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“Nosso capitão!”: presidente da FPF, Pedro Proenca, apoia Cristiano Ronaldo para resolver desavença com Jorge Jesus e voltar a Portugal
Capitão suspenso recebe apoio para voltar
O presidente da FPF, Proenca, insiste que Ronaldo continua sendo fundamental para a seleção após sua saída tumultuada do elenco. O jogador de 41 anos deixou a concentração durante a recente pausa para jogos de seleções após se desentender com o técnico Jesus por causa da falta de tempo de jogo.
A FPF suspendeu provisoriamente o atacante após sua saída, embora nenhuma punição definitiva tenha sido anunciada oficialmente. Apesar da situação disciplinar ainda em andamento, Proenca segue convencido de que o capitão da seleção ainda tem um papel muito importante no cenário internacional.
- AFP
“Nosso capitão”
O atrito entre o jogador e o técnico decorre do recente reencontro dos dois no cenário internacional, após trabalharem juntos na Arábia Saudita. Jesus treinou o veterano atacante na temporada passada no Al-Nassr, onde a dupla conquistou o título da Liga Saudita antes de assumir o comando da seleção. Durante um evento da FPF em Funchal, cidade natal de Ronaldo, Proenca reforçou publicamente a importância do veterano para o futebol português.
“Estamos na casa do maior patrimônio que o futebol português já produziu: Cristiano Ronaldo, nosso capitão”, declarou Proenca, segundo a ESPN. “Nosso capitão, Cristiano Ronaldo, é uma das nossas peças-chave.”
Ronaldo disposto a aceitar punição
Em sua declaração pública, Ronaldo abordou as consequências disciplinares imediatas de sua saída inesperada da concentração da seleção. O atacante confirmou expressamente que aceitará qualquer punição que a FPF decidir aplicar após a análise formal do caso.
Apesar do desgaste em sua relação com Jesus, o experiente atacante deixou claro que seu compromisso com seu país permanece intacto. Ele reiterou o desejo de continuar representando Portugal em competições internacionais sempre que possível.
- AFP
Jogos das seleções em novembro se aproximam
Portugal enfrenta agora um período crucial, enquanto a federação define o desfecho oficial da suspensão provisória de Ronaldo. A direção buscará mediar a relação entre o capitão e o técnico para estabelecer uma convivência viável daqui para frente.
A seleção volta a disputar partidas oficiais no mês que vem, com dois confrontos importantes pela Liga das Nações da UEFA pela frente. Portugal enfrentará Dinamarca e País de Gales em novembro, em busca de ganhar embalo.
Agora, todas as atenções estarão voltadas para a próxima convocação de Jesus, para ver se a divergência poderá ser superada a tempo. A torcida acompanhará de perto para saber se Ronaldo voltará rapidamente a defender a seleção.
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