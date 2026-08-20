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'Não vejo isso' - Roy Keane descarta de forma brutal as chances de título do Manchester United, apesar da grande transferência
Keane duvida da credencial do United para o título
Keane insistiu que os principais movimentos do United para reforçar o elenco neste verão não seriam suficientes para transformá-lo em um candidato ao título da Premier League. A equipe de recrutamento do Manchester United tem se concentrado fortemente em fortalecer o meio-campo central após a saída de Casemiro e uma lesão de longo prazo no joelho de Manuel Ugarte.
O United já contratou Santos, do Chelsea, por £ 48 milhões e ativou a cláusula de rescisão de £ 35 milhões de Tielemans no Aston Villa, enquanto também se aproxima de um acordo de £ 65 milhões por Carlos Baleba, destaque do Brighton.
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Ex-capitão questiona a qualidade do meio-campo
Falando no Stick to Football, Keane questionou se as novas contratações dão ao Manchester United qualidade suficiente para brigar pelos principais títulos ao lado de Kobbie Mainoo, que impressionou sob o comando de Carrick na última temporada. O lendário ex-capitão reconheceu que o United agora tem boa profundidade no meio-campo, mas insistiu que o elenco ainda fica aquém do prêmio máximo.
Questionado se a possível chegada de Baleba deixa o United com um bom meio-campo, Keane afirmou: "Acho que essa é uma boa forma de colocar, um bom meio-campo. Mas, se você está falando em ganhar a liga, acho que falta. Os grandes problemas do United ainda vão ser defensivamente. Esse meio-campo e mais à frente, há uma grande ameaça de gols no United, eles foram muito bons no ano passado com isso, especialmente quando Carrick assumiu, eles eram uma verdadeira ameaça de gols."
Falhas defensivas e veredicto sobre Tielemans
Além das preocupações no meio-campo, Keane destacou vulnerabilidades persistentes em toda a linha defensiva do United como o principal obstáculo que impede uma briga pelo título.
"O problema está lá atrás, os laterais e os dois zagueiros ainda são uma grande questão", acrescentou Keane. "Mas, no papel, eles [o meio-campo] se destacam como jogadores realmente bons. Mas há aí um meio-campo para ganhar a liga? Provavelmente não. Não, eu não vejo isso."
Avaliando a chegada de Tielemans por £ 35 milhões, Keane elogiou o clube por evitar salários enormes como nos negócios do passado envolvendo Casemiro, mas descreveu o belga como uma opção limitada.
"Tielemans é uma aposta segura para o United", afirmou Keane. "Nos últimos anos, Casemiro é um bom exemplo, jogadores chegaram por muito dinheiro, com salários altos. Tielemans conhece a Premier League, é um bom internacional e, tendo ido a Old Trafford com o Vila e tido sucesso, vai lidar bem com a expectativa. Mas ele vai levar o United ao topo absoluto? Não."
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Carrick quer concluir contratação na janela de verão
O United já havia investido perto de £200 milhões para reforçar seu ataque no verão passado com Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, que mostrou muito potencial sob o comando de Carrick. Concluir a aquisição de Baleba por £65 milhões, jogador que o United tentou contratar inicialmente há um ano, segue sendo o passo imediato no mercado para a cúpula de Old Trafford. Carrick agora precisa integrar seus novos reforços para o meio-campo e corrigir os problemas defensivos se o United quiser provar que Keane está errado e iniciar uma verdadeira disputa pelo título da liga.
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