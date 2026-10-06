Por meio do relatório do treino programado para hoje em Castelvolturno, o Napoli confirmou não apenas a presença de Giovane, Meret e Spinazzola com o grupo, mas também a longa parada de Vergara. Os exames, de fato, constataram a presença de uma lesão de grau médio no músculo sóleo.





"Antonio Vergara, que se lesionou no decorrer da partida da Nations League entre Itália e Turquia, foi submetido hoje a exames instrumentais no Pineta Grande Hospital, que evidenciaram uma lesão distrativa de grau médio no sóleo direito. O jogador do Napoli já iniciou o processo de reabilitação"