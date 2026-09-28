Atlanta City FC
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Nova equipe de expansão da NWSL revela nome como "Atlanta City FC", com estreia marcada para 2028
- Andreas Beil
Clube da NWSL de Atlanta será chamado de 'Atlanta City FC'
Atlanta recebeu a 17ª franquia de expansão da NWSL em 2025, e, na segunda-feira, detentores de depósitos de membros fundadores de Atlanta, associados da AMBSE e lideranças locais revelaram o processo e o produto final do nome, do escudo e das cores do clube.
"Inspirado pela alma de Atlanta, este clube foi criado para representar uma cidade definida por resiliência, cultura, inovação e ambição. Mais do que um clube profissional de futebol, o Atlanta City FC servirá como uma força de união para comunidades de toda a região, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento contínuo do esporte feminino em uma das cidades mais dinâmicas do país", afirmou o Atlanta City FC no anúncio oficial.
O nome e o escudo foram concebidos como uma homenagem a Atlanta por ser uma cidade de "criadores, construtores e visionários", com uma rica história e cores marcantes.
"Quando recebemos uma franquia da NWSL, nosso objetivo era construir um clube de classe mundial com uma marca que refletisse a força, a diversidade e o espírito da nossa cidade", disse Arthur M. Blank, Owner and Chairman, Blank Family of Businesses. "Após um longo processo, temos orgulho de apresentar o Atlanta City FC. Obrigado à nossa equipe de liderança pelo trabalho diligente para dar vida a esta marca, ao mesmo tempo em que incorporou contribuições dos apaixonados torcedores de futebol desta cidade. Nossos torcedores estão no centro de tudo o que fazemos, e sua energia e crença moldarão a alma deste clube. Mal podemos esperar para ver o Atlanta City FC entrar em campo em poucos anos.
- Getty Images
"Atlanta City FC reflete a energia, a diversidade e a ambição"
“Atlanta é uma cidade que sempre abriu seu próprio caminho”, disse Deandra Duggans, diretora de negócios do Atlanta City FC. “O Atlanta City FC reflete a energia, a diversidade e a ambição que definem esta comunidade, e temos orgulho de construir um clube que pertence a Atlanta e representa seu futuro no cenário nacional.”
O clube diz que sua identidade foi moldada pela comunidade que espera representar. A AMB Sports and Entertainment reuniu feedback de torcedores de futebol de Atlanta, detentores de depósitos de membros fundadores da NWSL Atlanta, associados da AMBSE e líderes locais durante todo o processo de escolha do nome, escudo e cores.
"Um escudo que homenageia o passado de Atlanta"
O escudo do Atlanta City FC foi inspirado na própria cidade, e o design incorporou cuidadosamente quatro símbolos principais: a fênix, a flor de dogwood, raízes e um "A" oculto.
A fênix representa a resiliência; a flor de dogwood, que tem quatro pétalas, simboliza união e conexão; as raízes representam a base e a história em Atlanta, e o "A" oculto é uma referência ao coração da cidade.
O que vem a seguir?
Em celebração à revelação do nome, do escudo e das cores, o Atlanta City FC realizará um evento para os torcedores no domingo, 4 de outubro, com a oportunidade de conhecer a identidade do clube e comprar produtos inaugurais.
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