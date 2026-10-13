Uma edição extragrande, que será disputada em nada menos que três continentes. Os preparativos para a próxima Copa do Mundo de futebol já estão a todo vapor. O torneio está marcado para acontecer de 8 de junho a 21 de julho de 2030, com duração total de 44 dias: cinco a mais que a edição realizada no verão nos Estados Unidos e no México. A maior parte das partidas previstas será disputada em Marrocos, Espanha e Portugal. Alguns jogos, porém, também acontecerão no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, para celebrar os 100 anos da primeira edição do torneio, realizada em 1930, em Montevidéu.
Netflix garante os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha
A ESCOLHA DA NETFLIX
Ainda não está claro quantas seleções participarão: das atuais 48, o número pode chegar a 64, com um consequente aumento das partidas programadas, de 104 para 128 nesse caso. A Espanha certamente estará presente. No último dia 14 de julho, venceu a Argentina na final graças a um gol de Ferran Torres na prorrogação, repetindo assim a conquista de 2010. Impulsionada por esse sucesso e, sobretudo, pela grande popularidade da seleção comandada por Luis De La Fuente, a Netflix decidiu investir e garantiu os direitos de transmissão exclusiva da próxima Copa do Mundo na Espanha e em Andorra. A notícia foi divulgada pelo The Athletic que, nas últimas horas, repercutiu o comunicado publicado hoje no site oficial da plataforma de streaming, já consolidada no setor de eventos esportivos ao vivo.
TAMBÉM A COPA DO MUNDO FEMININA
Nas últimas semanas, a Netflix garantiu a possibilidade de oferecer a seus assinantes as edições de 2027 e 2031 da Copa do Mundo Feminina, jogos da NFL e a luta de boxe entre Tyson Fury e Anthony Joshua, prevista para 11 de dezembro. Agora, o novo acordo faz parte de uma parceria comercial mais ampla com a Fifa. A negociação inclui a produção de programas específicos antes e depois das partidas, além de análises durante o intervalo e conteúdos para apresentar os protagonistas esperados em campo. Na Espanha, uma partida por rodada estará disponível gratuitamente, enquanto um pacote de jogos (com as partidas da seleção espanhola, as duas semifinais e a final) será transmitido por uma emissora de TV aberta.
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