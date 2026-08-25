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Nicola Berti: "Não suporto o Milan... A Juventus eu não vi, melhor assim"

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O ex-meio-campista da Inter: "O mercado da Inter até agora é grandioso"

Nicola Berti, ex-meio-campista da Inter, falou à Gazzetta dello Sport do Caribe, onde está de férias: "Inter x Monza? Fiquei postado desde 12h30 com meu filho e alguns amigos. Estou muito triste por não ter estado lá, mas tinha que resolver algumas coisas e só voltarei à Itália no dia 30. Quando nos reunimos aqui, porém, criamos uma grande tradição: a cada gol da Inter, todos nós mergulhamos na piscina. Ainda bem que dei quatro bons mergulhos...".


Sobre o mercado da Inter: "Como eu avalio? Grandioso! Agora só esperamos que ninguém saia. Nem Luis Henrique, que eu seguraria para a vida toda porque vai nos servir durante a temporada. Stankovic? Se ele conseguir suportar um ano de espera, de aprendizado, eu também o manteria no elenco. Um cara que vem das categorias de base da Inter, que tem culhão, treinado por Chivu no Primavera. É protegido, e obviamente digo isso no bom sentido. E é fortíssimo: aos poucos poderá conquistar seu espaço".

  • Sobre Milan e Juventus

    Sobre Milan e Juventus: "O Milan, de que não gosto nem um pouco, mas é um time interessante. Especialmente quando entraram Rabiot e... aquele forte, o Bola de Ouro... sim, Modric. Já durante Frosinone x Juve, o meu sinal caiu. Vai saber por quê: não vi, mas provavelmente foi melhor assim. Só 1 a 0 contra o Frosinone, correndo até o risco de sofrer o empate, me parece um pouco pouco".

    • Publicidade

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