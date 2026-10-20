O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, falou à imprensa antes do confronto desta quarta-feira contra o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu, pela fase de liga da Champions League. O Real Madrid chega à partida após vencer o Sevilla por 4 a 1 em La Liga e a Roma por 4 a 3 em um jogo europeu emocionante.

Apesar das vitórias recentes, Mourinho ressaltou que os resultados anteriores não garantem nada, enquanto o Real Madrid busca uma vaga entre os oito primeiros.

“Só porque você venceu três, não significa que vai vencer a quarta”, alertou Mourinho.