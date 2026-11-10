Um novo camisa 9 para janeiro. Entre os objetivos da Juventus para o início de 2027 está a contratação de um atacante de área, uma nova referência ofensiva que se sinta à vontade diante do gol e possa complementar Woltemade e Kolo Muani ou ser uma alternativa a eles. E, entre os nomes avaliados pelo departamento de contratações da Juventus, está, mais uma vez, o de Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid. O norueguês já estava no radar da Juve, que em junho enviou o diretor esportivo Ottolini a Oslo para avaliar as possibilidades de negociação e apresentar a ele o projeto de Spalletti, um grande admirador seu. Depois da Copa do Mundo, por diferentes razões (os custos da negociação, a vontade de Simeone de mantê-lo no elenco e a contratação cara de Kolo Muani), o negócio não saiu do papel. Em janeiro, o interesse pode ser retomado. Desta vez, com um desfecho diferente.
Novo camisa 9: Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, chama a atenção da Juventus
FOI FIGURANTE
Sorloth se sente bem em Madri, mas gostaria de jogar mais. Neste ano, jogou muito pouco: na prática, teve apenas um papel de figurante e nem sequer foi a segunda opção. São 155 minutos na temporada, divididos entre La Liga e Champions League, sem nenhum gol marcado. Aos 30 anos (fará 31 em dezembro próximo), não pode se dar ao luxo de passar o resto do ano no banco. Se as coisas não mudarem nas próximas semanas, terá uma conversa com o clube e o treinador, aos quais pedirá para sair. Até aqui, soma 44 gols em 113 jogos pelo Atlético de Madrid, cuja camisa veste desde 2024.
QUANTO CUSTA SORLOTH
Sorloth tem contrato com o clube espanhol até 2028. No meio do ano, seu passe custava mais de 30 milhões de euros, mas o preço deve cair em janeiro, devido às poucas partidas disputadas na temporada e à proximidade do fim do contrato. A Juventus avalia a situação, e contatos com o Atlético de Madrid nos próximos dias não estão descartados. A relação entre os dois clubes é ótima, como demonstra o empréstimo do atacante canadense Jonathan David, que recuperou em Madri o bom futebol que exibia no Lille. Para a Juventus, em um período de investimentos pontuais, é uma opção a considerar. Atualmente, o salário do ex-jogador de Leipzig, Real Sociedad e Trabzonspor é de cerca de 6 milhões de euros brutos por ano, valor plenamente ao alcance de uma Juventus que precisa se renovar para alcançar o objetivo de disputar a Champions League.
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