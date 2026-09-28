Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atlanta City FC Atlanta City FC
Traduzido por

Nova equipe de expansão da NWSL revela nome como "Atlanta City FC", com estreia marcada para 2028

NWSL

A franquia de expansão de Atlanta na National Women’s Soccer League revelou na segunda-feira seu nome, escudo e cores, apresentando oficialmente o Atlanta City FC. O clube, um de dois que devem entrar na NWSL em 2028, revelou uma identidade que celebra a rica história e o caráter da cidade, ao mesmo tempo em que reflete as ambições da equipe para o futuro.

  • imago-sport-1015469694.jpgAndreas Beil

    Clube da NWSL de Atlanta será chamado de 'Atlanta City FC'

    Atlanta recebeu a 17ª franquia de expansão da NWSL em 2025, e, na segunda-feira, detentores de depósitos de membros fundadores de Atlanta, associados da AMBSE e lideranças locais revelaram o processo e o produto final do nome, do escudo e das cores do clube.

    "Inspirado pela alma de Atlanta, este clube foi criado para representar uma cidade definida por resiliência, cultura, inovação e ambição. Mais do que um clube profissional de futebol, o Atlanta City FC servirá como uma força de união para comunidades de toda a região, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento contínuo do esporte feminino em uma das cidades mais dinâmicas do país", afirmou o Atlanta City FC no anúncio oficial.

    O nome e o escudo foram concebidos como uma homenagem a Atlanta por ser uma cidade de "criadores, construtores e visionários", com uma rica história e cores marcantes.

    "Quando recebemos uma franquia da NWSL, nosso objetivo era construir um clube de classe mundial com uma marca que refletisse a força, a diversidade e o espírito da nossa cidade", disse Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. "Após um longo processo, temos orgulho de apresentar o Atlanta City FC. Obrigado à nossa equipe de liderança pelo trabalho diligente para dar vida a esta marca, ao mesmo tempo em que incorporou contribuições dos apaixonados torcedores de futebol desta cidade. Nossos torcedores estão no centro de tudo o que fazemos, e sua energia e crença moldarão a alma deste clube. Mal podemos esperar para ver o Atlanta City FC entrar em campo em poucos anos.

    • Publicidade
  • atlanta stadiumGetty Images

    "Atlanta City FC reflete a energia, a diversidade e a ambição"

    “Atlanta é uma cidade que sempre abriu seu próprio caminho”, disse Deandra Duggans, diretora de negócios do Atlanta City FC. “O Atlanta City FC reflete a energia, a diversidade e a ambição que definem esta comunidade, e temos orgulho de construir um clube que pertence a Atlanta e representa seu futuro no cenário nacional.”

    O clube diz que sua identidade foi moldada pela comunidade que espera representar. A AMB Sports and Entertainment reuniu feedback de torcedores de futebol de Atlanta, detentores de depósitos de membros fundadores da NWSL Atlanta, associados da AMBSE e líderes locais durante todo o processo de escolha do nome, escudo e cores.

  • Atlanta City FC

    "Um escudo que homenageia o passado de Atlanta"

    O escudo do Atlanta City FC foi inspirado na própria cidade, e o design incorporou cuidadosamente quatro símbolos principais: a fênix, a flor de dogwood, raízes e um "A" oculto.

    A fênix representa a resiliência; a flor de dogwood, que tem quatro pétalas, simboliza união e conexão; as raízes representam a base e a história em Atlanta, e o "A" oculto é uma referência ao coração da cidade.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Atlanta City FC

    O que vem a seguir?

    Em celebração à revelação do nome, do escudo e das cores, o Atlanta City FC realizará um evento para os torcedores no domingo, 4 de outubro, com a oportunidade de conhecer a identidade do clube e comprar produtos inaugurais.