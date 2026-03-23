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cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

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Nápoles, Conte tira mais uma semana de folga: desta vez, com um sorriso

Assim como em novembro, o técnico não estará com a equipe quando os treinos forem retomados, a fim de recarregar as energias para o confronto direto contra o Milan.

Antonio Conte aproveita a pausa para os jogos das seleções nacionais e tira mais um tempo de folga.


O Corriere dello Sport informa que,na terça-feira, quando os treinos forem retomados após os três dias de folga concedidos ao grupo em seguida à vitória na partida antecipada do campeonato na sexta-feira em Cagliari, o atual campeão italiano não estará presente no centro esportivo de Castel Volturno.

A equipe fica, assim, a cargo por alguns dias de seu assistente, Cristian Stellini, e do restante da comissão técnica.


Conte vai tirar um tempo para recarregar as energias de vista do confronto direto com o Milan, marcado para a noite de segunda-feira de Páscoa, e deve voltar ao campo no início da próxima semana junto com os 13 jogadores convocados para a seleção: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne e Lukaku.


Contra os rossoneri de Allegri, segundos na classificação com um ponto de vantagem sobre o Napoli, ainda não estarão os lesionados Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e Neres.



  • O ANTERIOR

    A mesma situação já havia ocorrido em novembro passado, mas desta vez com muito mais sorrisos.

    De fato, agora o Napoli vem de quatro vitórias consecutivas por diferença mínima, o que lhe permite voltar a sonhar com o Scudetto, a sete pontos do Inter, líder da classificação.


    Naquela ocasião, porém, a equipe vinha de uma derrota em Bolonha, além de ter sofrido uma lesão de Zambo Anguissa (não convocado pela seleção de Camarões).

    Conte mudou o esquema de jogo, passando para o 3-4-2-1, e venceu cinco partidas seguidas: contra Atalanta, Roma e Juventus na Série A, Qarabag na Liga dos Campeões e Cagliari na Copa da Itália nos pênaltis.


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