Noa Lang, atacante do Napoli, falou aos microfones da televisão holandesa após o empate da Holanda na Grécia: "Xavi ficou bravo no intervalo, e tinha razão. Não podemos jogar dessa maneira. Uma partida fora de casa na Grécia não é um passeio, mas nós somos a Holanda, temos que vencer de qualquer jeito. São dois pontos perdidos, é verdade que evitamos a derrota, mas estamos decepcionados".
AFP
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Napoli, ouça Noa Lang: "Meu crescimento está parado há um ano"
Fase de impasse
"Acredito que sou um jogador que qualquer time gostaria de ter. Quando estou em um bom dia, posso nocautear qualquer um. Estou com muita vontade de voltar a ser o Noa Lang ao qual as pessoas estão acostumadas. Agora cabe a mim dar o máximo. O último ano foi complicado, eu mentiria se dissesse que foi fácil. Pessoalmente, sinto que estou em uma fase de estagnação no meu crescimento há um ano".
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