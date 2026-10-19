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Matteo Occhiuto
Traduzido por

Números absurdos, renovação prioritária: agora o objetivo do Milan é renovar o contrato de Rabiot

Campeonato Italiano
Milan
A. Rabiot

Início de temporada recorde para o francês, com 4 gols e 4 assistências. Já peça-chave do meio-campo de Amorim e líder no vestiário, ele é alvo de esforços do clube para garantir sua permanência até 2030.

Adrienne Rabiot é o melhor jogador do Milan no momento. Apesar de ter chegado tarde no verão por causa da disputa da Copa do Mundo, o francês levou pouco tempo para entrar em forma e logo se firmou como um dos pilares da equipe de Amorim.

Na verdade, já no ano passado, Rabiot estava constantemente entre os jogadores mais importantes do Milan, após ter sido um pedido de Allegri. 

Uma história que está se repetindo, embora a troca de treinador tivesse levantado dúvidas muito tênues sobre a manutenção de seu rendimento. Os números, porém, mostram que o meio-campista francês é importante demais para este Milan. 



  • Rabiot MilanGetty Images

    O MELHOR RABIOT DE TODOS OS TEMPOS?

    Vamos começar pelos números. Rabiot disputou 9 partidas entre o campeonato e a Liga Europa: foram 4 gols e 4 assistências. Na prática, em quase todos os jogos que disputou (e o ex-Juventus saiu do banco em 3 das 9 partidas), participou de um gol. É a expressão de um domínio técnico e físico que não tem igual na Série A. Rabiot é o parceiro perfeito para Modric pela capacidade de correr, pelo tempo das infiltrações e pela atuação no terço final do campo adversário. Mas não é apenas tecnicamente que Adrienne vem se destacando.

  • AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LÍDER TÉCNICO, MAS NÃO SÓ isso

    Rabiot, de fato, vem se mostrando um líder tanto pela qualidade técnica quanto pela personalidade. Foi ele quem, após a partida contra a Atalanta, cobrou os companheiros e destacou que o Milan não pode se permitir certos apagões. 

    Fizemos um ótimo primeiro tempo, mas, estranhamente, perdemos o fio da partida na segunda etapa. É um problema: se você faz um primeiro tempo desse nível, não pode fazer um segundo tempo assim. Fizemos muitas substituições, mas, na minha opinião, quem entra precisa fazer mais e entrar bem no jogo. De qualquer forma, são 3 pontos muito importantes e estamos felizes

    Palavras até bastante duras, mas que mostram o quanto Rabiot mudou a mentalidade de um clube que precisa entrar em campo para vencer todas as partidas. 

  • Rabiot MilanGetty Images

    O CONTRATO DE RABIOT: VÁLIDO ATÉ 2028, MAS…

    Um dos assuntos, agora, é o seu futuro. Vale esclarecer desde já: seu contrato vence em 2028, com uma opção que pode estendê-lo até 2029. Ainda assim, o Milan já pensa em uma renovação para estender seu vínculo com o clube pelo menos até 2030, quando Rabiot terá, na verdade, 35 anos. 

    Um sinal de confiança em um jogador que, na verdade, trocou de clube com frequência, mas que talvez tenha encontrado seu destino definitivo. 

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    NEGOCIAÇÃO PROGRAMADA

    Por isso, agora, o clube de Gerry Cardinale tem em pauta a ideia de prorrogar o vínculo com Rabiot o quanto antes. Já houve contatos iniciais; o salário atual gira em torno de 5 milhões de euros, um dos mais altos do Milan. O acordo pode ser alcançado facilmente, até mesmo até o fim do ano: o Milan quer garantir a permanência de seu líder no meio-campo e no vestiário. 

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22 de out. de 2026

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