Novo San Siro: dá-se início ao processo de avaliação ambiental, etapa fundamental para o Inter e o Milan

A notícia já estava no ar há algum tempo e agora ganhou caráter oficial: segundo o site Calcio e Finanza, a Prefeitura de Milão deu início à Avaliação Ambiental Estratégica (VAS) sobre o plano urbanístico denominado “GFU San Siro”, apresentado pela empresa Stadio San Siro S.p.A., proprietária da maior parte das áreas envolvidas.

Trata-se do procedimento que antecede a aprovação do plano de execução, que deverá definir em detalhes o futuro da área ao redor do histórico Estádio Giuseppe Meazza, incluindo a construção de um novo complexo e todas as atividades complementares para permitir que a zona “viva” todos os dias da semana e não apenas durante os jogos.