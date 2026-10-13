Netflix garante os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha

Ainda não está claro quantas seleções participarão: das atuais 48, o número pode chegar a 64, com um consequente aumento das partidas programadas, de 104 para 128 nesse caso. A Espanha certamente estará presente. No último dia 14 de julho, venceu a Argentina na final graças a um gol de Ferran Torres na prorrogação, repetindo assim a conquista de 2010. Impulsionada por esse sucesso e, sobretudo, pela grande popularidade da seleção comandada por Luis De La Fuente, a Netflix decidiu investir e garantiu os direitos de transmissão exclusiva da próxima Copa do Mundo na Espanha e em Andorra. A notícia foi divulgada pelo The Athletic que, nas últimas horas, repercutiu o comunicado publicado hoje no site oficial da plataforma de streaming, já consolidada no setor de eventos esportivos ao vivo.