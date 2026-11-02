Na plataforma "X", a derrota do Al-Ittihad gerou uma reação furiosa de seus torcedores, que criticaram duramente a forma como F*issing conduziu o confronto. Alguns torcedores descreveram suas decisões com palavras severas, chegando a chamá-lo de "criminoso", em protesto contra a maneira como ele lidou com a partida e as escolhas em que se baseou.

Leia também: Vídeo: Al-Ain faz o Al-Ittihad provar da taça da vitória na elite da Ásia

Parte das críticas também se concentrou na escalação com que o técnico começou, com pedidos para dar ao nigeriano George Ilenikhena um papel maior nas próximas partidas e contar com ele no time titular, por ser uma das opções que a torcida considera merecedora de uma chance maior para fazer a diferença no ataque.

Mas o apelo mais destacado, que se repetiu entre os torcedores do Al-Ittihad, foi a exigência pela demissão do técnico alemão, já que um amplo setor deles considerou que o que a equipe apresentou diante do Al-Ain exige uma intervenção urgente da diretoria, em vez da continuidade da atual situação técnica.