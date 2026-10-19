Alex Meret, goleiro do Napoli, falou à Sky Sport na véspera do confronto com o Bodo/Glimt pela Champions League: "Este é um momento difícil. Vimos de duas derrotas, e o jogo de amanhã chega em um momento delicado. Queremos voltar a vencer para recuperar a confiança e a regularidade que têm faltado neste início. Ainda estamos no começo e há tempo para reagir. Estamos unidos e confiantes de que podemos reverter essa sequência negativa".





Sobre a relação com Allegri: "A relação é ótima, não há problemas. Sabemos que todos precisamos fazer mais e tentamos fazer o que ele nos pede - informa o gianlucadimarzio.com -. Sabemos que precisamos melhorar, pensando primeiro em nós mesmos, mas também em todos, e nos colocar à disposição da equipe. Fazemos de tudo para voltar a vencer".



