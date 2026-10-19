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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli, Allegri: "Seria melhor conseguir um resultado com um chute a gol. Sofremos gols demais"

Napoli
Bodo/Glimt
Napoli x Bodo/Glimt
Liga dos Campeões

O técnico do Napoli fala na véspera do jogo da Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, falou à Sky na véspera da partida contra o Bodo/Glimt, válida pela terceira rodada da Champions League e marcada para amanhã à noite no Maradona: "A gripe? Esperamos que o pior tenha passado. De qualquer forma, estou melhor. Amanhã, temos que pensar em fazer uma boa partida. É um jogo importante para somar pontos na classificação. Uma vitória nos daria confiança e, depois, poderíamos pensar na Roma, que faz uma ótima temporada. Sinto que o grupo está do meu lado? Também fizemos boas atuações, mas sofremos gols com muita facilidade e precisamos fazer mais. Se você vence, é bom; se perde, não é, para não usar outras palavras. Estamos trabalhando nisso. No futebol, os resultados é que contam, e eles nos faltaram por pouco nos últimos tempos. Amanhã, será preciso muita atenção. O Bodo defende bem e é bom no contra-ataque. Vamos precisar de muita técnica e precisão nos passes".


Allegri prosseguiu: "Acabou a época dos experimentos? Não é porque alguém perde uma partida que perde suas qualidades. Temos nove jogos em um mês, e todos os jogadores podem contribuir com suas características e qualidades. Precisamos de todos, não podemos jogar com os mesmos onze durante a temporada inteira, segundo o tuttonapoli.net. De Laurentiis? Falei com ele hoje de manhã também, mas palavras servem de pouco. Precisamos de resultados; o resto são conversas que são feitas. No sábado, perdemos com o único chute e poderíamos ter reagido de outra forma na recuperação da bola ou percebido o perigo antes. Amanhã, certamente, eu teria mais atenção.


E, por fim: "Eu esperava um início assim? O futebol é bonito porque é imprevisível. O importante é lidar com o imprevisto da melhor maneira possível, e até agora não fizemos isso. Nada é fácil. Trabalhamos em silêncio e tentamos sair dessa situação".


  • BODO, JOGO COMPLICADO

    Em entrevista coletiva, Allegri projetou a partida: "Será um jogo complicado, independentemente dos outros resultados anteriores. O Bodo foi bem na Champions, sabe jogar com um bloco baixo e no contra-ataque. Amanhã, precisaremos ter qualidade técnica, precisão nos passes e jogar com a convicção de que podemos vencer. Temos de passar por esses momentos e superá-los. Só nós podemos fazer isso. Precisamos buscar o resultado que nos falta. Na Champions, ainda não o alcançamos, mas, se vencermos amanhã, poderemos ver as coisas de outra forma. Ainda assim, seria a mesma coisa, porque precisamos melhorar em vários aspectos e recuperar a melhor condição de diversos jogadores que não estão no auge. Precisamos fazer isso com total tranquilidade, sem ansiedade por desempenho nem pressa. As qualidades de uma equipe não mudam sem dois resultados. Precisamos eliminar as falhas em certos momentos da partida. Mesmo no sábado, em Veneza, criamos muitas chances, mas, no fim, o resultado mostra que não fizemos um bom jogo. Seria melhor conseguir o resultado com um chute a gol. Precisamos de uma partida de muita qualidade técnica e vontade".


    Por fim, sobre a defesa: "Se penso em insistir amanhã na defesa com três? A única diferença entre jogar com três ou quatro é o jogador pelo lado direito. Se Di Lorenzo joga ali, é um jogador mais defensivo; se jogam Politano, Lang ou Giovane, são mais ofensivos. Não é uma questão de jogar com três ou quatro. Precisamos fazer uma partida tecnicamente boa. A equipe tem muita qualidade técnica e vai demonstrá-la, como nas partidas anteriores, mas falhamos em certos momentos, nos quais sofremos gols, como em Veneza e Milão. Falta algo nesses momentos".



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