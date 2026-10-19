Adrienne Rabiot é o melhor jogador do Milan no momento. Apesar de ter chegado tarde no verão por causa da disputa da Copa do Mundo, o francês levou pouco tempo para entrar em forma e logo se firmou como um dos pilares da equipe de Amorim.

Na verdade, já no ano passado, Rabiot estava constantemente entre os jogadores mais importantes do Milan, após ter sido um pedido de Allegri.

Uma história que está se repetindo, embora a troca de treinador tivesse levantado dúvidas muito tênues sobre a manutenção de seu rendimento. Os números, porém, mostram que o meio-campista francês é importante demais para este Milan.







