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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Nesyri no banco dos réus: e o motivo é Yassine Bounou!

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

Grande choque abala leão do Atlas

Em vez de celebrar seu gol contra o Al Hilal, o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al Ittihad, se viu no alvo das críticas após sua atitude com o compatriota Yassine Bounou, goleiro do Zaeem, durante o clássico da oitava rodada do Campeonato Saudita, em uma cena que gerou ampla polêmica e dividiu opiniões entre quem a considerou um gesto humano que reflete amizade e quem entendeu que ela não combina com a natureza da rivalidade entre os dois clubes.

En-Nesyri marcou o único gol do Al Ittihad naquele momento da partida, aos 22 minutos, após acertar um chute forte que surpreendeu Bounou, mas se recusou a comemorar e foi direto abraçar o goleiro do Al Hilal, em um episódio que refletiu a forte relação que une a dupla marroquina.

No entanto, essa cena se transformou em motivo de discussão depois da derrota do Al Ittihad para o Al Hilal por 3 a 2, já que alguns torcedores entenderam que o atacante deveria demonstrar mais entusiasmo em favor de sua equipe em vez de consolar o adversário.

  • Ataque midiático

    O jornalista e comentarista esportivo saudita Abdullah Falatah é um dos principais críticos da atitude do atacante do Al Ittihad, por considerar que a amizade com Bono não justifica deixar de celebrar um gol importante em um confronto do tamanho de um clássico, especialmente porque Nesyri veste a camisa de um clube que briga com força por títulos.

    Falatah criticou a postura do jogador: "Se você, Nesyri, fosse jogador do Al Hilal, eu entenderia que não comemorasse, e isso faz parte da ética do futebol. Mas deixar de comemorar por causa do Bono e ir consolá-lo por um gol que você marcou? Não, desculpe, isso é um erro e é inaceitável no futebol".

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    Essas críticas revelam a divergência de visões sobre os limites da amizade entre jogadores durante grandes competições. Há quem entenda que respeitar as relações pessoais não entra em conflito com o profissionalismo, enquanto outros acreditam que a prioridade deve ser sempre a camisa do clube e a torcida, que espera que seus jogadores lutem até o fim.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    Uma relação especial

    Por outro lado, a postura de En-Nesyri pareceu compreensível à luz da relação que o une a Bounou, já que o fato de não ter comemorado não significava necessariamente diminuir a importância do gol ou o seu empenho em ajudar o Al Ittihad, mas sim um gesto pessoal em relação a um amigo e companheiro de seleção marroquina. A sensibilidade do clássico, no entanto, fez com que a cena ficasse sujeita a interpretações e críticas que vão além da própria intenção do jogador.

    Assim, o momento do abraço entre En-Nesyri e Bounou se transformou em uma das cenas mais discutidas do clássico, depois de ter ofuscado o gol marcado pelo atacante do Al Ittihad.

    Entre os que veem em sua atitude um espírito esportivo digno de reconhecimento e os que o colocam no banco dos réus por não ter comemorado, resta a pergunta: En-Nesyri errou ao expressar sua amizade, ou a competição dentro de campo não deve anular os laços humanos fora dele?

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