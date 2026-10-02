Napoli, ouça Noa Lang: "Meu crescimento está parado há um ano"

"Acredito que sou um jogador que qualquer time gostaria de ter. Quando estou em um bom dia, posso nocautear qualquer um. Estou com muita vontade de voltar a ser o Noa Lang ao qual as pessoas estão acostumadas. Agora cabe a mim dar o máximo. O último ano foi complicado, eu mentiria se dissesse que foi fácil. Pessoalmente, sinto que estou em uma fase de estagnação no meu crescimento há um ano".