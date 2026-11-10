Um novo camisa 9 para janeiro. Entre os objetivos da Juventus para o início de 2027 está a contratação de um atacante de área, uma nova referência ofensiva que se sinta à vontade diante do gol e possa complementar Woltemade e Kolo Muani ou ser uma alternativa a eles. E, entre os nomes avaliados pelo departamento de contratações da Juventus, está, mais uma vez, o de Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid. O norueguês já estava no radar da Juve, que em junho enviou o diretor esportivo Ottolini a Oslo para avaliar as possibilidades de negociação e apresentar a ele o projeto de Spalletti, um grande admirador seu. Depois da Copa do Mundo, por diferentes razões (os custos da negociação, a vontade de Simeone de mantê-lo no elenco e a contratação cara de Kolo Muani), o negócio não saiu do papel. Em janeiro, o interesse pode ser retomado. Desta vez, com um desfecho diferente.