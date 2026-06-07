Nove feridos! Tiroteio nas proximidades do quartel-general da seleção inglesa na Copa do Mundo

Os suspeitos ainda não foram detidos, segundo informam ambos os jornais, citando o Departamento de Polícia de Kansas City. O local do crime fica a cerca de sete quilômetros do Swope Soccer Village, o complexo onde a seleção inglesa, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, ficará hospedada durante o torneio. A equipe ainda está na Flórida, em fase de preparação para a Copa do Mundo, onde conquistou uma vitória contra a Nova Zelândia (1 a 0) no sábado, em Tampa.

Em Orlando, a Inglaterra ainda enfrentará a Costa Rica em um amistoso na quarta-feira, antes de seguir para Kansas City. A Inglaterra disputará sua primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 17 de junho contra a Croácia.

Devido à sua localização central nos EUA, Kansas City é um quartel-general muito procurado pelas seleções. Além da Inglaterra, também a Argentina, atual campeã mundial, e as seleções da Argélia e da Holanda estão montando seus acampamentos lá.