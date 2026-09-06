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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Nas nuvens!' - Curtis Jones quebra o silêncio sobre a reação incrível da Inter de Milão contra o Napoli

Inter de Milão
C. Jones
Campeonato Italiano

O meio-campista da Inter de Milão, Curtis Jones, expressou satisfação absoluta após a vitória de virada por 3 a 2 de sua equipe sobre o Napoli. Falando depois de vivenciar a atmosfera intensa de San Siro, o novo reforço destacou sua determinação em conquistar uma vaga regular entre os titulares no time de Cristian Chivu.

  • Inter monta retorno sensacional

    A Inter manteve os 100% de aproveitamento na Serie A ao se recuperar de uma desvantagem de dois gols para derrotar o Napoli por 3 a 2 em San Siro, na terceira rodada. Os cinco gols saíram em um segundo tempo frenético, após um primeiro tempo sem gols.

    Os visitantes assumiram o controle com gols em rápida sequência de Matteo Politano e Rasmus Hojlund, aos 50 e 53 minutos.

    No entanto, a equipe de Cristian Chivu reagiu de forma enfática. Lautaro Martinez iniciou a reação antes de Marcus Thuram empatar, deixando tudo pronto para Lautaro marcar o dramático gol da vitória aos 91 minutos.

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    Jones encantado com a atmosfera de San Siro

    "Estou absolutamente radiante. Estou muito feliz por fazer parte de uma equipe e de um clube como este", disse Jones. "Obviamente foi um jogo difícil, mas os rapazes seguiram o plano de jogo."

    "Os torcedores foram ótimos durante toda a partida, e é por isso que vencemos", acrescentou o meio-campista inglês.

    https://www.youtube.com/watch?v=cHefcHkZ-mo

  • Meio-campista promete conquistar vaga entre os titulares

    Ao refletir sobre sua transição para as opções de meio-campo de Chivu, Jones enfatizou que não espera nenhuma garantia em relação às escolhas da equipe titular, apesar de sua chegada de grande repercussão.

    "Claro, cheguei a uma grande equipe, então não vai ser fácil", explicou Jones. "Não posso simplesmente vir para cá e esperar jogar todas as partidas; também preciso conquistar meu espaço."

    "Por isso, em toda chance que eu tiver de jogar, quero dar o meu máximo", acrescentou. "O mais importante é entrar em campo, trabalhar duro e mostrar tanto aos torcedores quanto aos meus companheiros de equipe que eu realmente quero estar aqui."

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  • imago-sport-1081790784.jpgJonathan Moscrop

    100% de aproveitamento mantido

    A vitória dramática garante que a Inter mantenha intacto o início perfeito na campanha doméstica, somando o máximo de pontos nas três primeiras partidas da liga.

    A equipe de Chivu mostrou uma determinação notável para virar um perigoso placar adverso no segundo tempo contra um rival direto na disputa pelo título.

    Jones e seus companheiros de equipe agora buscarão levar esse embalo da vitória para os próximos compromissos nacionais e europeus.

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