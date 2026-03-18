Ninguém conseguiu essa proeza até agora! Apostas sobre o "March Madness" atraem com um prêmio de bilhões

No "March Madness", 68 equipes universitárias disputam o título em um sistema de eliminatórias. Como surpresas e sensações já são quase uma tradição na competição, milhões de torcedores aguardam ansiosamente esse grande evento esportivo todos os anos. No passado, sempre houve vitórias espetaculares de azarões. Por isso, é difícil prever qual equipe sairá vitoriosa em cada um dos 63 confrontos.

Do ponto de vista esportivo, alguns jovens talentos também são acompanhados com grande expectativa. Muitas futuras superestrelas já chamaram a atenção no “March Madness”. A Alemanha também está representada. Com Ivan Kharchenkov (19/Arizona), Christian Anderson (19/Texas Tech), Eric Reibe (19/UConn), Johann Grünloh (20/Virginia), Sananda Fru (21/Louisville), Christoph Tilly (23) e Mathieu Grujicic (18/ambos da Ohio State), são sete alemães em ação.

O vício em jogos é uma doença a ser levada a sério, mas para a qual existem serviços de apoio eficazes. Se você ou alguém próximo precisar de ajuda, pode, por exemplo, entrar em contato com a Central Federal de Educação em Saúde (BZgA) para aconselhamento por telefone (0800 1 37 27 00).



