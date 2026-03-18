A plataforma Kalshi oferece um prêmio incrível para quem conseguir acertar todos os resultados do lendário torneio universitário americano “March Madness” (de 17 de março a 6 de abril).
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Ninguém conseguiu essa proeza até agora! Apostas sobre o "March Madness" atraem com um prêmio de bilhões
O fato de o portal de apostas esportivas oferecer uma quantia dessa não é por acaso. Afinal, nunca ninguém conseguiu acertar todas as previsões do famoso bracket. Mesmo do ponto de vista matemático, a façanha de adivinhar os resultados de 63 jogos é, na verdade, impossível.
A probabilidade, mesmo em jogos teoricamente equilibrados, é de cerca de 1 em 9,2 trilhões — ou seja, 18 zeros depois do 1! Ganhar o prêmio principal na loteria, por outro lado, é brincadeira de criança. A chance de acertar os seis números mais o número complementar é de 1 em 140 milhões.
Sete alemães participam do "March Madness"
No "March Madness", 68 equipes universitárias disputam o título em um sistema de eliminatórias. Como surpresas e sensações já são quase uma tradição na competição, milhões de torcedores aguardam ansiosamente esse grande evento esportivo todos os anos. No passado, sempre houve vitórias espetaculares de azarões. Por isso, é difícil prever qual equipe sairá vitoriosa em cada um dos 63 confrontos.
Do ponto de vista esportivo, alguns jovens talentos também são acompanhados com grande expectativa. Muitas futuras superestrelas já chamaram a atenção no “March Madness”. A Alemanha também está representada. Com Ivan Kharchenkov (19/Arizona), Christian Anderson (19/Texas Tech), Eric Reibe (19/UConn), Johann Grünloh (20/Virginia), Sananda Fru (21/Louisville), Christoph Tilly (23) e Mathieu Grujicic (18/ambos da Ohio State), são sete alemães em ação.
O vício em jogos é uma doença a ser levada a sério, mas para a qual existem serviços de apoio eficazes. Se você ou alguém próximo precisar de ajuda, pode, por exemplo, entrar em contato com a Central Federal de Educação em Saúde (BZgA) para aconselhamento por telefone (0800 1 37 27 00).