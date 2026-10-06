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Vergara NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Napoli: para Vergara, a parada será longa; lesão de grau médio, quando volta

Napoli
A. Vergara

Mais más notícias para o Napoli e para Massimiliano Allegri. A lesão de Vergara é mais séria do que o previsto.

A pausa para as seleções não traz boas notícias para o Napoli, porque na noite de ontem, durante a última partida disputada e vencida pela Itália de Roberto Mancini em Bolonha contra a Turquia, o ponta do Napoli Antonio Vergara foi obrigado a sair por um problema muscular na panturrilha da perna direita. E os exames instrumentais aos quais ele foi submetido hoje, sob a supervisão da equipe médica do Napoli, infelizmente evidenciaram a presença de uma lesão importante.


  • Lesão de grau médio

    Por meio do relatório do treino programado para hoje em Castelvolturno, o Napoli confirmou não apenas a presença de Giovane, Meret e Spinazzola com o grupo, mas também a longa parada de Vergara. Os exames, de fato, constataram a presença de uma lesão de grau médio no músculo sóleo.


    "Antonio Vergara, que se lesionou no decorrer da partida da Nations League entre Itália e Turquia, foi submetido hoje a exames instrumentais no Pineta Grande Hospital, que evidenciaram uma lesão distrativa de grau médio no sóleo direito. O jogador do Napoli já iniciou o processo de reabilitação"

  • UM MÊS FORA

    O músculo é delicado, sobretudo para um jogador de futebol, e a gravidade da lesão não deve ser subestimada. Por isso, embora normalmente possam ser necessárias 3/4 semanas de parada, a ideia do clube é acompanhar a evolução clínica do problema de Vergara, mas sem arriscá-lo antes do retorno da próxima pausa para as seleções, programada para o início de novembro.


    Assim, Vergara perderia nada menos que 9 partidas, sendo 3 pela Champions League (contra Villarreal, Bodo/Glimt e Porto) e os grandes jogos contra Roma, Juventus e Lazio pelo campeonato. A partida de retorno poderia, portanto, ficar marcada para o próximo dia 21 de novembro, contra o Torino.

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