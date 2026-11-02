Inter e Milan anunciaram na noite de quinta-feira, 29 de outubro, o projeto do novo estádio que substituirá o atual Giuseppe Meazza, em San Siro. O novíssimo Generali Stadium, que deverá ser inaugurado no início da temporada 2031-2032, é certamente impressionante e terá características únicas. Acima de tudo, porém, garantirá receitas muito expressivas para as contas dos clubes apenas com os direitos de nome.
Mas estádio também significa ingressos e pacotes de temporada. Quanto custará ver Inter e Milan no novo estádio? Por enquanto, são apenas hipóteses, mas, observando estudos de caso de clubes em situações semelhantes, como Atlético de Madrid e Tottenham (cujos estádios e instalações serviram declaradamente de inspiração para os dois clubes), já é possível prever dois cenários.