Nápoles, oficial: Massimiliano Allegri é o novo técnico. De Laurentiis: “Bem-vindo, Max!”

Este é o comunicado do Napoli: “O SSC Napoli dá as boas-vindas a Massimiliano Allegri, que assume o cargo de técnico da equipe principal. O técnico assinou um contrato que o vinculará ao clube até 30 de junho de 2029.



Após uma longa carreira como jogador, na qual também vestiu a camisa do Napoli na temporada 1997/98, Max Allegri iniciou sua trajetória como técnico a partir da temporada 2003/04. Na temporada 2007/08, ele levou o Sassuolo à sua primeira e histórica promoção para a Série B, conquistando também, na mesma temporada, a Supercopa da Série C1. Alguns meses depois, estreou na Série A com o Cagliari, terminando o campeonato em nono lugar e ganhando o prêmio Panchina d’oro.



Em 2010, ele chega ao Milan, conseguindo conquistar o décimo oitavo título do campeonato e a sexta Supercopa Italiana da história do clube rossonero. De 2014 a 2019, é técnico da Juventus, com a qual conquista cinco títulos consecutivos do campeonato, quatro Copas da Itália seguidas e duas Supercopas. No mesmo período, leva os bianconeri duas vezes à final da Liga dos Campeões. Após dois anos, ele voltou ao comando da Juventus, conquistando sua quinta Copa da Itália em 2024. Na última temporada, treinou novamente o Milan, terminando o campeonato em quinto lugar.



“Bem-vindo, técnico Allegri!”





Não poderia faltar o tweet do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Bem-vindo, Max!”.











