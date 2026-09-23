Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica san siro inter milan scaroni marotta
Traduzido por

Novo San Siro: os custos exatos, a renderização e a chance de estar entre os estádios escolhidos para a Euro 2032

AC Milan
Inter de Milão

Os custos detalhados daquilo que será o novo estádio que servirá como casa no lugar do Meazza.

Inter e Milan protocolaram na Prefeitura "o relatório econômico de viabilidade" para o novo estádio que será construído na capital lombarda. O novo estádio, quando estiver concluído em 2032valerá a cifra extraordinária de 2 bilhões e 149 milhões. Os dois clubes estimam que no mercado ele renderá 418 milhões graças à arena esportiva, mas também aos escritórios, aos hotéis e aos espaços comerciais. A megaoperação imobiliária deverá garantir aos clubes uma mais-valia de 265 milhões.

Números que permitirão aos dois clubes se aproximar da Premier League e da Bundesliga em termos de arrecadação ou receitas. Ou, pelo menos, diminuir a enorme diferença acumulada nos últimos 20 anos.

  • GRANDE CONFIANÇA

    Os últimos meses viram uma importante aceleração burocrática para o projeto do novo San Siro, liderada pela sociedade comum Stadio San Siro S.p.A. criada por Inter e Milan. No fim de agosto, os clubes entregaram no Palazzo Marino o plano econômico definitivo para todo o "complexo imobiliário". A propriedade do complexo não será mais da Prefeitura. O valor estimado pela Agência das Entradas para a recompra da área por parte das equipes é de 175 milhões de euros. Milan e Inter continuam, confiantes, no trabalho técnico-burocrático que prepara o terreno para a nova instalação futurista na cidade.

    • Publicidade

  • Quanto custa o estádio

    Os documentos analisados pelos colegas do Calcio&Finanza mostram que a construção da nova arena terá um custo de 583,7 milhões de euros, valor que subirá para 709,9 milhões considerando também o pódio sobre o qual o estádio será erguido.

    A construção, em sua integralidade, custará 1,110 bilhão, assim divididos:

    • 583,7 milhões de euros para o novo estádio;
    • 124,2 milhões para o pódio;
    • 371,4 milhões para o complexo polivalente e a requalificação do Meazza;
    • 31,1 milhões para o Energy Center e o respectivo anel energético.

  • Os custos do setor polivalente

    Como se pode deduzir pelos números que acabamos de ver, a transformação da área do Meazza terá um custo e um impacto importantes e imponentes. Mas o que está incluído nesses 371,4 milhões?

    A hipótese é que 44 milhões sejam destinados a espaços comerciais, outros 33 para um centro comercial integrado, renomeado como Grande Estrutura de Vendas, 51,3 para os 23.314 metros quadrados de áreas de escritórios e de serviços e 44 para os 20 mil metros quadrados de hospedagem.

    O item mais pesado, do ponto de vista estritamente econômico/financeiro, é o relativo aos boxes e aos pisos subterrâneos, de 121,2 milhões de euros. Cabe esclarecer que são estimativas, hipóteses, até porque os números oficiais serão definidos com a etapa seguinte de projeto e a transformação da área que levará à refuncionalização do estádio Meazza.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • A nova viabilidade

    Grande foco também na mobilidade e nas infraestruturas necessárias, com as obras de urbanização primária estimadas em 57,3 milhões de euros e o novo Túnel Patroclo de 42,3 milhões.

    A esses valores, no entanto, devem ser acrescentados os custos de 12,4 milhões necessários para demolir o túnel atual.

  • PARQUE E COMPENSAÇÕES

    O plano apresentado por Inter e Milan segue com os 84,7 milhões de euros em obras e contribuições adicionais que estão diretamente ligados à transformação de San Siro.

    Esse valor também é composto pelos 6,2 milhões para criar uma área de máxima segurança que servirá ao Meazza durante a fase de transição e 15 milhões para a gestão do canteiro de obras no período em que o antigo estádio (somente após a abertura da nova arena haverá a desconstrução parcial do atual Meazza) ainda será utilizado pelos dois clubes de Milão, como afirma Calcio&Finanza.

  • A divisão dos custos da compra de San Siro

    A análise prossegue detalhando os 197,1 milhões de euros pela compra do estádio Meazza e das áreas ao redor: o documento visto por Calcio&Finanza informa que 104,1 milhões foram atribuídos à aquisição do estádio milanês, 86,2 milhões aos terrenos e 6,7 aos direitos de construção.

    O custo, porém, cai para 175,1 milhões de euros graças às deduções previstas.

  • CUSTOS ADICIONAIS

    Chegamos agora aos custos acessórios e às despesas técnicas avaliadas em 455,2 milhões de euros, dos quais 178,6 milhões de encargos complementares, 115,3 de encargos construtivos adicionais, 18,1 para as remediações, cerca de 4,5 para impostos e taxas e 2 para comercialização e publicidade.

    Também é definida uma rubrica de "imprevistos e diversos" de 136,8 milhões de euros.

  • Operação total? Mais de 2 bilhões

    O valor total chega a 2,302 bilhões de euros em custos, que incluem a construção do novo estádio, a compra da área, as várias obras e todos os encargos financeiros.

    O plano econômico estima um valor total de toda a operação em 2,567 bilhões de euros: 418,8 viriam da venda dos imóveis e das áreas previstas, enquanto ao estádio que será construído foi atribuído um valor de 2,149 bilhões em 2032. Mas estas são simplesmente estimativas preliminares, e os vários valores podem mudar nos próximos anos, como informa Calcio&Finanza.

  • Objetivo Euro 2032

    O início das obras está previsto para 2027, com conclusão em 2031 e inauguração projetada para a Eurocopa de 2032. No momento, porém, não há certeza de que, no circuito do Campeonato Europeu, esteja também o novo San Siro a ser construído nesse meio-tempo. O único caminho a seguir é dar sequência ao plano, respeitando todas as etapas à risca. Está claro que existem variantes incontroláveis, armadilhas previsíveis a serem evitadas, além da chuva de recursos que deve cair sobre o projeto

  • Prévia de outubro

    Inter e Milan estão prontos para apresentar os pilares do projeto, começando a afastar a aura de mistério para criar uma noção do que será uma virada histórica: já em outubro está prevista uma prévia da fachada do novo San Siro, antes mesmo do início dos trabalhos de preparação do futuro canteiro de obras.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Parma crest
Parma
PAR