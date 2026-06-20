Nápoles-Allegri, chegou a hora: veja quando pode ocorrer a rescisão do contrato com o Milan

O término da relação de trabalho entre o Milan e Massimiliano Allegri ocorrerá após um impasse que durou quase um mês, na sequência do anúncio da demissão, que, aliás, foi feito por meio de um comunicado oficial do acionista majoritário Red Bird, e não pelo clube. Essa prática, somada ao aviso recebido três dias depois por e-mail certificado (PEC) informando que ele havia sido destituído do cargo, endureceu as relações entre as partes, que já estavam distantes quanto ao valor da indenização a ser paga a Allegri e aos membros de sua comissão técnica. O técnico pedia inicialmente um valor em torno de 7 milhões de euros, enquanto o Milan havia respondido oferecendo apenas 500.000 euros.