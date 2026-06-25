Neymar teria se retirado das negociações com o FC Cincinnati após se reunir com os dirigentes do clube

Apesar de ter encerrado as negociações com o FC Cincinnati, Neymar continua aberto à possibilidade de se transferir para a MLS caso a situação seja favorável, segundo a reportagem. Seu contrato com o Santos termina no final do ano, e ele soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo clube.

Neymar marcou 79 gols em 129 partidas pela seleção brasileira e soma 216 gols em campeonatos nacionais, tendo defendido alguns dos maiores clubes do mundo — incluindo Barcelona e PSG.