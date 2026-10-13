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“Não tem mais pernas e é uma pilha de nervos!”: dois defensores do Manchester United não convencem, e Lisandro Martinez, campeão do mundo, é questionado
Falhas defensivas se mostram difíceis de corrigir
A fragilidade defensiva continua a prejudicar o Manchester United nesta temporada, com jogos sem sofrer gols cada vez mais raros. A equipe conseguiu apenas um até agora em 2026-27, contra o Sabah na Champions League, e não conseguiu nenhum na Premier League.
O técnico Michael Carrick, cujo futuro tem sido alvo de muitas especulações, fez ajustes na linha de quatro defensores em alguns momentos. Ainda não encontrou uma fórmula que funcione, e o Manchester United não venceu nenhuma das últimas quatro partidas na Premier League.
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Martinez enfrenta algumas perguntas incômodas
O time deixou escapar cinco pontos contra adversários com 10 jogadores: sofreu uma derrota no clássico contra o arquirrival City em setembro e, na última partida, cedeu um empate dramático ao Tottenham.
Campeão do mundo, Martinez também não teve uma boa atuação contra o Tottenham. Ele não conseguiu afastar o cruzamento aos 47 minutos do segundo tempo, que Dominic Solanke desviou para o canto do gol, e voltou a ser alvo de críticas.
O argentino de estilo firme já teve sua altura muito discutida ao longo dos anos, diante da expectativa de que seja um zagueiro imponente, mas os jogadores ao seu redor em Old Trafford tampouco têm passado segurança, enquanto o holandês Matthijs de Ligt está afastado dos gramados há quase 11 meses.
Maguire e Yoro passam a ser analisados de perto
Questionado sobre o setor defensivo do United, após Yoro estrear recentemente pela seleção principal da França, Parker, campeão da Premier League com 1,70 m de altura, que falou por cortesia da FreeBets, disse à GOAL: “Eu jamais vou questionar a altura de ninguém!”
“Joguei ali [como zagueiro] em muitas partidas. Passei quatro anos no Queens Park Rangers e três no Fulham atuando nessa posição. Foram três anos na 3ª Divisão e um ano na 2ª Divisão. Você se lembra de como era a 3ª Divisão naquela época: tudo era físico, e eu fiz um trabalho razoável ali.
“Acho que ele [Martinez] é um zagueiro muito bom e inteligente. Quando não joga, faz falta, porque não há mais ninguém que consiga sair jogando rápido desde a defesa. Todo mundo aponta os erros dele.
“Harry Maguire comete muitos erros. No posicionamento, ele não tem velocidade para voltar, demora muito com a bola, dá toques demais e recua a jogada muitas vezes. Então, se você vai falar de Martinez, acho que também precisa falar de Maguire.
“E, deixando os dois de fora novamente, eles precisam de dois zagueiros. Acho que têm um bom jogador no elenco de quem gosto: De Ligt. Se estivesse em condições de jogar, seria sempre uma opção para mim. Mas o problema, acho, é nas costas. Problemas nas costas são algo contra o qual você nunca pode fazer nada. Você nunca sabe ao certo. Só a própria pessoa sabe, e você precisa confiar nela para dizer como está. Mas, se conseguirem tê-lo de volta e ele acumular algumas partidas, a questão será quem jogará ao lado dele.
“Temos que acreditar, porque Zinedine Zidane disse isso, que Yoro era isso e aquilo. Vi Yoro jogar como zagueiro pelo United, e ele é um poço de nervos. O futebol de seleções é um pouco diferente, especialmente o de hoje, cujo nível caiu muito. É completamente diferente de jogar uma liga. Porque os adversários vêm rapidamente para cima de você o tempo todo, você está constantemente correndo de volta em direção ao próprio gol, e Yoro parece ter dificuldade com isso.
“Ainda não tenho certeza, mas dois zagueiros fariam uma grande diferença. Os zagueiros certos. Gostaria que um deles fosse De Ligt e de ver até onde o United chegaria, mas Martinez, para mim, estaria sempre no time neste momento, porque é ele quem consegue liderar.
“Ele lidera pelo exemplo e é quem joga com tenacidade. Para ser sincero, acho que muita gente pega no pé dele. Acho que, se você colocar Martinez e De Ligt juntos, terá dois zagueiros muito bons no Manchester United.”
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De Ligt está pronto para voltar após longa ausência
Carrick sugeriu que De Ligt pode fazer seu tão aguardado retorno aos gramados no confronto do United com o Atlético de Madrid pela Champions League, na terça-feira. Ele disputou alguns minutos em um amistoso com portões fechados contra o clube coirmão Lausanne-Sport.
O holandês, porém, pode estar um pouco sem ritmo de jogo após tanto tempo afastado, e o United, especialmente seu técnico, que está sob pressão, não pode se dar ao luxo de ter alguém sem condições de contribuir em uma sequência decisiva de jogos fora de casa.
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