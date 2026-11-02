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Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Novo Generali Stadium: quanto custará ir ao estádio? Inter e Milan já têm preços em alta; a comparação com Tottenham e Atlético de Madrid

Inter de Milão
Milan
Campeonato Italiano

A política de preços e assinaturas já está em expansão, mas o que aconteceu em casos semelhantes no exterior?

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Inter e Milan anunciaram na noite de quinta-feira, 29 de outubro, o projeto do novo estádio que substituirá o atual Giuseppe Meazza, em San Siro. O novíssimo Generali Stadium, que deverá ser inaugurado no início da temporada 2031-2032, é certamente impressionante e terá características únicas. Acima de tudo, porém, garantirá receitas muito expressivas para as contas dos clubes apenas com os direitos de nome.

Mas estádio também significa ingressos e pacotes de temporada. Quanto custará ver Inter e Milan no novo estádio? Por enquanto, são apenas hipóteses, mas, observando estudos de caso de clubes em situações semelhantes, como Atlético de Madrid e Tottenham (cujos estádios e instalações serviram declaradamente de inspiração para os dois clubes), já é possível prever dois cenários.

  • Política de preços já em alta em San Siro

    Antes de tudo, é preciso destacar que, nos últimos anos, tanto a Inter quanto o Milan optaram por valorizar os eventos no atual estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, com uma política de forte aumento dos preços dos ingressos avulsos e dos planos de sócio para a temporada, com atenção especial aos grandes jogos.

    Da temporada 2019/2020 até hoje, no caso dos planos de sócio para a temporada, a Inter adotou uma política de aumento de preços de cerca de 82%, com diferenças significativas conforme o setor: o valor médio passou de € 503 para € 915 (nos setores centrais laranja e vermelho, a alta chegou a 118%). No Milan, o aumento mediano no mesmo período foi de 51%, com o valor médio passando de € 493 para € 745 (as maiores altas ocorreram nos assentos do setor laranja e na tribuna de honra, chegando a 68%).

    Nos ingressos para jogos avulsos, porém, os aumentos são muito maiores. Considerando, por exemplo, os últimos clássicos desde 2022/2023, foram registradas altas de até 153% (no terceiro anel, o preço passou de € 59 para € 149). Até o setor visitante teve um ligeiro aumento, de cerca de 9%, e seu preço ficou em aproximadamente € 70.

  • A longo prazo, novos aumentos

    Com a inflação em alta, o custo de vida que não dá trégua e deve subir ainda mais, e outros cinco anos pela frente até a inauguração, os preços devem continuar subindo durante essa permanência forçada no San Siro. Mas e depois?

    Com o novo estádio, que os clubes quiseram com capacidade para 71.500 pessoas para conseguir lotação máxima no maior número possível de jogos, os dois clubes tenderão, no longo prazo, a aumentar ainda mais os preços para recuperar integralmente o investimento no menor tempo possível.

    Para a primeira temporada, porém, as estratégias adotadas no exterior apontam para duas abordagens diferentes: as do Tottenham e do Atlético de Madrid.

  • A ESTRATÉGIA DO TOTTENHAM

    Após a despedida anunciada de White Hart Lane e a construção do novo Tottenham Stadium, com capacidade para 62 mil pessoas, os Spurs iniciaram a temporada 2018/2019 com um aumento muito pequeno no preço dos ingressos de temporada.

    O preço mínimo passou de 765 para 795 libras, alta de 3,9%, enquanto o preço máximo subiu de 1.895 libras em White Hart Lane para 1.995 libras no novo estádio (+5,3%).

    O aumento mais expressivo, porém, foi no preço dos ingressos avulsos. O Tottenham Hotspur Supporters Trust denunciou que os preços médios nas categorias B e C subiram 30% e 50%, respectivamente, em relação aos de White Hart Lane. Os ingressos da categoria C passaram de 30 libras para cerca do dobro desse valor.

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  • E A DO ATLÉTICO

    Capacidade semelhante — o antigo Wanda Metropolitano, hoje Riyadh Air Metropolitano, tem 68.000 lugares —, mas estratégia diferente para a temporada de inauguração do novo estádio, após a despedida do icônico Vicente Calderon.

    O Atlético de Madrid decidiu até reduzir os preços dos planos de sócio para a temporada 2017/18, graças à maior disponibilidade de lugares. Na categoria mais barata, o valor caiu de 325 para 250 euros (-23,1%); na segunda faixa, passou de 430 para 325 euros, uma redução de 24,4%.

    Desde então, porém, os preços aumentaram constantemente. Na temporada 2026/2027, chegaram a uma alta média de 38% em relação ao valor inicial, mas o aumento superou 108% nos lugares premium, que passaram de 1.235 para os atuais 2.572 euros.

    Já nos ingressos avulsos, o Atlético de Madrid adota uma grande diferenciação de preços conforme o tipo de jogo. Nos confrontos de destaque, como os contra Barcelona e Real Madrid, a variação na primeira temporada foi de -22% nos ingressos da faixa mais barata a +7,1% nos da faixa mais cara. Para estes últimos, a alta chegou a cerca de 30% na temporada passada.

  • O QUE INTER E MILAN VÃO FAZER?

    Com a mudança de uma capacidade maior, como a do San Siro, para uma menor no Generali Stadium e, sobretudo, com a ampliação das áreas de hospitalidade e do número de ingressos VIP, a política de preços de Inter e Milan não poderá ser semelhante, pelo menos no início, à do Atlético de Madrid, que pôde aproveitar 18 mil lugares extras para manter os preços ainda mais baixos do que antes.

    Por isso, é mais provável que, também nos próximos anos, haja pequenos aumentos nos preços dos atuais lugares do San Siro. Assim, os clubes poderão chegar ao novo estádio com uma política de aumentos relativamente moderada, mas certamente não negativa.

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