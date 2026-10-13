Questionado sobre o setor defensivo do United, após Yoro estrear recentemente pela seleção principal da França, Parker, campeão da Premier League com 1,70 m de altura, que falou por cortesia da FreeBets, disse à GOAL: “Eu jamais vou questionar a altura de ninguém!”

“Joguei ali [como zagueiro] em muitas partidas. Passei quatro anos no Queens Park Rangers e três no Fulham atuando nessa posição. Foram três anos na 3ª Divisão e um ano na 2ª Divisão. Você se lembra de como era a 3ª Divisão naquela época: tudo era físico, e eu fiz um trabalho razoável ali.

“Acho que ele [Martinez] é um zagueiro muito bom e inteligente. Quando não joga, faz falta, porque não há mais ninguém que consiga sair jogando rápido desde a defesa. Todo mundo aponta os erros dele.

“Harry Maguire comete muitos erros. No posicionamento, ele não tem velocidade para voltar, demora muito com a bola, dá toques demais e recua a jogada muitas vezes. Então, se você vai falar de Martinez, acho que também precisa falar de Maguire.

“E, deixando os dois de fora novamente, eles precisam de dois zagueiros. Acho que têm um bom jogador no elenco de quem gosto: De Ligt. Se estivesse em condições de jogar, seria sempre uma opção para mim. Mas o problema, acho, é nas costas. Problemas nas costas são algo contra o qual você nunca pode fazer nada. Você nunca sabe ao certo. Só a própria pessoa sabe, e você precisa confiar nela para dizer como está. Mas, se conseguirem tê-lo de volta e ele acumular algumas partidas, a questão será quem jogará ao lado dele.

“Temos que acreditar, porque Zinedine Zidane disse isso, que Yoro era isso e aquilo. Vi Yoro jogar como zagueiro pelo United, e ele é um poço de nervos. O futebol de seleções é um pouco diferente, especialmente o de hoje, cujo nível caiu muito. É completamente diferente de jogar uma liga. Porque os adversários vêm rapidamente para cima de você o tempo todo, você está constantemente correndo de volta em direção ao próprio gol, e Yoro parece ter dificuldade com isso.

“Ainda não tenho certeza, mas dois zagueiros fariam uma grande diferença. Os zagueiros certos. Gostaria que um deles fosse De Ligt e de ver até onde o United chegaria, mas Martinez, para mim, estaria sempre no time neste momento, porque é ele quem consegue liderar.

“Ele lidera pelo exemplo e é quem joga com tenacidade. Para ser sincero, acho que muita gente pega no pé dele. Acho que, se você colocar Martinez e De Ligt juntos, terá dois zagueiros muito bons no Manchester United.”