Newcastle sofre duro golpe com lesão, enquanto é revelado o devastador prazo de recuperação de Bruno Guimarães
Cronograma de recuperação de Guimarães revelado
Conforme noticiado inicialmente pela ESPN Brasil, Guimarães ficará afastado dos gramados por dez semanas e poderá perder a maioria dos últimos 12 jogos do Newcastle na Premier League, além das partidas da Liga dos Campeões.
O Newcastle nunca venceu uma partida da Premier League na ausência de Guimarães desde sua estreia após sua chegada ao clube, vindo do Lyon, em 2022, não conseguindo vencer nenhuma das 12 partidas do campeonato sem o brasileiro, incluindo as recentes derrotas para o Aston Villa e o Liverpool.
Newcastle precisa superar a questão do Guimarães, afirma Howe
Não é preciso dizer que o Toon precisará acabar com o azar contra o Guimarães para ter alguma chance de se classificar para a Europa na próxima temporada. Atualmente em 10º lugar na Premier League, eles ainda têm muito trabalho pela frente.
Howe falou sobre Guimarães depois que o Newcastle venceu o Aston Villa por 3 a 1 na quarta rodada da FA Cup no sábado, em uma partida marcada por polêmicas arbitrais: “Acho que ele vai [se esforçar para voltar mais cedo]. Mas o prazo será o prazo neste caso.
Não acho que haja nenhuma cura milagrosa para ele. Acho que vai demorar alguns meses. Provavelmente, ele só vai voltar no final da pausa internacional, em março.
Isso é um golpe para nós. É uma fase crucial da temporada, ele está arrasado, mas é o que é.
Não podemos fazer nada a respeito. Só temos que recuperá-lo com segurança e outros jogadores têm que se destacar na sua ausência. Fizemos isso hoje - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey e [Sandro] Tonali foram excelentes.”
Guimarães, “devastado”, reflete sobre o revés causado pela lesão
Guimarães recorreu ao Instagram para expressar sua frustração com o revés, escrevendo: “Como informado anteriormente, pela primeira vez em 10 anos de carreira, terei que passar algum tempo longe dos gramados. Estou muito triste, mas certo de que Deus sabe todas as coisas.
Uma lesão muscular vai me manter afastado por algumas semanas, mas isso vai me ajudar a ficar mais forte e garantir que eu esteja ainda mais preparado para o que está por vir. Obrigado a todos pelo apoio, pelas mensagens e pela preocupação. Até breve.”
O jogador de 28 anos acrescentou mais tarde em uma história no Instagram após a vitória do Newcastle na copa em Villa Park: “Estou muito orgulhoso de vocês, rapazes!!!! Mesmo que tudo esteja contra nós, conseguimos fazer o trabalho!! Adorei. Vamos continuar.”
Guimarães perde grande oportunidade, mas o Newcastle deve seguir em frente
Guimaraes tem sido uma figura inspiradora para o Newcastle, tanto dentro como fora do campo, nesta temporada, liderando a equipe e tornando-se o artilheiro do clube na liga, com nove gols em 23 jogos, superando já seu melhor desempenho anterior em uma temporada.
O Newcastle gastou muito dinheiro em jogadores como Nick Woltemade, Yoane Wissa e Anthony Elanga durante o verão, e a classificação para a Europa será vista como o mínimo exigido pelos torcedores, considerando a posição do clube após duas participações na Liga dos Campeões em três anos.
A pressão recairá sobre Howe para ajudar a encontrar uma solução para sua equipe jogar sem o capitão, com jogos cruciais contra os dois clubes de Manchester, Everton e Chelsea, e a partida de ida e volta das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Qarabag, cuja primeira partida será na quarta-feira.
