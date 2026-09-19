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AllegriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli, Allegri: "Anguissa convocado, De Bruyne será titular, Spinazzola volta depois da pausa"

Napoli
M. Allegri
Campeonato Italiano

O técnico da Itália fala na véspera da partida fora de casa em Florença

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, fala em entrevista coletiva na véspera do jogo do campeonato no campo da Fiorentina.


A LEMBRANÇA DE MAZZOLA

"Meus sentimentos à família Mazzola, o mundo do futebol perde um homem que foi um grande jogador da Inter e da Itália".

  • QUEM SE RECUPERA E QUEM NÃO

    "Estamos bastante bem, perdemos Spinazzola por um desgaste muscular, ele voltará depois da pausa, entre os convocados está Anguissa, que fez trabalho separado durante toda a semana, mas nesta manhã se integrou ao grupo, treinou e amanhã estará à disposição se houver necessidade. De Bruyne está bem, começou depois por causa do Mundial, mas amanhã acredito que vai começar jogando e vamos ver durante a partida... mas estamos melhorando de condição, é a última deste mini-ciclo de 5 jogos, será preciso fazer bem, conhecemos a importância da partida para fechar bem e depois retomaremos em 21 com todos à disposição e uma condição melhor".


    NERES E OS OUTROS

    "Ele está decididamente melhor pelo que vimos durante a semana, está completamente recuperado e é muito importante para a equipe. Mas também Beukema, Badiashile, pelo menos pelo que vejo".


    VERGARA NA SELEÇÃO

    "Estamos muito contentes, o clube tem que estar contente por tê-lo na seleção - informa tuttonapoli.net -. é um jogador que se destacou no ano passado, está crescendo ainda mais do ponto de vista técnico e tático, também Favasuli com a sub-21, e é motivo de orgulho para o clube".


    MCTOMINAY, MERET E MARIANUCCI

    "À disposição depois da pausa? McTominay e Meret com certeza sim, acredito que também Marianucci, ele estará mais atrasado porque ainda não se reaproximou do grupo, mas é importante tê-los todos porque a temporada é longa e há necessidade de todos, não se pode jogar com 14 jogadores, mas sobretudo neste ano com as novas regras, 6 minutos a mais de tempo de bola rolando, as partidas tomam outro rumo sobretudo na última meia hora".


    LANG

    "Lang é outro que pode ser escalado desde o primeiro minuto, ainda preciso avaliar algumas situações, mas pode e deve dar mais porque tem qualidades importantes".




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