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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Noite negra: torcida do Al-Ittihad pede a demissão de Feijing após vexame diante do Al-Ain!

Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
J. Wissing
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Alemanha

Grande choque

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As arquibancadas do Al-Ittihad se transformaram em um palco de protestos contra o técnico alemão Jens Wiessing, depois que a equipe não conseguiu resistir ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e sofreu uma pesada derrota por 4 a 1, em uma partida que expôs problemas técnicos que irritaram a torcida, a qual não hesitou em dirigir duras críticas ao treinador após o apito final.

E não foi apenas a dimensão do resultado o motivo da revolta, mas também a forma como o Al-Ittihad se apresentou diante do seu adversário, além das decisões técnicas tomadas por Wiessing durante a partida, o que abriu caminho para questionamentos sobre sua capacidade de comandar a equipe na próxima etapa, especialmente diante da importância da competição na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Críticas severas e pedidos pela saída do treinador

    Na plataforma "X", a derrota do Al-Ittihad gerou uma reação furiosa de seus torcedores, que criticaram duramente a forma como F*issing conduziu o confronto. Alguns torcedores descreveram suas decisões com palavras severas, chegando a chamá-lo de "criminoso", em protesto contra a maneira como ele lidou com a partida e as escolhas em que se baseou.

    Leia também: Vídeo: Al-Ain faz o Al-Ittihad provar da taça da vitória na elite da Ásia

    Parte das críticas também se concentrou na escalação com que o técnico começou, com pedidos para dar ao nigeriano George Ilenikhena um papel maior nas próximas partidas e contar com ele no time titular, por ser uma das opções que a torcida considera merecedora de uma chance maior para fazer a diferença no ataque.

    Mas o apelo mais destacado, que se repetiu entre os torcedores do Al-Ittihad, foi a exigência pela demissão do técnico alemão, já que um amplo setor deles considerou que o que a equipe apresentou diante do Al-Ain exige uma intervenção urgente da diretoria, em vez da continuidade da atual situação técnica.

  • Kaku abre o placar: Al Ain completa goleada por 4 a 0 aos 90 minutos

    O sofrimento do Al-Ittihad começou cedo, depois que o Al-Ain abriu o placar com gol de Alejandro Romero, o "Kaku", aos 17 minutos, em um belo chute, antes de Rafael Rodríguez ampliar a vantagem da equipe dos Emirados Árabes Unidos com o segundo gol aos 42 minutos, colocando os donos da casa sob grande pressão antes do fim do primeiro tempo.

    O Al-Ittihad tentou reagir no segundo tempo, e Marwan Al-Sahafi conseguiu diminuir a diferença aos 53 minutos, aproveitando um passe de Houssem Aouar, mas o Al-Ain recuperou a vantagem de dois gols apenas cinco minutos depois, quando o zagueiro do Al-Ittihad, Jan Carlo Simic, marcou contra em seu próprio gol aos 58 minutos.

    No momento em que o Al-Ittihad buscava uma oportunidade para diminuir novamente a diferença, o Al-Ain conseguiu um pênalti aos 90 minutos, convertido por Matías Palacios no quarto gol, com os visitantes decidindo o confronto por quatro a um.

  • Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE

    Vítor Pereira diante de um teste difícil para recuperar a confiança dos torcedores do Al-Ittihad

    No que diz respeito à classificação, o Al Ain elevou sua pontuação para 12 pontos, assumindo a liderança isolada do grupo do oeste na Champions League da Ásia Elite, enquanto o Al Ittihad permaneceu com 4 pontos na nona colocação, tornando ainda mais difícil sua situação na corrida pela classificação após uma derrota dolorosa em casa.

    Esse resultado coloca Vicinho sob pressão crescente, não apenas por conta da eliminação com um placar pesado, mas também pelo aumento da distância entre as ambições da torcida e o que a equipe apresenta dentro de campo.

    Entre os pedidos por sua demissão e os apelos por mudanças em suas escolhas técnicas, os próximos confrontos serão decisivos para traçar os rumos de seu futuro com o Al Ittihad.

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