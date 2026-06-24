Desde que Messi alertou sobre a dureza do corpo, parecia que ele havia decidido fazer com que fossem os outros a sofrer essa dureza em seu lugar.

Enquanto muitos interpretavam suas declarações como um prelúdio para uma fase de declínio gradual, o argentino se preparava discretamente para o período mais bem-sucedido e marcante de sua carreira internacional.

Apenas dois anos depois, ele finalmente ergueu a taça da Copa América com a seleção argentina, encerrando uma das histórias mais incômodas do futebol moderno. O homem que conquistou quase tudo com o Barcelona passou anos ouvindo a mesma pergunta: “E o que ele fez com a Argentina?”.

E quando a resposta chegou, não foi em qualquer lugar, mas sim no estádio do Maracanã e às custas do próprio Brasil, permitindo que Messi erguesse a taça pela qual esperou tanto tempo e fechasse uma porta que permanecia aberta há anos.

Mas parece que a Copa América não foi senão o começo.