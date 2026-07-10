Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus revela frase dita a Neymar: "Você acabou"

Jorge Jesus tem um novo desafio. O técnico foi apresentado nesta sexta-feira (10) como novo treinador da seleção de Portugal, substituindo Roberto Martínez após a campanha na Copa de 2026. O contrato é válido até a Copa do Mundo de 2030, com a Eurocopa de 2028 como primeiro grande objetivo. A estreia está marcada para 24 de setembro, contra País de Gales, pela Uefa Nations League.
Aos 71 anos e após quase quatro décadas de carreira, esta é a primeira vez que Jesus comanda uma seleção. No futebol português, passou por Benfica, Braga e Sporting. No Brasil, se tornou um dos maiores nomes da história do Flamengo, conquistando Libertadores e Brasileirão no período de ouro de 2019 e 2020. Mais recentemente, trabalhou no futebol saudita, onde treinou Neymar no Al Hilal e Cristiano Ronaldo no Al Nassr.