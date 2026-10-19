“Nosso capitão!”: presidente da FPF, Pedro Proenca, apoia Cristiano Ronaldo para resolver desavença com Jorge Jesus e voltar a Portugal

O presidente da FPF, Proenca, insiste que Ronaldo continua sendo fundamental para a seleção após sua saída tumultuada do elenco. O jogador de 41 anos deixou a concentração durante a recente pausa para jogos de seleções após se desentender com o técnico Jesus por causa da falta de tempo de jogo.

A FPF suspendeu provisoriamente o atacante após sua saída, embora nenhuma punição definitiva tenha sido anunciada oficialmente. Apesar da situação disciplinar ainda em andamento, Proenca segue convencido de que o capitão da seleção ainda tem um papel muito importante no cenário internacional.