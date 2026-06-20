Massimiliano Allegri no Napoli, agora é para valer. Após o anúncio oficial de Ruben Amorim como seu novo técnico, justamente no lugar do técnico de Livorno demitido, o Milan retomou os contatos nos últimos dias com a equipe do futuro técnico do clube azzurro. Massimo Calvelli, o representante da Red Bird que herdou de Giorgio Furlani o poder de assinatura em questões administrativas enquanto se aguarda a nomeação de um novo CEO, está dando andamento aos trâmites para a rescisão do contrato, que vence em junho de 2027.
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Nápoles-Allegri, chegou a hora: veja quando pode ocorrer a rescisão do contrato com o Milan
MOMENTOS DECISIVOS
Segundo informações de Gianluca Di Marzio, entre a próxima segunda e terça-feira, Massimiliano Allegri espera encerrar o processo e receber toda a documentação necessária para se desligar do contrato que o vincularia, juntamente com sua comissão técnica, ao clube rossonero por mais uma temporada – considerando a não classificação para a Liga dos Campeões, a opção automática de prorrogação até 2028 não foi acionada –.
O IMPASSE SOBRE A INDENIZAÇÃO DE SAÍDA
O término da relação de trabalho entre o Milan e Massimiliano Allegri ocorrerá após um impasse que durou quase um mês, na sequência do anúncio da demissão, que, aliás, foi feito por meio de um comunicado oficial do acionista majoritário Red Bird, e não pelo clube. Essa prática, somada ao aviso recebido três dias depois por e-mail certificado (PEC) informando que ele havia sido destituído do cargo, endureceu as relações entre as partes, que já estavam distantes quanto ao valor da indenização a ser paga a Allegri e aos membros de sua comissão técnica. O técnico pedia inicialmente um valor em torno de 7 milhões de euros, enquanto o Milan havia respondido oferecendo apenas 500.000 euros.
O CONTRATO COM O NÁPOLES
Assim que as últimas formalidades forem concluídas, Allegri estará livre para assinar o contrato que o vinculará ao Napoli nas próximas temporadas. Entre o técnico toscano, que assumirá o lugar de Antonio Conte após duas temporadas, e o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, existe, de fato, um acordo baseado em um contrato de três anos, com um salário de 4,5 milhões de euros mais bônus.