Notas dos jogadores do Al Nassr contra o Al Diriyah: Cristiano Ronaldo e Kingsley Coman brilham em vitória tranquila

O Al Nassr produziu uma atuação taticamente disciplinada e clínica para despachar o Al Diriyah por 3 a 0, reforçando seu status como principal candidato ao título. A equipe da casa impôs seu domínio desde cedo com um sistema de pressão alta que deixou os visitantes com dificuldade para fazer a bola passar além do terço médio do campo.

Quando o árbitro apitou o intervalo, a partida já estava praticamente decidida, com o Al Nassr explorando os momentos de transição para abrir dois gols de vantagem com Ronaldo e Costa.

No segundo tempo, os comandados de Postecoglou controlaram o ritmo com uma sofisticada retenção de bola, limitando o Al Diriyah a apenas uma finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. A entrada de pernas frescas no fim deu o impulso para o terceiro gol, dando brilho a uma atuação marcada por 52% de posse de bola e impressionantes 17 finalizações no total.

GOAL dá notas aos jogadores do Al Nassr no Al-Awwal Park...