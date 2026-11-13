O gol de empate em 1 a 1 marcado por Kevin De Bruyne aos 27 minutos do primeiro tempo, na partida que sua Bélgica acabou vencendo contra a Turquia, mantém vivas as chances da seleção belga de avançar à fase final da Nations League. Tudo será decidido no grande jogo de domingo à noite contra a Itália, mas o que chama a atenção em relação ao presente e, sobretudo, ao futuro do meio-campista do Napoli é, de um lado, a preocupação com o medicamento que ele tomou em campo após o gol ("não estava me sentindo muito bem", declarou depois da partida) e, de outro, suas declarações após o jogo.

O ex-jogador do Manchester City colocou mais lenha na fogueira dos rumores, já alimentados por sua esposa durante a tarde, de que ele estaria prestes a deixar o Napoli rumo ao PSV. Mas o que há de verdade nisso?