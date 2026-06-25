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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Neymar teria se retirado das negociações com o FC Cincinnati após se reunir com os dirigentes do clube

Mercado da bola
Escócia x Brasil
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Major League Soccer

O astro brasileiro Neymar teria se retirado das negociações com o FC Cincinnati após ficar frustrado com a lentidão das negociações sobre uma possível transferência, segundo o The Athletic. Apesar de meses de conversas, o veículo informa que o time da Major League Soccer nunca fez uma oferta ao jogador de 34 anos. Neymar fez sua tão esperada estreia na Copa do Mundo na quarta-feira.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Conversas infrutíferas

    O site The Athletic informou que o diretor esportivo do FC Cincinnati, Chris Albright, e o presidente Jeff Berding visitaram o Brasil em abril para se reunir com Neymar e seu pai. Segundo o veículo, Neymar se mostrou aberto à possibilidade de se transferir para Ohio caso as condições financeiras fossem adequadas, mas nenhuma proposta concreta foi feita.

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  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Ainda está aberto à MLS

    Apesar de ter encerrado as negociações com o FC Cincinnati, Neymar continua aberto à possibilidade de se transferir para a MLS caso a situação seja favorável, segundo a reportagem. Seu contrato com o Santos termina no final do ano, e ele soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo clube.

    Neymar marcou 79 gols em 129 partidas pela seleção brasileira e soma 216 gols em campeonatos nacionais, tendo defendido alguns dos maiores clubes do mundo — incluindo Barcelona e PSG.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atualmente em ação

    Neymar fez seu tão esperado retorno à seleção brasileira, depois de não ter atuado pela equipe em 2024 nem em 2025, na partida contra a Escócia na noite de quarta-feira, que terminou com uma vitória por 3 a 0.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    E agora, o que vem a seguir?

    O Brasil aguarda o adversário da fase de 32, com quem se enfrentará em Houston na segunda-feira. O FC Cincinnati volta a campo após a pausa para a Copa do Mundo no dia 22 de julho.