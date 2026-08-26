Novo técnico da Holanda exalta a "Universidade do Futebol" e revela laços profundos com Van Gaal e Cruyff

O ex-meio-campista do Barcelona refletiu sobre suas conexões profundas com a história do futebol holandês, destacando especificamente o papel fundamental desempenhado por Louis van Gaal. Embora suas preferências táticas sejam diferentes, Xavi tem imenso respeito pelo técnico veterano que teve a coragem de lhe dar sua estreia no time principal do clube quando ele ainda era adolescente.

Esse histórico ato de confiança moldou a própria filosofia de Xavi como treinador em relação ao desenvolvimento de jovens e a dar oportunidades sem hesitação. "Até [Louis] van Gaal, quando eu tinha 17 e 18 anos, confiava em mim. Ele confiava muito em mim. Então, sim, por que não? Por que não? Se ele estiver pronto, se sentirmos que o jogador, o jogador está pronto, então não teremos medo", relembrou Xavi.