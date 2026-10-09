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Yosua Arya
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Notas dos jogadores do Al Nassr contra o Al Diriyah: Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman brilham em vitória tranquila

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Al-Nassr
C. Ronaldo
Especiais e Opinião
Al-Nassr x Al Diriyah
Al Diriyah
Campeonato Saudita
K. Coman

O Al Nassr manteve sua perseguição à liderança da Saudi Pro League com uma dominante vitória por 3 a 0 sobre o Al Diriyah no Al-Awwal Park. Gols de Cristiano Ronaldo, Samu Costa e Kingsley Coman garantiram uma noite tranquila para o time de Ange Postecoglou.

O Al Nassr produziu uma atuação taticamente disciplinada e clínica para despachar o Al Diriyah por 3 a 0, reforçando seu status como principal candidato ao título. A equipe da casa impôs seu domínio desde cedo com um sistema de pressão alta que deixou os visitantes com dificuldade para fazer a bola passar além do terço médio do campo.

Quando o árbitro apitou o intervalo, a partida já estava praticamente decidida, com o Al Nassr explorando os momentos de transição para abrir dois gols de vantagem com Ronaldo e Costa.

No segundo tempo, os comandados de Postecoglou controlaram o ritmo com uma sofisticada retenção de bola, limitando o Al Diriyah a apenas uma finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. A entrada de pernas frescas no fim deu o impulso para o terceiro gol, dando brilho a uma atuação marcada por 52% de posse de bola e impressionantes 17 finalizações no total.

GOAL dá notas aos jogadores do Al Nassr no Al-Awwal Park...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Bento - 7/10:

    Uma noite relativamente tranquila para o goleiro, que raramente foi exigido por um ataque do Al Diriyah que teve dificuldade para penetrar. Ele fez uma defesa e mostrou segurança na distribuição de bola para ajudar a iniciar jogadas desde a defesa, garantindo que o Al Nassr mantivesse o jogo sem sofrer gols sem grande susto.

    Nawaf Al-Boushail - 7/10:

    Mostrou excelente noção de posicionamento e foi peça-chave para a capacidade da equipe de manter uma linha defensiva alta.

    Mohamed Simakan - 8/10:

    O coração da defesa da equipe. Simakan dominou pelo alto e foi agressivo nas interceptações. Sua capacidade de recompor rapidamente permitiu que os laterais avançassem, contribuindo significativamente para a capacidade do time de encurralar o adversário em seu próprio campo.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Uma atuação segura do experiente defensor. Martinez foi eficiente com a bola e mostrou grande disciplina tática, garantindo que a estrutura defensiva permanecesse intacta mesmo nos poucos momentos em que o Al Diriyah tentou contra-atacar.

    Awad Aman - 7/10:

    Forte pelo lado do campo, Aman deu amplitude constante e solidez defensiva até ser substituído aos 39 minutos do segundo tempo.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Meio-campo

    Kingsley Coman - 8/10:

    Coman foi uma ameaça constante com sua velocidade explosiva e objetividade. Ele coroou uma grande atuação ao marcar o terceiro gol aos 77 minutos, acabando de vez com qualquer esperança de reação dos visitantes antes de ser substituído pouco depois.

    Abudllah Al-Khaibari - 7/10:

    O pilar do meio-campo, Al-Khaibari deu a proteção necessária à linha de quatro defensores. Sua intensidade sem a bola e seus passes simples e eficazes permitiram que os jogadores mais criativos brilhassem mais à frente no campo.

    Samu Costa - 8/10:

    Um dos destaques no meio-campo. Samu não apenas ditou o ritmo, como também marcou o segundo gol aos 35 minutos, convertendo uma cobrança de escanteio de Joao Felix.

    Sadio Mane - 8/10:

    Embora não tenha balançado as redes, a influência de Mane foi inegável. Ele deu o passe decisivo para o gol de Kingsley Coman aos 77 minutos e foi um tormento constante para a defesa do Al Diriyah com sua movimentação inteligente.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    O experiente atacante continua a desafiar a idade, abrindo o placar aos 23 minutos. Sua movimentação sem a bola tirou a defesa do Al Diriyah de posição, criando espaços para seus companheiros explorarem durante todo o primeiro tempo.

    Joao Felix - 8/10:

    Atuando em uma função mais livre, Felix foi o cérebro criativo do ataque. Ele deu a assistência para o gol de Costa aos 35 minutos e participou de quase todas as jogadas perigosas do Al Nassr antes de ser poupado aos 78 minutos.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Saad Fahad Al-Nasser - 6/10:

    Entrou no fim no lugar de Aman para administrar os minutos finais e manter a estrutura defensiva.

    Ayman Yahya - 6/10:

    Foi colocado em campo aos 78 minutos para dar energia nova na reta final, quando o jogo desacelerou.

    Abdullah Al-Hamdan - 6/10:

    Substituiu Joao Felix no fim e trabalhou duro para manter a pressão sobre a linha defensiva do Al Diriyah.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Entrou no lugar de Al-Khaibari para dar novo fôlego ao meio-campo e garantir que não houvesse lapsos de concentração no fim.

    Ange Postecoglou - 9/10:

    Uma aula tática do treinador. Sua decisão de jogar em um 4-4-2 equilibrado permitiu controle total dos lados do campo, e sua gestão da partida garantiu que o resultado nunca estivesse em dúvida. As 10 finalizações no alvo do time, em comparação com a única do adversário, refletem sua preparação superior.

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