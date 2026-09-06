A Inter manteve os 100% de aproveitamento na Serie A ao se recuperar de uma desvantagem de dois gols para derrotar o Napoli por 3 a 2 em San Siro, na terceira rodada. Os cinco gols saíram em um segundo tempo frenético, após um primeiro tempo sem gols.

Os visitantes assumiram o controle com gols em rápida sequência de Matteo Politano e Rasmus Hojlund, aos 50 e 53 minutos.

No entanto, a equipe de Cristian Chivu reagiu de forma enfática. Lautaro Martinez iniciou a reação antes de Marcus Thuram empatar, deixando tudo pronto para Lautaro marcar o dramático gol da vitória aos 91 minutos.