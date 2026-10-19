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Meret NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Napoli, Meret: "Renovação? Tenho total disposição para conversar. Com Allegri, mais tranquilidade e menos pressão"

A. Meret
Napoli

Na véspera da Champions, o goleiro do Napoli fala

Alex Meret, goleiro do Napoli, falou à Sky Sport na véspera do confronto com o Bodo/Glimt pela Champions League: "Este é um momento difícil. Vimos de duas derrotas, e o jogo de amanhã chega em um momento delicado. Queremos voltar a vencer para recuperar a confiança e a regularidade que têm faltado neste início. Ainda estamos no começo e há tempo para reagir. Estamos unidos e confiantes de que podemos reverter essa sequência negativa".


Sobre a relação com Allegri: "A relação é ótima, não há problemas. Sabemos que todos precisamos fazer mais e tentamos fazer o que ele nos pede - informa o gianlucadimarzio.com -. Sabemos que precisamos melhorar, pensando primeiro em nós mesmos, mas também em todos, e nos colocar à disposição da equipe. Fazemos de tudo para voltar a vencer".


  • Em entrevista coletiva, Meret acrescenta: "Com certeza, a forma de trabalhar é um pouco diferente. Com o treinador, há um pouco mais de tranquilidade, menos pressão. Ele nos dá mais liberdade, e provavelmente precisamos ter mais responsabilidade para entender que devemos dar sempre 100%. Acho que o time precisa recuperar a coesão, os gols e a agressividade no ataque. Os jogos deram errado por detalhes, porque as atuações não foram ruins. Precisamos estar dispostos a nos sacrificar e trabalhar pelo bem do time".


    Por fim, sobre a renovação: "Não tenho nenhum problema em continuar no Napoli. Estou aqui há 9 anos e sempre me senti bem. Da minha parte, há total disposição para conversar sobre o futuro. Ainda não conversamos sobre isso. Quando conversarmos, escolheremos a melhor solução para mim e para o Napoli".


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