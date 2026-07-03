Tudo já estava acertado há algum tempo, e agora veio a confirmação oficial: Massimiliano Allegri é o novo técnico do Napoli. O ex-técnico do Milan, demitido por Gerry Cardinale no final de maio após a falha na classificação para a próxima Liga dos Campeões, chegou a um acordo com os Azzurri até 2029. Ele receberá cerca de 4,5 milhões de euros líquidos por ano, ou seja, cerca de 8,33 milhões de euros brutos. Ele assume o lugar de Antonio Conte.
Traduzido por
Nápoles, oficial: Massimiliano Allegri é o novo técnico. De Laurentiis: “Bem-vindo, Max!”
O COMUNICADO DO NÁPOLES
Este é o comunicado do Napoli: “O SSC Napoli dá as boas-vindas a Massimiliano Allegri, que assume o cargo de técnico da equipe principal. O técnico assinou um contrato que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2029.
Após uma longa carreira como jogador, na qual também vestiu a camisa do Napoli na temporada 1997/98, Max Allegri iniciou sua trajetória como técnico a partir da temporada 2003/04. Na temporada 2007/08, ele levou o Sassuolo à sua primeira e histórica promoção para a Série B, conquistando também, na mesma temporada, a Supercopa da Série C1. Alguns meses depois, estreou na Série A com o Cagliari, terminando o campeonato em nono lugar e ganhando o prêmio Panchina d’oro.
Em 2010, ele chega ao Milan, conseguindo conquistar o décimo oitavo título do campeonato e a sexta Supercopa Italiana da história do clube rossonero. De 2014 a 2019, é técnico da Juventus, com a qual conquista cinco títulos consecutivos do campeonato, quatro Copas da Itália seguidas e duas Supercopas. No mesmo período, leva os bianconeri duas vezes à final da Liga dos Campeões. Após dois anos, ele voltou ao comando da Juventus, conquistando sua quinta Copa da Itália em 2024. Na última temporada, treinou novamente o Milan, terminando o campeonato em quinto lugar.
“Bem-vindo, técnico Allegri!”
Não poderia faltar o tweet do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Bem-vindo, Max!”.
APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JULHO
O acordo já havia sido fechado na segunda-feira, quando ele chegou a um acordo para se desligar do Milan, que — segundo o Corriere della Sera — não lhe pagou nenhuma indenização. Ele deve iniciar sua aventura no Napoli no dia 14 de julho, com a coletiva de apresentação no San Carlo. Após os exames físicos em Castelvolturno, virão dois períodos de pré-temporada: de 17 a 27 de julho em Dimaro e de 30 de julho a 13 de agosto em Castel di Sangro. A estreia na temporada será no dia 22 de agosto, às 20h45, contra o Genoa, em Marassi.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.