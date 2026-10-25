A Inter conquistou uma vitória de tirar o fôlego por 2 a 1 sobre a Fiorentina em uma partida que mostrou a imprevisibilidade tática da Serie A. Durante boa parte do jogo, a Inter dominou a posse de bola, chegando a 63% e somando 33 finalizações. No entanto, faltou eficiência para superar a sólida defesa da Fiorentina no primeiro tempo. Apesar do domínio territorial, a equipe foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

O segundo tempo mudou de rumo aos 65 minutos, quando Jimenez calou a torcida da casa com um chute forte que o goleiro da Inter, Ivan Provedel, não conseguiu alcançar.

Com o jogo já nos acréscimos, a Inter parecia caminhar para sua primeira derrota na temporada, mas Thuram empatou aos 91 minutos após assistência de Andy Diouf. A virada veio aos 98 minutos, quando o reserva Piotr Zielinski cobrou um pênalti com tranquilidade e garantiu os três pontos de forma sensacional.

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