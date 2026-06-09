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Neymar estará pronto para a Copa do Mundo? Brasil divulga atualização sobre a lesão
Os resultados da ressonância magnética trazem esperança para o Brasil
A Seleção Brasileira recebeu um alívio depois que a última ressonância magnética de Neymar mostrou uma evolução positiva em sua recuperação de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. A lesão ocorreu em 17 de maio, durante uma partida pelo Santos. A CBF confirmou que o exame apresentou resultados animadores e indicou que o atacante continua no caminho certo com seu programa de reabilitação. A equipe médica acredita que sua recuperação está ocorrendo dentro do prazo previsto.
Apesar da notícia positiva, não se espera que o Brasil apresse o retorno de Neymar aos gramados. O foco continua sendo concluir sua recuperação e preparação física antes de ele retornar ao futebol competitivo.
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A CBF confirma o avanço nas obras de reabilitação
A equipe médica da Seleção Brasileira está adotando uma abordagem cautelosa para evitar qualquer contratempo que possa comprometer a participação de Neymar nas próximas etapas do torneio. O plano é aumentar gradualmente sua carga de trabalho antes de considerar o retorno aos jogos. A CBF detalhou a situação de Neymar em um boletim médico oficial divulgado após o exame realizado na segunda-feira.
O comunicado dizia: “O atleta Neymar passou por uma ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame mostrou um bom progresso no tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele continuará o processo de recuperação e preparação física planejado pela equipe médica da Seleção Brasileira.”
O Brasil prioriza a recuperação física a longo prazo em detrimento de um retorno precoce
Embora a recuperação de Neymar esteja progredindo bem, espera-se que a estreia do Brasil na fase de grupos contra o Marrocos chegue cedo demais para o craque. Não se prevê que ele seja incluído na lista de convocados para a partida, já que continua em fase de reabilitação. A estratégia atual está voltada para garantir que Neymar esteja disponível para as últimas rodadas da fase de grupos e, mais importante ainda, para as oitavas de final.
Espera-se que ele passe os próximos dias intensificando seu trabalho físico sob a supervisão dos médicos da equipe. Embora até agora ele tenha se limitado a sessões de academia e fisioterapia, uma transição para o treinamento individual em campo poderá ocorrer em breve, caso sua recuperação continue dentro do cronograma.
- AFP
O jogo contra o Haiti surge como uma meta realista
O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos sem Neymar. O segundo jogo da fase de grupos, contra o Haiti, no dia 20 de junho, é considerado atualmente a data mais provável para o seu retorno. A esperança dentro da delegação brasileira é que Neymar possa participar de parte dessa partida, permitindo que ele recupere o ritmo de jogo antes do último jogo da fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, e das fases decisivas do torneio.