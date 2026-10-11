Em vez de celebrar seu gol contra o Al Hilal, o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al Ittihad, se viu no alvo das críticas após sua atitude com o compatriota Yassine Bounou, goleiro do Zaeem, durante o clássico da oitava rodada do Campeonato Saudita, em uma cena que gerou ampla polêmica e dividiu opiniões entre quem a considerou um gesto humano que reflete amizade e quem entendeu que ela não combina com a natureza da rivalidade entre os dois clubes.

En-Nesyri marcou o único gol do Al Ittihad naquele momento da partida, aos 22 minutos, após acertar um chute forte que surpreendeu Bounou, mas se recusou a comemorar e foi direto abraçar o goleiro do Al Hilal, em um episódio que refletiu a forte relação que une a dupla marroquina.

No entanto, essa cena se transformou em motivo de discussão depois da derrota do Al Ittihad para o Al Hilal por 3 a 2, já que alguns torcedores entenderam que o atacante deveria demonstrar mais entusiasmo em favor de sua equipe em vez de consolar o adversário.