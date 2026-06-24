Quando Lionel Messi disse, em 2019, que “o corpo não tem piedade”, a frase pareceu, naquele momento, extremamente natural, talvez até previsível vinda de um jogador que se aproximava dos trinta e poucos anos, que disputou um número impressionante de partidas e carregou sobre os ombros uma pressão a que poucos atletas na história foram submetidos.
Ele falava do tempo, daquele adversário que não dá para driblar, nem contornar, nem derrubar com um movimento mágico, porque a idade, no fim das contas, impõe suas condições a todos, até mesmo aos maiores jogadores.
O único problema é que os anos seguintes mostraram que essa frase era mais uma piada!