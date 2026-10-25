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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inter contra a Fiorentina: Marcus Thuram e Piotr Zielinski impulsionam virada incrível no fim

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Inter de Milão
Inter de Milão x Fiorentina
Fiorentina
Campeonato Italiano

A Inter arrancou uma vitória dramática por 2 a 1 sobre a Fiorentina no Giuseppe Meazza, graças a dois gols nos acréscimos. Depois que Alex Jimenez surpreendeu ao colocar os visitantes em vantagem, Marcus Thuram e Piotr Zielinski marcaram para manter a invencibilidade da equipe da casa neste início de temporada.

A Inter conquistou uma vitória de tirar o fôlego por 2 a 1 sobre a Fiorentina em uma partida que mostrou a imprevisibilidade tática da Serie A. Durante boa parte do jogo, a Inter dominou a posse de bola, chegando a 63% e somando 33 finalizações. No entanto, faltou eficiência para superar a sólida defesa da Fiorentina no primeiro tempo. Apesar do domínio territorial, a equipe foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

O segundo tempo mudou de rumo aos 65 minutos, quando Jimenez calou a torcida da casa com um chute forte que o goleiro da Inter, Ivan Provedel, não conseguiu alcançar.

Com o jogo já nos acréscimos, a Inter parecia caminhar para sua primeira derrota na temporada, mas Thuram empatou aos 91 minutos após assistência de Andy Diouf. A virada veio aos 98 minutos, quando o reserva Piotr Zielinski cobrou um pênalti com tranquilidade e garantiu os três pontos de forma sensacional.

GOAL avalia os jogadores da Inter de Milão no Stadio Giuseppe Meazza...

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Ivan Provedel - 6/10:

    Em sua estreia pelo clube, Provedel teve uma tarde relativamente tranquila diante do domínio da Inter e fez apenas uma defesa. Pouco pôde fazer no gol de Jimenez, marcado em uma das únicas duas finalizações certas que enfrentou. Foi seguro na distribuição da bola e ajudou a Inter a construir as jogadas desde a defesa.

    Yann Bisseck - 6,5/10:

    Bisseck mostrou grande presença física e velocidade para se recuperar. Embora tenha sido surpreendido em alguns momentos pela movimentação do ataque da Fiorentina na transição que levou ao primeiro gol, seu posicionamento, de modo geral, ajudou a Inter a manter a pressão no terço final do campo.

    Manuel Akanji - 7/10:

    Akanji foi o principal organizador do trio de zaga e avançou com frequência ao meio-campo para criar superioridade numérica. Dominou pelo alto e ajudou a conter a maior parte dos contra-ataques da Fiorentina, contribuindo para que a equipe mantivesse a linha defensiva alta.

    Alessandro Bastoni - 7/10:

    O jogador da seleção italiana mostrou sua criatividade habitual pelo lado esquerdo da defesa antes de ser substituído aos 78 minutos. Seus passes diagonais também foram uma ameaça constante.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Andy Diouf - 8/10:

    Diouf foi, possivelmente, o jogador mais influente da Inter nos minutos finais. Deu a assistência decisiva para o gol de empate de Thuram aos 91 minutos. Sua energia no meio-campo foi crucial, e ele teve papel fundamental para que a Inter levasse a melhor na disputa pelo setor com maior volume de jogo.

    Nicolo Barella - 6,5/10:

    O capitão mostrou a intensidade de sempre, mas teve dificuldades para encontrar o passe decisivo diante de um meio-campo congestionado da Fiorentina. Trabalhou incansavelmente por 85 minutos, ajudando a circular a bola, embora não tenha oferecido sua habitual ameaça de gol nesta ocasião.

    Hakan Calhanoglu - 7/10:

    Responsável por ditar o ritmo da equipe, Calhanoglu foi o jogador por quem todas as jogadas passavam. Teve papel central nos 63% de posse de bola da Inter, mas saiu aos 78 minutos, quando Cristian Chivu buscou opções ofensivas mais diretas para tentar virar o jogo.

    Henrikh Mkhitaryan - 6/10:

    Uma atuação um tanto discreta do veterano. Embora sua qualidade técnica tenha ficado evidente em espaços curtos, ele não conseguiu superar as linhas da Fiorentina com regularidade e saiu na substituição tripla aos 78 minutos.

    Carlos Augusto - 6,5/10:

    Augusto deu amplitude à equipe e foi uma opção constante pela lateral. Cumpriu com dedicação suas tarefas defensivas e buscou passar por fora sempre que pôde, embora seus cruzamentos muitas vezes tenham sido interceptados na área congestionada da Fiorentina.

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Marcus Thuram - 8/10:

    Thuram mostrou mais uma vez por que é indispensável para a Inter. Apesar das dificuldades da equipe ao longo dos 90 minutos, manteve-se atento e marcou o gol de empate aos 91 minutos. Sua movimentação também levou um jogador da Fiorentina a cometer uma falta, garantindo um pênalti à Inter nos instantes finais.

    Francesco Pio Esposito - 5,5/10:

    O jovem atacante teve dificuldade para participar do jogo e ficou isolado por longos períodos. Foi substituído por Ange-Yoan Bonny aos 64 minutos, pouco antes de a Fiorentina abrir o placar.

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-FIORENTINAAFP

    Reservas e técnico

    Ange-Yoan Bonny - 6/10:

    Entrou aos 64 minutos e ofereceu uma opção de maior presença física no ataque. Embora não tenha marcado, ocupou os defensores e abriu espaços para Thuram decidir nos minutos finais.

    Federico Dimarco - 6,5/10:

    Entrou aos 78 minutos, e sua capacidade de fazer cruzamentos deixou a Fiorentina sob pressão imediatamente. Ajudou a manter a pressão final que resultou nos dois gols nos acréscimos.

    Piotr Zielinski - 8/10:

    O reserva decisivo por excelência. Entrou aos 78 minutos e manteve a calma sob enorme pressão para converter, aos 98 minutos, o pênalti que deu a vitória à Inter.

    Petar Sucic - 6/10:

    Substituiu Mkhitaryan aos 78 minutos e deu novo fôlego ao meio-campo, garantindo que a Inter mantivesse a pressão alta durante a ofensiva final.

    Matteo Lavelli - sem nota:

    Entrou no lugar de Barella aos 85 minutos para reforçar o ataque. Teve pouco tempo para participar das jogadas com a bola, mas fez parte da investida final que garantiu a vitória.

    Cristian Chivu - 7,5/10:

    Chivu mostrou grande coragem tática ao fazer três substituições aos 78 minutos. As entradas de Zielinski e Dimarco mudaram completamente o rumo da partida. Embora a equipe tenha desperdiçado muitas chances em 33 finalizações, sua condução dos minutos finais garantiu que a Inter encontrasse um caminho para a vitória.

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