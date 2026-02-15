Newcastle sofre duro golpe com lesão, enquanto é revelado o devastador prazo de recuperação de Bruno Guimarães

Não é preciso dizer que o Toon precisará acabar com o azar contra o Guimarães para ter alguma chance de se classificar para a Europa na próxima temporada. Atualmente em 10º lugar na Premier League, eles ainda têm muito trabalho pela frente.

Howe falou sobre Guimarães depois que o Newcastle venceu o Aston Villa por 3 a 1 na quarta rodada da FA Cup no sábado, em uma partida marcada por polêmicas arbitrais: “Acho que ele vai [se esforçar para voltar mais cedo]. Mas o prazo será o prazo neste caso.

Não acho que haja nenhuma cura milagrosa para ele. Acho que vai demorar alguns meses. Provavelmente, ele só vai voltar no final da pausa internacional, em março.

Isso é um golpe para nós. É uma fase crucial da temporada, ele está arrasado, mas é o que é.

Não podemos fazer nada a respeito. Só temos que recuperá-lo com segurança e outros jogadores têm que se destacar na sua ausência. Fizemos isso hoje - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey e [Sandro] Tonali foram excelentes.”