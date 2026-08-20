'Não vejo isso' - Roy Keane descarta de forma brutal as chances de título do Manchester United, apesar da grande transferência

Falando no Stick to Football, Keane questionou se as novas contratações dão ao Manchester United qualidade suficiente para brigar pelos principais títulos ao lado de Kobbie Mainoo, que impressionou sob o comando de Carrick na última temporada. O lendário ex-capitão reconheceu que o United agora tem boa profundidade no meio-campo, mas insistiu que o elenco ainda fica aquém do prêmio máximo.

Questionado se a possível chegada de Baleba deixa o United com um bom meio-campo, Keane afirmou: "Acho que essa é uma boa forma de colocar, um bom meio-campo. Mas, se você está falando em ganhar a liga, acho que falta. Os grandes problemas do United ainda vão ser defensivamente. Esse meio-campo e mais à frente, há uma grande ameaça de gols no United, eles foram muito bons no ano passado com isso, especialmente quando Carrick assumiu, eles eram uma verdadeira ameaça de gols."