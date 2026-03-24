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CM Grafica san siro stadio inter milan 2026

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Novo San Siro: dá-se início ao processo de avaliação ambiental, etapa fundamental para o Inter e o Milan

Milan

O projeto do Inter e do Milan para a transformação da área de San Siro entra em uma nova fase formal, mas não decisiva

A notícia já estava no ar há algum tempo e agora ganhou caráter oficial: segundo o site Calcio e Finanza, a Prefeitura de Milão deu início à Avaliação Ambiental Estratégica (VAS) sobre o plano urbanístico denominado “GFU San Siro”, apresentado pela empresa Stadio San Siro S.p.A., proprietária da maior parte das áreas envolvidas. 

Trata-se do procedimento que antecede a aprovação do plano de execução, que deverá definir em detalhes o futuro da área ao redor do histórico Estádio Giuseppe Meazza, incluindo a construção de um novo complexo e todas as atividades complementares para permitir que a zona “viva” todos os dias da semana e não apenas durante os jogos. 

  • O QUE SE ENTENDE POR VAS

    A Avaliação Ambiental Estratégica, prevista pela legislação europeia e italiana, é um procedimento que serve para verificar quais efeitos um plano urbanístico pode ter sobre o meio ambiente antes de ser aprovado. 

    Durante a VAS, são analisados diversos aspectos, como o tráfego, a qualidade do ar, o impacto no território, a gestão da água e a presença de áreas verdes. O processo envolve também órgãos públicos e autoridades ambientais, que podem emitir pareceres e observações sobre o projeto. 

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  • OS PRÓXIMOS PASSOS

    Com a decisão administrativa publicada pela Prefeitura, foi iniciado o processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Todos os documentos estarão disponíveis nos sites institucionais da Prefeitura e da Região da Lombardia, enquanto nos próximos meses serão realizadas as reuniões de avaliação com os órgãos competentes. 

    Concluída esta fase, o plano poderá prosseguir seu trâmite administrativo e chegar à aprovação definitiva, etapa necessária para dar início à transformação da área de San Siro. 

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