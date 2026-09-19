QUEM SE RECUPERA E QUEM NÃO

"Estamos bastante bem, perdemos Spinazzola por um desgaste muscular, ele voltará depois da pausa, entre os convocados está Anguissa, que fez trabalho separado durante toda a semana, mas nesta manhã se integrou ao grupo, treinou e amanhã estará à disposição se houver necessidade. De Bruyne está bem, começou depois por causa do Mundial, mas amanhã acredito que vai começar jogando e vamos ver durante a partida... mas estamos melhorando de condição, é a última deste mini-ciclo de 5 jogos, será preciso fazer bem, conhecemos a importância da partida para fechar bem e depois retomaremos em 21 com todos à disposição e uma condição melhor".





NERES E OS OUTROS

"Ele está decididamente melhor pelo que vimos durante a semana, está completamente recuperado e é muito importante para a equipe. Mas também Beukema, Badiashile, pelo menos pelo que vejo".





VERGARA NA SELEÇÃO

"Estamos muito contentes, o clube tem que estar contente por tê-lo na seleção - informa tuttonapoli.net -. é um jogador que se destacou no ano passado, está crescendo ainda mais do ponto de vista técnico e tático, também Favasuli com a sub-21, e é motivo de orgulho para o clube".





MCTOMINAY, MERET E MARIANUCCI

"À disposição depois da pausa? McTominay e Meret com certeza sim, acredito que também Marianucci, ele estará mais atrasado porque ainda não se reaproximou do grupo, mas é importante tê-los todos porque a temporada é longa e há necessidade de todos, não se pode jogar com 14 jogadores, mas sobretudo neste ano com as novas regras, 6 minutos a mais de tempo de bola rolando, as partidas tomam outro rumo sobretudo na última meia hora".





LANG

"Lang é outro que pode ser escalado desde o primeiro minuto, ainda preciso avaliar algumas situações, mas pode e deve dar mais porque tem qualidades importantes".











