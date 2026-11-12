O ex-jogador do PSV Eindhoven, em vez de aceitar as críticas, deixar o momento passar e tentar reparar a relação, resolveu fazer o gesto de levar a mão à orelha, como se dissesse "não estou ouvindo vocês". No dia seguinte, segunda-feira, foi além: publicou nas redes sociais uma sequência de fotos com a imagem de sua orelha como primeira foto. Uma provocação clara, que a torcida do Napoli não gostou.

Segundo o La Gazzetta dello Sport, Lang pode arrumar as malas em janeiro, embora esteja nos planos de Massimiliano Allegri nesta temporada. O treinador o escalou 12 vezes ao todo, entre o Campeonato Italiano e a Champions League, e recebeu em troca um gol, na vitória em casa sobre o Frosinone. O clima em torno do jogador pode levá-lo a deixar o Napoli, mas seu futuro ainda pode ser na Itália e na Serie A.

Entre os clubes de olho no ex-atacante do Galatasaray está o Genoa. O técnico do Genoa, De Rossi, é fã do jogador e, segundo o La Gazzetta dello Sport, não é o único no Campeonato Italiano. Por enquanto, não houve contatos entre os clubes, mas o Genoa sonha com a contratação, talvez por empréstimo ou com o Napoli arcando com parte do salário de Lang, que é de 2,5 milhões de euros mais bônus até 2030.

O Galatasaray também segue interessado em Lang, que, ao longo da carreira, defendeu Twente, Ajax e Bruges. Pelo clube turco, disputou a segunda metade da temporada 2025-2026 (de janeiro a maio), com dois gols e três assistências em 19 partidas. O clube de Istambul, onde jogam Leao e Osimhen, optou por não exercer a opção de compra ao fim da última temporada, que previa o pagamento de 30 milhões de euros pelos direitos de Lang. Em janeiro, pode voltar a tentar uma transferência por empréstimo.