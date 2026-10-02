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Neto JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Neto já tinha parado: "Quando a Juventus me ligou, eu estava assistindo à Copa Davis"

Juventus
N. Neto
Campeonato Italiano

Fala o goleiro brasileiro, que voltou à Juventus após nove anos

Norberto Neto, goleiro brasileiro de 1989 que acaba de voltar à Juventus para substituir o lesionado Kamil Grabara, falou à imprensa à margem do amistoso de hoje da Juventus com a Cremonese, na Continassa. A seguir, suas palavras mais significativas, reproduzidas por TuttoJuve.com:


A LIGAÇÃO DA JUVENTUS

"A verdade é que, graças a Deus, eu estava em uma situação em que estava curtindo a vida com a minha família, em que precisava encontrar tempo para mim mesmo, e consegui liberar tempo para mim. A verdade é que recebi a notícia, estava assistindo à Copa Davis em Brasil-Suíça, e comecei a pensar de novo. Quando há a possibilidade de voltar a um lugar, a um lugar que você conhece, com certeza você precisa de menos tempo para se adaptar".


  • SPALLETTI

    "Estou me sentindo bem, eu nunca tinha trabalhado com o treinador. No futebol, hoje em dia, temos pessoas, amigos meus que conhecem todo mundo, todo mundo comenta com você: 'Olha, ele é assim'. Mas, para te dizer a verdade, o impacto é muito positivo, de uma consciência e de uma experiência sobre as quais não há necessidade de falar. Foi um impacto realmente muito positivo"


    DA 'SUA' JUVE VENCEDORA (Neto jogou pela Juventus de 2015 a 2017) À DE HOJE:

    "No fim, são as dinâmicas, as dinâmicas do futebol, os contextos, e no fim é preciso trabalhar em cima daquilo que é o momento. As equipes, os jogadores, são jogadores realmente muito fortes, de uma capacidade e uma qualidade realmente importantes. Do meu ponto de vista, é possível chegar e encontrar resultados aos quais a Juventus está acostumada. Os contextos pelos quais eles passaram durante esse tempo são coisas que acontecem. No fim, todo mundo quer vencer, não só a Juventus, mas, na minha opinião, realmente dá para fazer coisas importantes".


    QUANDO VAI A CAMPO?

    "Olha, eu, como disse, estou à disposição para ajudar da maneira como precisarem. Esta semana serviu mais para colocar essa carga, para fazer um pouco menos a mais, sentir o corpo, o impacto, a viagem, o fuso horário. Na minha opinião, a partir de terça-feira estaremos juntos, integrados ao grupo, para poder preparar a semana. Depois, as escolhas são feitas pela federação e pelo treinador, mas eu estou à disposição para poder ajudar e estar à disposição de todos os jogadores aqui da Itália".



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