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Novo técnico da Holanda exalta a "Universidade do Futebol" e revela laços profundos com Van Gaal e Cruyff
Abraçando a universidade do futebol
Xavi Hernández abraçou seu novo papel como técnico da Holanda ao descrever o país como uma verdadeira "universidade do futebol". Em vez de chegar a Zeist com uma atitude de dar lições, o treinador espanhol vê sua nomeação como uma oportunidade sagrada de absorver uma profunda cultura tática e retribuir à federação. Como estrangeiro no comando da Holanda, seu principal objetivo é promover um ambiente familiar e unido para levar a equipe ao sucesso. "Eu sei e entendo agora que sou um estrangeiro aqui, mas insisto: aprendo muito com esta universidade do futebol", explicou Xavi.
- Ed Gar
Honrando o legado de Louis van Gaal
O ex-meio-campista do Barcelona refletiu sobre suas conexões profundas com a história do futebol holandês, destacando especificamente o papel fundamental desempenhado por Louis van Gaal. Embora suas preferências táticas sejam diferentes, Xavi tem imenso respeito pelo técnico veterano que teve a coragem de lhe dar sua estreia no time principal do clube quando ele ainda era adolescente.
Esse histórico ato de confiança moldou a própria filosofia de Xavi como treinador em relação ao desenvolvimento de jovens e a dar oportunidades sem hesitação. "Até [Louis] van Gaal, quando eu tinha 17 e 18 anos, confiava em mim. Ele confiava muito em mim. Então, sim, por que não? Por que não? Se ele estiver pronto, se sentirmos que o jogador, o jogador está pronto, então não teremos medo", relembrou Xavi.
- AFP
Aprendendo com a positividade de Johan Cruyff
Xavi também compartilhou lembranças marcantes de seus encontros com o ícone holandês Johan Cruyff nos estágios finais da vida do maestro. Além dos conceitos táticos, a lição mais importante que Xavi absorveu de Cruyff estava centrada na resiliência mental e em manter uma atitude positiva diante da adversidade.
Ele pretende incutir essa mesma energia positiva e esse prazer no vestiário holandês para ajudar a equipe a render o melhor possível. "Bem, com Johan, no último período da vida dele, tive alguns encontros e ele sempre foi positivo, mesmo quando estava doente, até então ele era positivo. Então, sim, foi isso que aprendi: com um sorriso, com uma vibração positiva", destacou Xavi.
- AFP
Traçando um novo caminho
À medida que Xavi assume oficialmente a área técnica, ele está totalmente focado em unir a grandeza histórica às exigências modernas para moldar o presente e o futuro da equipe. Embora reconheça as contribuições fundamentais de antecessores como Ronald Koeman e Louis van Gaal, o novo comandante está traçando seu próprio caminho com a seleção da Holanda. Com seu contrato de quatro anos oficialmente em vigor e o apoio de uma comissão técnica e de uma federação unidas, a atenção agora se volta para transformar essas filosofias centrais em prática dentro de campo. Uma tarefa enorme já espera o treinador: mesclar sua filosofia de jogo com a cultura holandesa, enquanto os torcedores depositam nele suas esperanças de entregar sucesso a longo prazo e restaurar a glória internacional no mais alto nível.
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