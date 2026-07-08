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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Noruega dizimada por um vírus: alarme à vista diante do jogo contra a Inglaterra

Noruega
Copa do Mundo

De olho nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção norueguesa precisa superar a tosse

Enquanto aguardam a partida contra a Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, o novo adversário da Noruega é um vírus, que atingiu metade do time com tosse, febre, cansaço e dor de barriga. Parte do elenco está fora de combate, como admite o técnico Stale Solbakken: “Vários jogadores estão com tosse e um pouco de rouquidão”, explica o técnico da Noruega


O próprio Solbakken está lutando contra uma gripe forte, a ponto de, após a vitória histórica nas oitavas de final contra o Brasil, ele não ter comemorado: “Deixei que a comissão técnica comemorasse a vitória. Eu estava muito cansado, fui para a cama, assisti ao jogo novamente, respondi algumas mensagens. Dormi muito pouco e muito mal”.



  • Conforme relata o jornal *La Repubblica*, entre os jogadores acompanhados com maior atenção está Marcus Holmgren Pedersen, que foi obrigado a ficar de fora da partida contra o Brasil. Antes do lateral do Torino, o atacante Jorgen Strand Larsen também havia ficado de fora por causa da febre. As causas? Para Solbakken, são “o ar-condicionado, os aeroportos, os vestiários. Com todas essas viagens, é normal que certas coisas aconteçam. Somos mais de cinquenta pessoas e viajamos muito”.


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