Nápoles, Conte tira mais uma semana de folga: desta vez, com um sorriso

Antonio Conte aproveita a pausa para os jogos das seleções nacionais e tira mais um tempo de folga.





O Corriere dello Sport informa que,na terça-feira, quando os treinos forem retomados após os três dias de folga concedidos ao grupo em seguida à vitória na partida antecipada do campeonato na sexta-feira em Cagliari, o atual campeão italiano não estará presente no centro esportivo de Castel Volturno.

A equipe fica, assim, a cargo por alguns dias de seu assistente, Cristian Stellini, e do restante da comissão técnica.





Conte vai tirar um tempo para recarregar as energias de vista do confronto direto com o Milan, marcado para a noite de segunda-feira de Páscoa, e deve voltar ao campo no início da próxima semana junto com os 13 jogadores convocados para a seleção: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne e Lukaku.





Contra os rossoneri de Allegri, segundos na classificação com um ponto de vantagem sobre o Napoli, ainda não estarão os lesionados Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e Neres.







