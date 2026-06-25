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Luis Felipe Gonçalves

Neymar revela choro no vestiário, diz estar pronto e coloca Vini Jr. no topo da seleção

Neymar
Brasil
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Copa do Mundo

Camisa 10 voltou a jogar pelo Brasil após 981 dias, revelou emoção nos bastidores e destacou o papel decisivo de Vinicius Jr. na campanha da Copa do Mundo

O Brasil fechou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 em grande estilo. Nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe de Carlo Ancelotti dominou a Escócia, venceu por 3 a 0 e garantiu a liderança do Grupo C.

A noite também marcou um momento especial para Neymar. Após 981 dias, o camisa 10 voltou a atuar pela seleção brasileira e entrou em campo pela primeira vez desde a grave lesão sofrida em outubro de 2023, contra o Uruguai, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo.

Depois da partida, o atacante falou sobre a emoção do retorno, revelou que chorou sozinho no vestiário e fez questão de destacar o protagonismo de Vinicius Jr. nesta Copa do Mundo.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Feliz por voltar à seleção

    Convocado para o Mundial, Neymar desfalcou o Brasil nos dois primeiros compromissos enquanto concluía o processo de recuperação de uma ruptura parcial de fibras. A estreia aconteceu justamente na última rodada da fase de grupos.

    "Muito feliz de após três anos vestir a camisa da seleção mais uma vez. Óbvio que foi ruim ficar esses dias parado, mas não fiquei totalmente parado. Foram quase 25 dias treinando bastante para chegar nos jogos e estar bem. Foi uma mistura de emoções na hora que entrei, porque foram longos dias longe dessa camisa. Graças a Deus deu tudo certo e consegui estar de volta", disse o atacante.

    "Em campo eu sempre me sinto à vontade. É ali que gosto de estar, é o que eu amo fazer", completou.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lágrimas no vestiário

    O retorno mexeu profundamente com Neymar. Além da emoção demonstrada no gramado, o camisa 10 revelou que também chorou em um momento reservado após a partida.

    O atacante admitiu que conviveu com ansiedade durante o longo período afastado da seleção e classificou a volta como um alívio depois de meses de incerteza.

    "Com certeza posso colocar esse dia como um dos mais especiais porque é o sonho de qualquer menino vestir a camisa da seleção brasileira. Vesti essa camisa por muito tempo, me lesionei aqui, fiquei muitos dias longe, sentia saudades, ficava ansioso por tentar estar de volta. Hoje consegui voltar depois de quase três anos."

    "Estou muito contente, feliz, emocionado. Me emocionei, sim. No vestiário, sozinho, chorei porque foi um alívio muito grande viver isso tudo de novo. Sempre foi meu sonho vestir a camisa da seleção, jogar Copa do Mundo, quiçá vencê-la. Viver isso é muito bom. Agradeço a todo brasileiro que incentivou e principalmente à minha família", contou o camisa 10, emocionado.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vini como principal jogador

    Mesmo sendo o principal nome da geração brasileira, Neymar preferiu dividir os holofotes. O camisa 10 fez questão de destacar o desempenho de Vinicius Jr., um dos grandes protagonistas da campanha brasileira na fase de grupos. Autor de atuações decisivas e cada vez mais influente no ataque da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid recebeu elogios do companheiro.

    "Estou muito feliz pelo momento do Vini. Hoje ele é o nosso principal jogador. Vive uma fase incrível, vem decidindo partidas e ajudando muito a seleção. Isso é fundamental para nós", afirmou Neymar.

    Questionado sobre sua condição física para o mata-mata, o atacante brincou ao dizer que poderia atuar por "200 minutos", mas deixou a decisão sobre uma possível titularidade nas mãos de Carlo Ancelotti.

    "Isso depende do Mister. Eu estou preparado", completou.

    Classificado para a segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu próximo adversário. Holanda, Japão e Suécia seguem na disputa pela classificação.

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