Antes de tudo, é preciso destacar que, nos últimos anos, tanto a Inter quanto o Milan optaram por valorizar os eventos no atual estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, com uma política de forte aumento dos preços dos ingressos avulsos e dos planos de sócio para a temporada, com atenção especial aos grandes jogos.

Da temporada 2019/2020 até hoje, no caso dos planos de sócio para a temporada, a Inter adotou uma política de aumento de preços de cerca de 82%, com diferenças significativas conforme o setor: o valor médio passou de € 503 para € 915 (nos setores centrais laranja e vermelho, a alta chegou a 118%). No Milan, o aumento mediano no mesmo período foi de 51%, com o valor médio passando de € 493 para € 745 (as maiores altas ocorreram nos assentos do setor laranja e na tribuna de honra, chegando a 68%).

Nos ingressos para jogos avulsos, porém, os aumentos são muito maiores. Considerando, por exemplo, os últimos clássicos desde 2022/2023, foram registradas altas de até 153% (no terceiro anel, o preço passou de € 59 para € 149). Até o setor visitante teve um ligeiro aumento, de cerca de 9%, e seu preço ficou em aproximadamente € 70.