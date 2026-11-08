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Cresceram as especulações em torno do desejo do Manchester United de contratar um novo atacante durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que a lesão de Benjamin Sesko revelou uma clara carência de profundidade no setor ofensivo.

O Manchester United não priorizou a contratação de outro centroavante de origem durante a janela de transferências de verão, tendo concentrado seus esforços no reforço do meio-campo. Essa decisão está sendo posta à prova agora, com a ausência de Sesko por lesão e a dificuldade de Joshua Zirkzee em convencer Michael Carrick de que é o mais indicado para comandar o ataque.

Tanto Bryan Mbeumo quanto Matheus Cunha foram utilizados na posição de centroavante, mas nenhum dos dois é um atacante de origem por natureza. Como resultado, os planos do clube para janeiro parecem caminhar na direção de uma solução de curto prazo, em vez de outro grande investimento de longo prazo.

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