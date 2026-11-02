As arquibancadas do Al-Ittihad se transformaram em um palco de protestos contra o técnico alemão Jens Wiessing, depois que a equipe não conseguiu resistir ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e sofreu uma pesada derrota por 4 a 1, em uma partida que expôs problemas técnicos que irritaram a torcida, a qual não hesitou em dirigir duras críticas ao treinador após o apito final.
E não foi apenas a dimensão do resultado o motivo da revolta, mas também a forma como o Al-Ittihad se apresentou diante do seu adversário, além das decisões técnicas tomadas por Wiessing durante a partida, o que abriu caminho para questionamentos sobre sua capacidade de comandar a equipe na próxima etapa, especialmente diante da importância da competição na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.