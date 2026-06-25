Neymar revela choro no vestiário, diz estar pronto e coloca Vini Jr. no topo da seleção

O Brasil fechou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 em grande estilo. Nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe de Carlo Ancelotti dominou a Escócia, venceu por 3 a 0 e garantiu a liderança do Grupo C.

A noite também marcou um momento especial para Neymar. Após 981 dias, o camisa 10 voltou a atuar pela seleção brasileira e entrou em campo pela primeira vez desde a grave lesão sofrida em outubro de 2023, contra o Uruguai, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo.

Depois da partida, o atacante falou sobre a emoção do retorno, revelou que chorou sozinho no vestiário e fez questão de destacar o protagonismo de Vinicius Jr. nesta Copa do Mundo.