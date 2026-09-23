Novo San Siro: os custos exatos, a renderização e a chance de estar entre os estádios escolhidos para a Euro 2032

Inter e Milan protocolaram na Prefeitura "o relatório econômico de viabilidade" para o novo estádio que será construído na capital lombarda. O novo estádio, quando estiver concluído em 2032, valerá a cifra extraordinária de 2 bilhões e 149 milhões. Os dois clubes estimam que no mercado ele renderá 418 milhões graças à arena esportiva, mas também aos escritórios, aos hotéis e aos espaços comerciais. A megaoperação imobiliária deverá garantir aos clubes uma mais-valia de 265 milhões.

Números que permitirão aos dois clubes se aproximar da Premier League e da Bundesliga em termos de arrecadação ou receitas. Ou, pelo menos, diminuir a enorme diferença acumulada nos últimos 20 anos.