalta o espírito de equipe

    Em entrevista à Sky Sports após o apito final em Bramall Lane, o autor do gol da vitória elogiou a resiliência de sua equipe ao longo de um confronto intensamente disputado.

    Ao refletir sobre a importância dos três pontos, o atacante disse: "É incrível, vencer é uma sensação excelente e fazer isso assim é sempre diferente. Nunca deixamos de acreditar, e esse é o nosso prêmio."

    Ele acrescentou: "Viemos aqui depois de dois resultados ruins, uma derrota e um empate. Sempre queremos vencer; era importante ganhar e seguir lutando pela liderança do campeonato."

  • A profundidade do elenco impulsiona o acesso

    A vitória apertada também garantiu ao Wolves o primeiro jogo sem sofrer gols nesta campanha da Championship, levando a equipe ao sétimo lugar com 11 pontos em seis partidas.

    O meio-campista Doyle ecoou esse sentimento, destacando o impacto do banco de reservas: "Quando Kieran cruzou, a bola desviou, e eu achei melhor tocar em vez de chutar. Ele está sempre no lugar certo."

    Ele continuou: "Temos um elenco incrível; dá para ver pelo nosso banco, todos queremos vencer. Quando você está brigando pelo acesso, seja começando como titular ou entrando durante o jogo, você tem que estar pronto."

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    Jogo da copa precede clássico

    O time de Peixoto agora volta suas atenções para a terceira rodada da Copa da Liga, com uma viagem para enfrentar o Everton fora de casa na quarta-feira, 16 de setembro. O Wolverhampton então retorna a Molineux quatro dias depois para receber o maior rival West Bromwich Albion em um quente clássico de Black Country antes da pausa internacional. Essa sequência apertada de jogos representará um duro teste para suas credenciais, enquanto a equipe busca entrar no pelotão de cima da divisão.

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