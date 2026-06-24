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messiperplexity

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No dia do aniversário de Lionel Messi... o corpo não tem piedade dos adversários!

Especiais e Opinião
Jordânia x Argentina
Jordânia
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Jordânia
Argentina
EUA

O Lendário completa 39 anos

Quando Lionel Messi disse, em 2019, que “o corpo não tem piedade”, a frase pareceu, naquele momento, extremamente natural, talvez até previsível vinda de um jogador que se aproximava dos trinta e poucos anos, que disputou um número impressionante de partidas e carregou sobre os ombros uma pressão a que poucos atletas na história foram submetidos.

Ele falava do tempo, daquele adversário que não dá para driblar, nem contornar, nem derrubar com um movimento mágico, porque a idade, no fim das contas, impõe suas condições a todos, até mesmo aos maiores jogadores.

O único problema é que os anos seguintes mostraram que essa frase era mais uma piada!

  • É só o começo

    Desde que Messi alertou sobre a dureza do corpo, parecia que ele havia decidido fazer com que fossem os outros a sofrer essa dureza em seu lugar.

    Enquanto muitos interpretavam suas declarações como um prelúdio para uma fase de declínio gradual, o argentino se preparava discretamente para o período mais bem-sucedido e marcante de sua carreira internacional.

    Apenas dois anos depois, ele finalmente ergueu a taça da Copa América com a seleção argentina, encerrando uma das histórias mais incômodas do futebol moderno. O homem que conquistou quase tudo com o Barcelona passou anos ouvindo a mesma pergunta: “E o que ele fez com a Argentina?”.

    E quando a resposta chegou, não foi em qualquer lugar, mas sim no estádio do Maracanã e às custas do próprio Brasil, permitindo que Messi erguesse a taça pela qual esperou tanto tempo e fechasse uma porta que permanecia aberta há anos.

    Mas parece que a Copa América não foi senão o começo.

    • Publicidade

  • Uma piada no Catar

    A frase que ele disse sobre o corpo ficou ainda mais engraçada depois da Copa do Mundo do Catar de 2022.

    Lá, aos 35 anos, Messi realizou o sonho que acalentava desde a infância e levou a Argentina ao título da Copa do Mundo após uma das edições mais emocionantes da história.

    Entre gols, passes decisivos e atuações excepcionais, o cenário culminou com a imagem dele erguendo a taça de ouro que o perseguiu por tantos anos, como se o avanço da idade — que deveria persegui-lo — fosse quem acabasse se rendendo no final.

    Em seguida, veio a oitava Bola de Ouro para tornar a ironia ainda mais bela.

    Enquanto muitos falavam do fim da era Messi e do início de uma nova era, o argentino acrescentava mais um prêmio à sua coleção e se distanciava cada vez mais na liderança dos jogadores mais condecorados com o prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

  • Zidane é um exemplo natural

    O curioso é que outros lendas falaram sobre o corpo quase da mesma maneira, mas o desfecho foi diferente.

    Zinedine Zidane, por exemplo, admitiu no final de sua carreira que seu corpo já não era mais capaz de colocar em prática as ideias que surgiam em sua cabeça, e que era hora de parar. É uma história que se repete com a maioria das estrelas quando começam a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento.

    Já Messi parecia ter ouvido o mesmo aviso e decidido ignorá-lo completamente.

    Ele disse que o corpo não tem piedade e, então, passou os anos seguintes correndo menos, mas causando mais danos.

    Ele toca na bola com menos frequência, mas faz mais a diferença.

    Envelhece ano após ano, enquanto cresce o número de vítimas que descobrem que “é o próprio corpo dele que não tem piedade”.

  • Uma pequena alteração

    Hoje, 24 de junho de 2026, a lenda argentina comemora seu 39º aniversário de uma forma bem diferente das comemorações da maioria dos jogadores.

    Ele não comemora em casa nem nas arquibancadas, mas sim dentro da própria Copa do Mundo, enquanto continua quebrando recordes e escrevendo novos capítulos no torneio que alguns achavam que ele já havia dado tudo de si há quatro anos.

    E talvez por isso a velha frase de Messi mereça uma pequena adaptação depois de tudo o que aconteceu: sim, o corpo não tem piedade, mas parece que Lionel Messi não tem piedade ainda maior dos adversários.

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