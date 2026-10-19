Napoli, Allegri: "Seria melhor conseguir um resultado com um chute a gol. Sofremos gols demais"

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, falou à Sky na véspera da partida contra o Bodo/Glimt, válida pela terceira rodada da Champions League e marcada para amanhã à noite no Maradona: "A gripe? Esperamos que o pior tenha passado. De qualquer forma, estou melhor. Amanhã, temos que pensar em fazer uma boa partida. É um jogo importante para somar pontos na classificação. Uma vitória nos daria confiança e, depois, poderíamos pensar na Roma, que faz uma ótima temporada. Sinto que o grupo está do meu lado? Também fizemos boas atuações, mas sofremos gols com muita facilidade e precisamos fazer mais. Se você vence, é bom; se perde, não é, para não usar outras palavras. Estamos trabalhando nisso. No futebol, os resultados é que contam, e eles nos faltaram por pouco nos últimos tempos. Amanhã, será preciso muita atenção. O Bodo defende bem e é bom no contra-ataque. Vamos precisar de muita técnica e precisão nos passes".





Allegri prosseguiu: "Acabou a época dos experimentos? Não é porque alguém perde uma partida que perde suas qualidades. Temos nove jogos em um mês, e todos os jogadores podem contribuir com suas características e qualidades. Precisamos de todos, não podemos jogar com os mesmos onze durante a temporada inteira, segundo o tuttonapoli.net. De Laurentiis? Falei com ele hoje de manhã também, mas palavras servem de pouco. Precisamos de resultados; o resto são conversas que são feitas. No sábado, perdemos com o único chute e poderíamos ter reagido de outra forma na recuperação da bola ou percebido o perigo antes. Amanhã, certamente, eu teria mais atenção.





E, por fim: "Eu esperava um início assim? O futebol é bonito porque é imprevisível. O importante é lidar com o imprevisto da melhor maneira possível, e até agora não fizemos isso. Nada é fácil. Trabalhamos em silêncio e tentamos sair dessa situação".



