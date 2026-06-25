Getty Images Sport
Traduzido por
Neymar teria se retirado das negociações com o FC Cincinnati após se reunir com os dirigentes do clube
- Getty Images Sport
Conversas infrutíferas
O site The Athletic informou que o diretor esportivo do FC Cincinnati, Chris Albright, e o presidente Jeff Berding visitaram o Brasil em abril para se reunir com Neymar e seu pai. Segundo o veículo, Neymar se mostrou aberto à possibilidade de se transferir para Ohio caso as condições financeiras fossem adequadas, mas nenhuma proposta concreta foi feita.
- Getty Images
Ainda está aberto à MLS
Apesar de ter encerrado as negociações com o FC Cincinnati, Neymar continua aberto à possibilidade de se transferir para a MLS caso a situação seja favorável, segundo a reportagem. Seu contrato com o Santos termina no final do ano, e ele soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo clube.
Neymar marcou 79 gols em 129 partidas pela seleção brasileira e soma 216 gols em campeonatos nacionais, tendo defendido alguns dos maiores clubes do mundo — incluindo Barcelona e PSG.
- Getty Images Sport
Atualmente em ação
Neymar fez seu tão esperado retorno à seleção brasileira, depois de não ter atuado pela equipe em 2024 nem em 2025, na partida contra a Escócia na noite de quarta-feira, que terminou com uma vitória por 3 a 0.
- AFP
E agora, o que vem a seguir?
O Brasil aguarda o adversário da fase de 32, com quem se enfrentará em Houston na segunda-feira. O FC Cincinnati volta a campo após a pausa para a Copa do Mundo no dia 22 de julho.