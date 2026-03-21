Nápoles, Ferrara excluído do mural dos 11 melhores: “É uma pena, sou o napolitano mais vitorioso”

Ciro Ferrara, em seu Instagram, comenta com amargura sua exclusão do mural dos 11 melhores da história do Napoli, obra realizada pelo artista de rua Jorit.









Ferrara escreve: “Em relação à inauguração do mural do Estádio Maradona, tendo em vista as matérias publicadas em diversos sites e redes sociais, gostaria de esclarecer minha posição.





Eu mentiria se dissesse que não fiquei chateado por não ter sido incluído entre os Onze Ideais, também porque sou filho de Nápoles e sou o napolitano mais vitorioso da história do Napoli. Mentiria também se fingisse não saber o motivo real, apesar das desculpas esfarrapadas que foram apresentadas.





Felizmente, e tenho a prova disso sempre que ando pelas ruas da minha cidade, há napolitanos e torcedores realistas que viveram aquela época e se lembram bem dela, conhecem os fatos que levaram à minha transferência e sabem que isso nunca significou uma negação da minha história e das minhas origens.





Se é verdade que a decisão final foi tomada pelo autor do mural, acho que se perdeu a oportunidade de adotar um olhar puro, ou seja, não contaminado por condicionamentos subjetivos, o que teria realmente dado a esta obra o fôlego eterno a que ela aspirava.

Resta, ao contrário, um mural fruto de seu tempo e da mão do senhor Ciro Cerullo, nascido em 1990, que o realizou, muito jovem para ter vivido e compreendido aqueles anos, e que certamente se deixou guiar por “boatos”.

Se a decisão de não me representar decorre, como acredito, de um ressentimento dos torcedores, me consola o fato de que a palavra “ressentimento” tenha origem na palavra “sentimento”, ainda que ferido.





Quanto ao meu sentimento... quem não se lembra da cena em Stuttgart, em que Diego me abraçou e explicou a todos que eu merecia aquela vitória mais do que qualquer outro, devido à minha ligação autêntica com Nápoles? Diego sempre soube quem eu era e de onde eu vinha. Sou Ciro Ferrara, napolitano de nascimento e de sangue. Não é preciso acrescentar mais nada.











