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LeBron James Playoffs 2025/26getty
Jonas Rütten

Traduzido por

Notícia bombástica da NBA sobre LeBron James! O “Rei” deixa o Los Angeles Lakers - para se juntar a Stephen Curry?

LeBron James e o Los Angeles Lakers seguem caminhos separados após oito anos e um título da NBA conquistado juntos. Será que agora surgirá um “supertime” formado por astros veteranos?

Agora é oficial: LeBron James informou aos Lakers que não pretende mais jogar com a camisa “Purple and Gold” no próximo ano. Em vez disso, ele deseja jogar por outro time. É o que relata o repórter da ESPN Shams Charania. 

Segundo a fonte, houve uma conversa esclarecedora entre o gerente geral Rob Pelinka e o agente de LeBron, Rich Paul, na qual os Lakers teriam enfatizado que gostariam de continuar com o “Rei”. No entanto, ele recusou a proposta, em parte devido à situação atual em Los Angeles, e agora entrará pela primeira vez no mercado de agentes livres.

  • Como é sabido, o plano de longo prazo dos Lakers é construir um time campeão em torno de Luka Doncic e Austin Reaves. Já na temporada passada, LeBron se viu em um papel totalmente novo: o de terceiro violino na orquestra dos Lakers. É verdade que os Lakers tiveram uma boa temporada regular com esse trio e que LeBron, com média de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências, mostrou mais uma vez que ainda é capaz de jogar no mais alto nível. 

    No entanto, nos playoffs, em parte devido às lesões de Reaves e Doncic na segunda fase, o Oklahoma City Thunder mostrou claramente os limites da equipe (0 a 4). Antes disso, no confronto da primeira fase contra o Houston Rockets, LeBron mais uma vez voltou no tempo e, em alguns momentos, carregou os Lakers nas costas com atuações sólidas, como nos seus melhores tempos.

    A possibilidade de L.A. se tornar repentinamente um candidato ao título em tão pouco tempo — ou seja, até o início da 24ª temporada de LeBron, que promete bater recordes — era praticamente impossível e parece ter influenciado os planos do quatro vezes MVP. O fato de ele querer buscar seu quinto título da NBA na reta final de sua carreira já havia sido destacado por seu agente, Paul, durante a turbulenta entressafra de 2025. Como isso obviamente não será possível de imediato em Los Angeles, LeBron, após oito anos na Cidade dos Anjos, agora trilha um novo caminho na NBA, provavelmente pela última vez.

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  • Curry LeBron ADGetty Images

    LeBron James, Anthony Davis e Stephen Curry: um time de lendas no Warriors?

    Agora, podemos ficar imaginando para onde o jogador de 41 anos irá para essa nova aventura. 

    Um retorno ao Cleveland Cavaliers, que estava interessado em uma segunda volta do filho mais famoso da cidade, era considerado improvável até recentemente. Em vez disso, parece estar se concretizando uma união espetacular com Stephen Curry e seu antigo companheiro nos Lakers, Anthony Davis, no Golden State Warriors.

    Pelo menos esse é o plano dos Dubs, segundo o especialista em NBA Kevin O’Connor, do Yahoo. A ideia básica, segundo O’Connor, é que os Warriors primeiro consigam AD por meio de uma troca e, em seguida, contratem LeBron como agente livre. Pelo menos o “Rei” está disponível agora — e a primeira peça do dominó para a contratação da lenda viva da NBA já caiu.

    Pois desde segunda-feira está claro que o ícone dos Warriors, Draymond Green, também se tornará agente livre inicialmente, dando assim aos Warriors margem financeira para a contratação de LeBron, graças à sua opção de jogador não exercida no valor de quase 28 milhões de dólares. Segundo relatos, os Warriors poderiam oferecer ao jogador de 41 anos pelo menos 15 milhões de dólares. De acordo com o Bleacher Report, LeBron aceitaria de bom grado uma oferta nesse valor.

    Nesse caso, o “Rei” ficaria, é verdade, bem abaixo de um contrato máximo, mas de forma alguma jogaria por uma ninharia. O especialista da ESPN Brian Windhorst já havia informado que não se deve esperar nenhuma concessão financeira por parte de LeBron, por exemplo, para um retorno aos Cavs. 
  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    O Golden State Warriors e o plano envolvendo Anthony Davis e LeBron James

    Já no verão passado, os Dubs teriam disputado os serviços do King e, também em 2024, antes dos Jogos Olímpicos, houve tentativas de fechar um acordo. O especialista da ESPN, Brian Windhorst, analisou, portanto, há algumas semanas, com relação a LeBron: “Se não der certo com o Lakers, eu apostaria nos Warriors.”

    Jimmy Butler, que atualmente se recupera de uma lesão no ligamento cruzado, não faria mais parte dos Warriors nesse cenário de um “Dream Team”. Para tirar Davis do Washington Wizards, “Jimmy Buckets” teria que ser trocado para a capital em troca. Além disso, segundo O’Connor, a negociação exigiria ainda mais escolhas no draft. Os Dubs têm duas futuras escolhas na primeira rodada e quatro possíveis trocas de escolhas que poderiam incluir em uma possível negociação. 

    Na noite de segunda-feira (horário da Europa Central), o agente de Butler, Bernie Lee, se pronunciou à ESPN e divulgou um comunicado afirmando que não há qualquer intenção de despedida: “Os Warriors estão apoiando Jimmy de forma resoluta em sua reabilitação, para que ele possa voltar à quadra e ajudar a equipe a disputar um título. (...) Jimmy está totalmente focado nisso e quer fazer sua parte — e isso vai acontecer nos Warriors.” 

    Também há dúvidas de que os Wizards aceitariam a saída de Davis. Ainda na semana passada, Washington renovou por um longo prazo com o armador Trae Young e, no draft, garantiu o supertalento AJ Dybantsa com a primeira escolha geral. Depois de anos na parte inferior da tabela da Conferência Leste, os sinais indicam que a equipe do técnico Brian Keefe está, na verdade, de olho nos playoffs. Afinal, Young e Davis foram contratados justamente no início deste ano com esse objetivo.