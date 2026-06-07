É o que relatam, de forma coincidente, o The Athletic e o The Independent neste domingo. Segundo as informações, a polícia foi acionada por volta das 4h da manhã na Troost Avenue, em Kansas City, no estado americano do Missouri. As vítimas procuraram hospitais próximos e, segundo as informações, ninguém ficou gravemente ferido.
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Nove feridos! Tiroteio nas proximidades do quartel-general da seleção inglesa na Copa do Mundo
Os suspeitos ainda não foram detidos, segundo informam ambos os jornais, citando o Departamento de Polícia de Kansas City. O local do crime fica a cerca de sete quilômetros do Swope Soccer Village, o complexo onde a seleção inglesa, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, ficará hospedada durante o torneio. A equipe ainda está na Flórida, em fase de preparação para a Copa do Mundo, onde conquistou uma vitória contra a Nova Zelândia (1 a 0) no sábado, em Tampa.
Em Orlando, a Inglaterra ainda enfrentará a Costa Rica em um amistoso na quarta-feira, antes de seguir para Kansas City. A Inglaterra disputará sua primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México no dia 17 de junho contra a Croácia.
Devido à sua localização central nos EUA, Kansas City é um quartel-general muito procurado pelas seleções. Além da Inglaterra, também a Argentina, atual campeã mundial, e as seleções da Argélia e da Holanda estão montando seus acampamentos lá.