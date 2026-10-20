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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Ninguém é intocável!”: Jose Mourinho faz duro alerta ao elenco antes de confronto com o RB Leipzig

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, afirmou que nenhum jogador tem vaga garantida entre os titulares para a partida de quarta-feira contra o RB Leipzig, pela Champions League. O treinador português também traçou metas passo a passo para o Real Madrid na competição europeia nesta temporada.

  • Mourinho exige concentração constante apesar da sequência impressionante

    O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, falou à imprensa antes do confronto desta quarta-feira contra o RB Leipzig, no Santiago Bernabéu, pela fase de liga da Champions League. O Real Madrid chega à partida após vencer o Sevilla por 4 a 1 em La Liga e a Roma por 4 a 3 em um jogo europeu emocionante.

    Apesar das vitórias recentes, Mourinho ressaltou que os resultados anteriores não garantem nada, enquanto o Real Madrid busca uma vaga entre os oito primeiros.

    “Só porque você venceu três, não significa que vai vencer a quarta”, alertou Mourinho.

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    Técnico do Real Madrid rejeita status de “intocáveis” para jogadores de destaque

    Ao abordar a escalação e a disputa por vagas nas pontas entre Vinicius Junior e Yan Diomande, ex-destaque do Leipzig, Mourinho mandou um recado firme ao elenco. "Ninguém é intocável", declarou Mourinho. "Não gosto dessa ideia de jogador intocável."

    "O que torna um jogador intocável é seu desempenho em campo", afirmou o técnico português.

    "Vinicius vai jogar pela ponta esquerda amanhã. Yan não sabe se vai jogar amanhã ou não, então imagine", observou.

  • Mourinho elogia a dedicação do elenco e traça metas realistas

    Mourinho elogiou a dedicação de seu elenco e destacou os hábitos de recuperação de Jude Bellingham e Diomande, além dos de companheiros como Ibrahima Konate. “Jude tem essa cultura de recuperação e de cuidados meticulosos. Diomande sempre vem à tarde com o fisioterapeuta”, observou Mourinho.

    Sobre as ambições europeias, Mourinho pediu expectativas realistas: “O objetivo do Real Madrid neste momento não é vencer a Champions League, mas se classificar para a próxima fase.”

    “Vamos passo a passo: primeiro, buscar terminar entre os 11 ou 12 primeiros e, depois, fazer de tudo para conquistá-la”, acrescentou.

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    Real Madrid se prepara para teste contra o Leipzig antes do El Clásico

    Com um grande confronto pelo campeonato nacional contra o Barcelona no fim de semana, Mourinho segue totalmente concentrado em conquistar os três pontos diante de um Leipzig que ainda se recupera da derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique.

    O Real Madrid tem um histórico forte em casa contra adversários alemães: marcou gols em 26 jogos europeus consecutivos como mandante diante de clubes da Bundesliga.

    O Real Madrid recebe o RB Leipzig na quarta-feira, às 20h (GMT), no Santiago Bernabéu.

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