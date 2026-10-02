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Napoli, ouça Noa Lang: "Meu crescimento está parado há um ano"

Países Baixos

Noa Lang, atacante do Napoli, falou aos microfones da televisão holandesa após o empate da Holanda na Grécia: "Xavi ficou bravo no intervalo, e tinha razão. Não podemos jogar dessa maneira. Uma partida fora de casa na Grécia não é um passeio, mas nós somos a Holanda, temos que vencer de qualquer jeito. São dois pontos perdidos, é verdade que evitamos a derrota, mas estamos decepcionados".

  • Fase de impasse

    "Acredito que sou um jogador que qualquer time gostaria de ter. Quando estou em um bom dia, posso nocautear qualquer um. Estou com muita vontade de voltar a ser o Noa Lang ao qual as pessoas estão acostumadas. Agora cabe a mim dar o máximo. O último ano foi complicado, eu mentiria se dissesse que foi fácil. Pessoalmente, sinto que estou em uma fase de estagnação no meu crescimento há um ano".

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