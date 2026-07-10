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Luis Felipe Gonçalves

Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus revela frase dita a Neymar: "Você acabou"

J. Jesus
Portugal
Neymar
C. Ronaldo

Ex-treinador do Flamengo foi apresentado como comandante de Portugal e não poupou palavras ao relembrar de camisa 10

Jorge Jesus tem um novo desafio. O técnico foi apresentado nesta sexta-feira (10) como novo treinador da seleção de Portugal, substituindo Roberto Martínez após a campanha na Copa de 2026. O contrato é válido até a Copa do Mundo de 2030, com a Eurocopa de 2028 como primeiro grande objetivo. A estreia está marcada para 24 de setembro, contra País de Gales, pela Uefa Nations League.

Aos 71 anos e após quase quatro décadas de carreira, esta é a primeira vez que Jesus comanda uma seleção. No futebol português, passou por Benfica, Braga e Sporting. No Brasil, se tornou um dos maiores nomes da história do Flamengo, conquistando Libertadores e Brasileirão no período de ouro de 2019 e 2020. Mais recentemente, trabalhou no futebol saudita, onde treinou Neymar no Al Hilal e Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

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    Neymar "acabado"

    Na apresentação, Jorge Jesus não escondeu como foi sua relação com Neymar. O treinador revelou que chegou um momento em que precisou dizer diretamente ao brasileiro que não havia mais condições de utilizá-lo.

    "Não tinha certeza se colocaria Cristiano para jogar sempre. Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro, que é o Messi. Treinei o Ronaldo. Ao Neymar, um dia eu disse assim: 'Tu finish' - você acabou. O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim que será feito."

    O episódio não foi isolado. Quando comandava o Al Hilal, Jesus acumulou atritos com o camisa 10 e chegou a deixá-lo fora da lista de inscrições da Liga Saudita, afirmando que o jogador não tinha condições físicas de acompanhar a equipe. A declaração foi o ponto final da passagem de Neymar pelo futebol saudita.

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    Pretendendo trabalhar com CR7

    Se com Neymar a relação foi turbulenta, com Cristiano Ronaldo o tom é completamente diferente. Jesus abriu as portas para o astro português, mas deixou claro que a decisão é dele.

    "Ainda não falei com o Cris. Nunca vai ser um problema para a seleção nem para mim. Ele é um símbolo do futebol português, da seleção, de Portugal. Isso vai ficar sempre na história e tive um grande prazer de trabalhar com ele."

    CR7 afirmou após a eliminação portuguesa na Copa que esta foi sua última participação em um Mundial. Jesus, no entanto, evitou dar por encerrado o ciclo do craque com a seleção.

    "Será sempre ele a decidir o que quer fazer na carreira. Se estiver jogando e tiver condições, se for selecionável, vou convocá-lo. No Al Nassr, fez 50 jogos na temporada e ele disputou 31. No campeonato, substituí-o 16 vezes. Nunca confundimos o que é ele, o jogador, e o que sou eu, o treinador. Não olho para o jogador pela idade. Trabalhou um ano comigo e não teve uma lesão. Quando achava que tinha de jogar, jogava."

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    Neymar em dúvida sobre carreira

    Enquanto Jesus estreia um novo ciclo em Portugal, o futuro de Neymar segue nebuloso. O atacante aproveita dias de descanso nos Estados Unidos com a família e tem reapresentação marcada no Santos para o dia 17 de julho, no CT Rei Pelé.

    O contrato com o Peixe vai até 31 de dezembro, e há valores a receber pelo clube desde o ano passado. Internamente, há quem confie no compromisso do camisa 10 para o segundo semestre. Mas, nos bastidores, a dúvida persiste: o gol contra a Noruega, que selou a derrota do Brasil por 2 a 1, poderia ter sido o ato final de sua carreira?

    O assunto ainda é tratado com cautela. Neymar está "de saco cheio" - das lesões, da pressão e do peso de carregar a maior estrela do futebol brasileiro por mais de uma década. O Santos tem três competições à frente no segundo semestre: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A pergunta que fica é se Neymar ainda quer fazer parte de alguma delas.

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