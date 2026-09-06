A história começou em 16 de maio de 2026, quando Vissing comandou a equipe japonesa do Gamba Osaka diante do Al-Nassr na final da Liga dos Campeões da Ásia, disputada no estádio "Al-Awwal Park", na capital saudita, Riade.

Apesar de o time saudita contar com um grupo dos nomes mais destacados, o técnico alemão conseguiu preparar sua equipe de forma ideal para o confronto, por meio de uma organização defensiva sólida que fechou os espaços para os jogadores do "Al-Alami", apoiando-se nas transições rápidas sempre que surgia uma oportunidade de explorar os espaços.

Leia também: Não o ouvi: resposta contundente de Vissing às declarações de Postecoglou



O plano deu certo no fim, e o Gamba Osaka conseguiu decidir a final a seu favor com um gol sem resposta, privando o Al-Nassr de conquistar o título continental. A vitória não foi apenas um resultado passageiro em uma final asiática, mas sim o primeiro capítulo de uma relação especial que começou a se formar entre o técnico dinamarquês e o time da capital.