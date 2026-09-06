Após apenas 112 dias, Vissing se viu diante de um novo confronto contra o Al-Nassr, mas desta vez do banco de comando técnico do Al-Ittihad, no estádio "Al-Inma", em Jidá.
E apesar da diferença de circunstâncias e da mudança de camisa e de competição, o resultado final não mudou muito; o jovem treinador conduziu o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1 no clássico da quinta rodada da Roshn Saudi League, depois que sua equipe apresentou um primeiro tempo excepcional e conseguiu marcar dois gols nos primeiros 22 minutos.
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O que chama a atenção é que a segunda vitória de Vissing não foi uma cópia exata do primeiro confronto, mas carregou o mesmo princípio: ler os pontos fortes do Al-Nassr, privá-lo dos espaços de que precisa e, em seguida, atingi-lo nas regiões que ele deixa para trás.
Por isso, os dois confrontos de Vissing contra o Al-Nassr ao longo de 112 dias se tornaram mais do que apenas duas vitórias; o dinamarquês provou que possui uma chave especial para lidar com o Al-Nassr, seja quando comandava o Gamba Osaka ou quando surgiu à frente da comissão técnica do Al-Ittihad, transformando sua breve experiência diante do Al-Nassr em uma das principais pedras no sapato tático da equipe saudita.