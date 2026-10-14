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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas do Aston Villa contra o Fenerbahce: Ross Barkley e Nicolas Jackson brilham em goleada de seis gols

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Aston Villa
Especiais e Opinião
Aston Villa x Fenerbahçe
Fenerbahçe
Liga dos Campeões
N. Jackson
R. Barkley

O Aston Villa atropelou o Fenerbahce com uma goleada implacável por 6 a 0 no Villa Park e manteve o início perfeito na Champions League. Ross Barkley e Nicolas Jackson marcaram dois gols cada na vitória da equipe de Unai Emery sobre o gigante turco.

Unai Emery exigiu que o Villa Park se transformasse em uma fortaleza, e seus jogadores responderam com uma aula de tática, desmontando o Fenerbahce com precisão em uma goleada por 6 a 0.

O Aston Villa assumiu o controle logo no início, com Johan Manzambi abrindo o placar aos 12 minutos. O gol deu o tom de um primeiro tempo em que os donos da casa foram devastadores nas transições. Quando Nicolas Jackson marcou duas vezes antes do intervalo, a linha defensiva adiantada da equipe turca já havia sido completamente exposta pela verticalidade e pelo posicionamento preciso do Villa.

A intensidade não diminuiu no segundo tempo, e Emery recorreu ao banco de reservas para manter a pressão física. Ross Barkley assumiu o protagonismo, convertendo um pênalti com precisão antes de marcar novamente apenas quatro minutos depois e acabar com qualquer resistência que ainda restasse.

Um gol de Tammy Abraham no fim coroou uma atuação em que o Villa acertou 13 finalizações no alvo e praticamente não permitiu que o adversário criasse chances de destaque. O resultado coloca o Villa em terceiro lugar na classificação da Champions League, com aproveitamento perfeito: duas vitórias em dois jogos.

A GOAL avalia os jogadores do Aston Villa no Villa Park...

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Goleiro e defesa

    Zion Suzuki - 8/10:

    Embora o placar sugira uma noite tranquila, Suzuki foi fundamental para manter o gol sem sofrer gols. Fez 6 defesas diante de um Fenerbahce que, na verdade, registrou 1,74 xG. Sua distribuição de bola ajudou o Aston Villa a superar a pressão inicial, e ele foi impecável ao segurar a bola durante toda a partida.

    Matty Cash - 7/10:

    Atuação disciplinada pelo lado direito. Cash equilibrou suas investidas ao ataque com rigor defensivo, deixando pouco espaço para Oguz Aydin atuar. Fez várias interceptações importantes para interromper as jogadas no terço central do campo.

    Victor Lindeloef - 7/10:

    Atuação sólida e discreta. Lindeloef se posicionou bem para lidar com Vedat Muriqi e impediu que o atacante de imposição física servisse como referência eficaz para os visitantes.

    Pau Torres - 8/10:

    O responsável por organizar o jogo desde a defesa. A capacidade de Torres de quebrar linhas com seus passes ficou evidente mais uma vez e ajudou o Aston Villa a completar 385 passes. Na defesa, manteve a calma sob pressão e ajudou a equipe a lidar com 7 cobranças de escanteio.

    Aaron Wan-Bissaka - 8/10:

    Escalado na lateral esquerda, Wan-Bissaka teve sua velocidade de recuperação como trunfo essencial contra os contra-ataques do Fenerbahce. Foi peça central de uma linha defensiva que somou 20 interceptações, neutralizando constantemente o perigo antes que a bola chegasse a Suzuki.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Ross Barkley - 10/10:

    Uma atuação perfeita no domínio do meio-campo. Barkley deu a assistência para o segundo gol de Jackson antes de, por conta própria, tirar dos visitantes qualquer chance de reação. Converteu um pênalti aos 68 minutos e marcou um belo segundo gol aos 72, encerrando a noite com dois gols e uma assistência.

    Boubacar Kamara - 8/10:

    Mostrou visão de jogo excepcional ao dar a assistência para o primeiro gol de Jackson, aos 31 minutos. A disciplina posicional de Kamara garantiu que o Aston Villa não ficasse excessivamente exposto, mesmo ao avançar com mais jogadores em busca de outros gols.

    Johan Manzambi - 8/10:

    Deu início à vitória com um gol bem marcado aos 12 minutos. Sua energia no meio-campo impediu Matteo Guendouzi de ditar o ritmo da partida, e ele deu o impulso necessário antes de ser substituído aos 73 minutos.

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    Ataque

    John McGinn - 8/10:

    Escalado como ponta direita, McGinn frequentemente recuou para o meio-campo, abrindo espaço para Barkley e Manzambi se movimentarem com mais liberdade.

    Nicolas Jackson - 9/10:

    Com faro de gol, Jackson praticamente decidiu a partida antes do intervalo. Ele se movimentou muito bem para marcar aos 31 minutos, após passe de Kamara, e voltou a balançar a rede aos 39, com uma finalização precisa. Foi uma ameaça constante nas costas da defesa.

    Ibrahim Mbaye - 8/10:

    Criativo pela ponta, Mbaye deu a assistência para o segundo gol de Barkley. Suas investidas diretas fizeram o defensor do Fenerbahce recuar durante a maior parte da partida, dando ao Aston Villa a amplitude necessária para abrir a linha defensiva adversária.

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    Reservas e técnico

    Alysson (73') - 7/10:

    Entrou no fim e deu a assistência para o último gol de Tammy Abraham, mostrando que o Villa continuou perigoso mesmo após a saída dos titulares.

    Joao Gomes (73') - 6/10:

    Entrou para reforçar o meio-campo nos últimos vinte minutos. Gomes jogou de forma simples e ajudou a equipe a terminar a partida sem sofrer gols.

    Tammy Abraham (79') - 7/10:

    Mostrou muita vontade de marcar e balançou a rede aos 90 minutos para completar a goleada por 6-0. Uma participação perfeita para um atacante que busca manter o ritmo.

    Alejandro Garnacho (79') - 6/10:

    Deu novo fôlego à equipe e partiu para cima na reta final, mantendo a defesa do Fenerbahce sob pressão constante até o apito final.

    Leon Goretzka (83') - 6/10:

    Entrou nos minutos finais para dar experiência e tranquilidade à equipe e assegurar o resultado em uma noite europeia de amplo domínio.

    Unai Emery - 9/10:

    Emery acertou em cheio na estratégia. Ao atrair a pressão do Fenerbahce e explorar os espaços resultantes com passes diretos, comandou uma vitória incontestável. Suas substituições vieram na hora certa e mantiveram o jogo favorável ao Villa.

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