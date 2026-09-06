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'Nas nuvens!' - Curtis Jones quebra o silêncio sobre a reação incrível da Inter de Milão contra o Napoli
Inter monta retorno sensacional
A Inter manteve os 100% de aproveitamento na Serie A ao se recuperar de uma desvantagem de dois gols para derrotar o Napoli por 3 a 2 em San Siro, na terceira rodada. Os cinco gols saíram em um segundo tempo frenético, após um primeiro tempo sem gols.
Os visitantes assumiram o controle com gols em rápida sequência de Matteo Politano e Rasmus Hojlund, aos 50 e 53 minutos.
No entanto, a equipe de Cristian Chivu reagiu de forma enfática. Lautaro Martinez iniciou a reação antes de Marcus Thuram empatar, deixando tudo pronto para Lautaro marcar o dramático gol da vitória aos 91 minutos.
- AFP
Jones encantado com a atmosfera de San Siro
"Estou absolutamente radiante. Estou muito feliz por fazer parte de uma equipe e de um clube como este", disse Jones. "Obviamente foi um jogo difícil, mas os rapazes seguiram o plano de jogo."
"Os torcedores foram ótimos durante toda a partida, e é por isso que vencemos", acrescentou o meio-campista inglês.
Meio-campista promete conquistar vaga entre os titulares
Ao refletir sobre sua transição para as opções de meio-campo de Chivu, Jones enfatizou que não espera nenhuma garantia em relação às escolhas da equipe titular, apesar de sua chegada de grande repercussão.
"Claro, cheguei a uma grande equipe, então não vai ser fácil", explicou Jones. "Não posso simplesmente vir para cá e esperar jogar todas as partidas; também preciso conquistar meu espaço."
"Por isso, em toda chance que eu tiver de jogar, quero dar o meu máximo", acrescentou. "O mais importante é entrar em campo, trabalhar duro e mostrar tanto aos torcedores quanto aos meus companheiros de equipe que eu realmente quero estar aqui."
- Jonathan Moscrop
100% de aproveitamento mantido
A vitória dramática garante que a Inter mantenha intacto o início perfeito na campanha doméstica, somando o máximo de pontos nas três primeiras partidas da liga.
A equipe de Chivu mostrou uma determinação notável para virar um perigoso placar adverso no segundo tempo contra um rival direto na disputa pelo título.
Jones e seus companheiros de equipe agora buscarão levar esse embalo da vitória para os próximos compromissos nacionais e europeus.
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