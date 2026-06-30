Notícia bombástica da NBA sobre LeBron James! O “Rei” deixa o Los Angeles Lakers - para se juntar a Stephen Curry?

Agora, podemos ficar imaginando para onde o jogador de 41 anos irá para essa nova aventura.
Um retorno ao Cleveland Cavaliers, que estava interessado em uma segunda volta do filho mais famoso da cidade, era considerado improvável até recentemente. Em vez disso, parece estar se concretizando uma união espetacular com Stephen Curry e seu antigo companheiro nos Lakers, Anthony Davis, no Golden State Warriors.
Pelo menos esse é o plano dos Dubs, segundo o especialista em NBA Kevin O’Connor, do Yahoo. A ideia básica, segundo O’Connor, é que os Warriors primeiro consigam AD por meio de uma troca e, em seguida, contratem LeBron como agente livre. Pelo menos o “Rei” está disponível agora — e a primeira peça do dominó para a contratação da lenda viva da NBA já caiu.
Pois desde segunda-feira está claro que o ícone dos Warriors, Draymond Green, também se tornará agente livre inicialmente, dando assim aos Warriors margem financeira para a contratação de LeBron, graças à sua opção de jogador não exercida no valor de quase 28 milhões de dólares. Segundo relatos, os Warriors poderiam oferecer ao jogador de 41 anos pelo menos 15 milhões de dólares. De acordo com o Bleacher Report, LeBron aceitaria de bom grado uma oferta nesse valor.
Nesse caso, o “Rei” ficaria, é verdade, bem abaixo de um contrato máximo, mas de forma alguma jogaria por uma ninharia. O especialista da ESPN
Brian Windhorst já havia informado que não se deve esperar nenhuma concessão financeira por parte de LeBron, por exemplo, para um retorno aos Cavs.