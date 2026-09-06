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Novo trauma: Vitinha, o "pesadelo" aterrorizante do Al-Nassr em 112 dias

Especiais e Opinião
Al-Nassr x Gamba Osaka
Al-Nassr
Gamba Osaka
AFC Champions League Two
Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
J. Wissing
Arábia Saudita
Japão
Alemanha

O mago alemão faz história mais uma vez

No futebol, um único confronto pode acontecer em circunstâncias excepcionais, mas superar repetidamente a mesma equipe em um curto período de tempo, e com duas camisas diferentes, revela muitas vezes uma leitura tática notável que ultrapassa os limites do acaso. 

Em apenas 112 dias, o dinamarquês Jens Fessing passou de treinador que comandava sua experiência no Japão a um dos técnicos mais incômodos para o Al-Nassr, depois de conseguir derrotar o "Mundial" duas vezes e em duas competições diferentes, criando para si mesmo um novo trauma no caminho da equipe saudita.

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Árbitra asiática com a camisa do Gamba Osaka

    A história começou em 16 de maio de 2026, quando Vissing comandou a equipe japonesa do Gamba Osaka diante do Al-Nassr na final da Liga dos Campeões da Ásia, disputada no estádio "Al-Awwal Park", na capital saudita, Riade.

     Apesar de o time saudita contar com um grupo dos nomes mais destacados, o técnico alemão conseguiu preparar sua equipe de forma ideal para o confronto, por meio de uma organização defensiva sólida que fechou os espaços para os jogadores do "Al-Alami", apoiando-se nas transições rápidas sempre que surgia uma oportunidade de explorar os espaços.

    Leia também: Não o ouvi: resposta contundente de Vissing às declarações de Postecoglou

    O plano deu certo no fim, e o Gamba Osaka conseguiu decidir a final a seu favor com um gol sem resposta, privando o Al-Nassr de conquistar o título continental. A vitória não foi apenas um resultado passageiro em uma final asiática, mas sim o primeiro capítulo de uma relação especial que começou a se formar entre o técnico dinamarquês e o time da capital.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O segundo golpe: Vissing consolida o tabu

    Após apenas 112 dias, Vissing se viu diante de um novo confronto contra o Al-Nassr, mas desta vez do banco de comando técnico do Al-Ittihad, no estádio "Al-Inma", em Jidá.

    E apesar da diferença de circunstâncias e da mudança de camisa e de competição, o resultado final não mudou muito; o jovem treinador conduziu o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1 no clássico da quinta rodada da Roshn Saudi League, depois que sua equipe apresentou um primeiro tempo excepcional e conseguiu marcar dois gols nos primeiros 22 minutos.

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    O que chama a atenção é que a segunda vitória de Vissing não foi uma cópia exata do primeiro confronto, mas carregou o mesmo princípio: ler os pontos fortes do Al-Nassr, privá-lo dos espaços de que precisa e, em seguida, atingi-lo nas regiões que ele deixa para trás. 

    Por isso, os dois confrontos de Vissing contra o Al-Nassr ao longo de 112 dias se tornaram mais do que apenas duas vitórias; o dinamarquês provou que possui uma chave especial para lidar com o Al-Nassr, seja quando comandava o Gamba Osaka ou quando surgiu à frente da comissão técnica do Al-Ittihad, transformando sua breve experiência diante do Al-Nassr em uma das principais pedras no sapato tático da equipe saudita.

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