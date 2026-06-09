Neymar estará pronto para a Copa do Mundo? Brasil divulga atualização sobre a lesão

A Seleção Brasileira recebeu um alívio depois que a última ressonância magnética de Neymar mostrou uma evolução positiva em sua recuperação de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. A lesão ocorreu em 17 de maio, durante uma partida pelo Santos. A CBF confirmou que o exame apresentou resultados animadores e indicou que o atacante continua no caminho certo com seu programa de reabilitação. A equipe médica acredita que sua recuperação está ocorrendo dentro do prazo previsto.

Apesar da notícia positiva, não se espera que o Brasil apresse o retorno de Neymar aos gramados. O foco continua sendo concluir sua recuperação e preparação física antes de ele retornar ao futebol competitivo.