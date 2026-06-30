Notícia bombástica da NBA sobre LeBron James! O “Rei” deixa o Los Angeles Lakers - para se juntar a Stephen Curry?

Como é sabido, o plano de longo prazo dos Lakers é construir um time campeão em torno de Luka Doncic e Austin Reaves. Já na temporada passada, LeBron se viu em um papel totalmente novo: o de terceiro violino na orquestra dos Lakers. É verdade que os Lakers tiveram uma boa temporada regular com esse trio e que LeBron, com média de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências, mostrou mais uma vez que ainda é capaz de jogar no mais alto nível.

No entanto, nos playoffs, em parte devido às lesões de Reaves e Doncic na segunda fase, o Oklahoma City Thunder mostrou claramente os limites da equipe (0 a 4). Antes disso, no confronto da primeira fase contra o Houston Rockets, LeBron mais uma vez voltou no tempo e, em alguns momentos, carregou os Lakers nas costas com atuações sólidas, como nos seus melhores tempos.

A possibilidade de L.A. se tornar repentinamente um candidato ao título em tão pouco tempo — ou seja, até o início da 24ª temporada de LeBron, que promete bater recordes — era praticamente impossível e parece ter influenciado os planos do quatro vezes MVP. O fato de ele querer buscar seu quinto título da NBA na reta final de sua carreira já havia sido destacado por seu agente, Paul, durante a turbulenta entressafra de 2025. Como isso obviamente não será possível de imediato em Los Angeles, LeBron, após oito anos na Cidade dos Anjos, agora trilha um novo caminho na NBA, provavelmente pela última vez.