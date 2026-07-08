Noruega dizimada por um vírus: alarme à vista diante do jogo contra a Inglaterra

Enquanto aguardam a partida contra a Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, o novo adversário da Noruega é um vírus, que atingiu metade do time com tosse, febre, cansaço e dor de barriga. Parte do elenco está fora de combate, como admite o técnico Stale Solbakken: “Vários jogadores estão com tosse e um pouco de rouquidão”, explica o técnico da Noruega





O próprio Solbakken está lutando contra uma gripe forte, a ponto de, após a vitória histórica nas oitavas de final contra o Brasil, ele não ter comemorado: “Deixei que a comissão técnica comemorasse a vitória. Eu estava muito cansado, fui para a cama, assisti ao jogo novamente, respondi algumas mensagens. Dormi muito pouco e muito mal”.







