Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus revela frase dita a Neymar: "Você acabou"

Se com Neymar a relação foi turbulenta, com Cristiano Ronaldo o tom é completamente diferente. Jesus abriu as portas para o astro português, mas deixou claro que a decisão é dele.

"Ainda não falei com o Cris. Nunca vai ser um problema para a seleção nem para mim. Ele é um símbolo do futebol português, da seleção, de Portugal. Isso vai ficar sempre na história e tive um grande prazer de trabalhar com ele."

CR7 afirmou após a eliminação portuguesa na Copa que esta foi sua última participação em um Mundial. Jesus, no entanto, evitou dar por encerrado o ciclo do craque com a seleção.

"Será sempre ele a decidir o que quer fazer na carreira. Se estiver jogando e tiver condições, se for selecionável, vou convocá-lo. No Al Nassr, fez 50 jogos na temporada e ele disputou 31. No campeonato, substituí-o 16 vezes. Nunca confundimos o que é ele, o jogador, e o que sou eu, o treinador. Não olho para o jogador pela idade. Trabalhou um ano comigo e não teve uma lesão. Quando achava que tinha de jogar, jogava."