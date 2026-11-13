Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSAFP
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Napoli, De Bruyne pode se despedir já em janeiro? O "vamos ver" sobre o PSV, o ataque da esposa e o conselho de Van Bommel

Napoli
PSV
K. De Bruyne

O meia-atacante do Napoli, que marcou contra a Bélgica, pode sair já em janeiro.

Próximas partidas
NEC

NEC

Eredivisie

21 de nov. de 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR

O gol de empate em 1 a 1 marcado por Kevin De Bruyne aos 27 minutos do primeiro tempo, na partida que sua Bélgica acabou vencendo contra a Turquia, mantém vivas as chances da seleção belga de avançar à fase final da Nations League. Tudo será decidido no grande jogo de domingo à noite contra a Itália, mas o que chama a atenção em relação ao presente e, sobretudo, ao futuro do meio-campista do Napoli é, de um lado, a preocupação com o medicamento que ele tomou em campo após o gol ("não estava me sentindo muito bem", declarou depois da partida) e, de outro, suas declarações após o jogo.

O ex-jogador do Manchester City colocou mais lenha na fogueira dos rumores, já alimentados por sua esposa durante a tarde, de que ele estaria prestes a deixar o Napoli rumo ao PSV. Mas o que há de verdade nisso?

  • OS RUMORES SOBRE O PSV

    Na manhã de ontem, circulou na imprensa holandesa a informação divulgada pelo Voetbalzone de que houve contatos diretos entre o PSV Eindhoven e os representantes de Kevin De Bruyne para levar o meia de criação nascido em 1991 à Holanda não ao fim da temporada, quando seu contrato com o Napoli terminará e ele ficará livre no mercado (há uma opção unilateral que o clube não quer exercer), mas já na próxima janela de transferências de inverno, em janeiro.

  • A CRÍTICA DA ESPOSA: "QUEREMOS VOLTAR PARA A BÉLGICA"

    Michelle Lacroix, esposa e companheira de De Bruyne, já havia agitado a imprensa na tarde de ontem. Em entrevista à revista Nina, ela contou todo o sofrimento de sua família por viver em Nápoles e como o ex-jogador do Manchester City não está se divertindo nessa experiência na cidade.

    "Queremos viver aqui no Limburgo (belga). Quanto antes, melhor. Kevin leva uma vida muito limitada em Nápoles. Não é muito divertido para ele. Além disso, não podemos fazer nada juntos como família na cidade. Esse é o outro lado da moeda, não é?"

  • O conselho de Van Bommel

    O técnico da seleção da Bélgica, Mark Van Bommel, também não perdeu a oportunidade de aconselhar seu capitão a considerar a possibilidade de uma saída quando, entrevistado pela emissora VTM, optou por destacar que:

    "O futebol holandês combina muito com ele. Ele não mora longe daqui (Eindhoven), seu estilo de jogo ofensivo, sua vontade de sempre jogar futebol... (alfinetada em Allegri, nota da redação) o contexto holandês combina perfeitamente com ele. Claro, ele precisa tomar a decisão sozinho, obviamente".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • AQUELE "VAMOS VER" SOBRE O PSV

    E, ao ser entrevistado na zona mista após a partida contra a Turquia, Kevin De Bruyne não fechou a porta para uma saída nem desmentiu os rumores sobre o PSV, deixando aberta uma possibilidade surpreendente até para janeiro:

    "Ir para o PSV em janeiro? Acordei e vi que muitas pessoas tinham entrado em contato comigo. Mas agora estou aqui e estou fazendo meu trabalho. Na minha opinião, joguei bem durante toda a temporada. Estou feliz por estar em forma para poder disputar esses jogos e dar minha contribuição. Quanto ao futuro, veremos"

  • E o Napoli?

    O Napoli nunca fechou as portas para a saída de De Bruyne, não o fez no último verão e não o fará em janeiro. O clube de De Laurentiis praticamente não pôde/não quis fazer contratações no verão, mas em janeiro tentará atender aos pedidos de Massimiliano Allegri, que quer 4 reforços.

    Para incluir jogadores que não são sub-23 na lista, porém, é preciso abrir espaço na lista A. E economizar o alto salário do belga também não desagradaria aos donos do clube.

    É claro que não há intenção de deixá-lo sair de graça e liberá-lo sem já ter um substituto à altura, que provavelmente terá de ser pago com o dinheiro arrecadado com a venda do ex-City. Em resumo, o Napoli também está aberto a negociar com o PSV, mas não de graça.

Próximas partidas
NEC

NEC

Eredivisie

21 de nov. de 2026

PSV

PSV

NAP

NAP

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

TOR

TOR