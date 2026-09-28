Atlanta recebeu a 17ª franquia de expansão da NWSL em 2025, e, na segunda-feira, detentores de depósitos de membros fundadores de Atlanta, associados da AMBSE e lideranças locais revelaram o processo e o produto final do nome, do escudo e das cores do clube.

"Inspirado pela alma de Atlanta, este clube foi criado para representar uma cidade definida por resiliência, cultura, inovação e ambição. Mais do que um clube profissional de futebol, o Atlanta City FC servirá como uma força de união para comunidades de toda a região, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento contínuo do esporte feminino em uma das cidades mais dinâmicas do país", afirmou o Atlanta City FC no anúncio oficial.

O nome e o escudo foram concebidos como uma homenagem a Atlanta por ser uma cidade de "criadores, construtores e visionários", com uma rica história e cores marcantes.

"Quando recebemos uma franquia da NWSL, nosso objetivo era construir um clube de classe mundial com uma marca que refletisse a força, a diversidade e o espírito da nossa cidade", disse Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. "Após um longo processo, temos orgulho de apresentar o Atlanta City FC. Obrigado à nossa equipe de liderança pelo trabalho diligente para dar vida a esta marca, ao mesmo tempo em que incorporou contribuições dos apaixonados torcedores de futebol desta cidade. Nossos torcedores estão no centro de tudo o que fazemos, e sua energia e crença moldarão a alma deste clube. Mal podemos esperar para ver o Atlanta City FC entrar em campo em poucos anos.