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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Novo perigo ameaça o Al Ahly: gigante europeu persegue Toney

Manchester United x Aston Villa
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Movimentação emergencial em janeiro pode confundir os cálculos do "Raqi"

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Cresceram as especulações em torno do desejo do Manchester United de contratar um novo atacante durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que a lesão de Benjamin Sesko revelou uma clara carência de profundidade no setor ofensivo.

O Manchester United não priorizou a contratação de outro centroavante de origem durante a janela de transferências de verão, tendo concentrado seus esforços no reforço do meio-campo. Essa decisão está sendo posta à prova agora, com a ausência de Sesko por lesão e a dificuldade de Joshua Zirkzee em convencer Michael Carrick de que é o mais indicado para comandar o ataque.

Tanto Bryan Mbeumo quanto Matheus Cunha foram utilizados na posição de centroavante, mas nenhum dos dois é um atacante de origem por natureza. Como resultado, os planos do clube para janeiro parecem caminhar na direção de uma solução de curto prazo, em vez de outro grande investimento de longo prazo.

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  • Empréstimo é a solução mais próxima!

    De acordo com o que foi divulgado pelo site CaughtOffside, citando o jornal "The National", é agora provável que o Manchester United procure contratar um atacante por empréstimo em janeiro.

    Acredita-se que o clube esteja operando sob rígidos cálculos financeiros e, portanto, não deseja desembolsar uma quantia elevada por outro atacante antes do mercado de verão.

    Sesko ainda é visto como o eixo do ataque a longo prazo, de modo que um negócio temporário permitiria ao Manchester United suprir sua ausência sem comprometer esse plano, especialmente porque o United tem uma necessidade urgente, já que não se espera que Sesko retorne antes do início de 2027.

    Por outro lado, Zirkzee ainda tem participação limitada, por isso o jogador holandês não é considerado parte dos planos de longo prazo do Manchester United.

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  • A correção do erro do verão: Toney e Mateta

    Com base nisso, uma operação por empréstimo parece bastante lógica para o Manchester United, já que a equipe precisa de um jogador capaz de atuar como titular imediatamente, especialmente porque gastar quantias elevadas em outro atacante jovem poderia causar um problema quando Sesko voltar. Assim, a prioridade passa a ser a experiência, a confiabilidade e a redução do tempo de adaptação.

    De acordo com o Caught Offside, "isso explica o crescente interesse do Manchester United em uma operação por Ivan Toney, astro do Al-Ahli saudita".

    O site informou que o Manchester United estuda a possibilidade de contratar por empréstimo o atacante do Al-Ahli, que tem experiência na Premier League e pode acrescentar força física imediata ao setor ofensivo.

    Jean-Philippe Mateta é outra opção realista, e o atacante do Crystal Palace segue entre os interesses do Manchester United, respaldado por seu histórico de destaque na Premier League e por seu contrato, que se encerrará em breve.

    E concluiu: "A decisão do Manchester United no verão de priorizar o meio-campo era compreensível, mas a falta de um atacante reserva confiável parece agora custar caro".

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  • Qual é a posição do Al Ahly?

    O Manchester United não é o primeiro clube interessado em contratar Ivan Toney para resolver sua crise ofensiva, já que antes disso surgiram relatos ingleses e sauditas que falavam sobre o desejo do Newcastle United de também contratar Toney.

    No entanto, o Al-Ahli parece estar em uma boa posição contratual no momento, principalmente porque o contrato de Toney se estende até o fim de junho de 2028. Além disso, a diretoria já iniciou suas movimentações para renovar o contrato do jogador inglês a fim de manter a estabilidade do time, de acordo com o que informou o programa Al-Montasaf, do canal Al-Ekhbariya saudita, citando fontes de dentro do clube saudita, no fim de outubro passado.

    Por outro lado, a diretoria do Al-Ahli terá de agilizar o processo de renovação do contrato de Toney, um teste difícil no qual teme fracassar diante da torcida do clube, que ainda não se recuperou do choque da saída de Yaisle para o Newcastle, após também tentativas de renovação com ele, assim como as saídas de Riyad Mahrez e Franck Kessié.

    Ele é atualmente o principal astro, graças à sua grande quantidade de gols, na Liga Roshan Saudita de Profissionais, onde lidera a artilharia com 13 gols.

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